С какой целью глава ГУР Кирилл Буданов «копает» под генерала Валерия Залужного?

Генштаб категорически опроверг заявление главы ГУР МО о применении противотанковых «Джавелинов» на Донбассе, хотя накануне Буданов лично подтвердил журналистам этот факт. Напомним, что буквально на днях тот же Буданов объявил о применении на Донбассе ударных беспилотников турецкого производства «Байрактар», а Залужный (и тогдашний министр обороны Таран) этот факт отрицал. Впечатление таково, что кто-то один из двух генералов врёт, Буданов или Залужный. Но кто, а главное – с какой целью?

Сюжет: Украинский кризис

Применение «Джавелинов» и «Байрактаров» украинской стороной может стать казусом белли – это подтвердит всякий военный эксперт. Таким образом, подтверждая факты их применения, Буданов откровенно провоцирует ситуацию, действуя в унисон со своими американскими кураторами (кстати, накануне глава ГУР МО побывал в США, где получил очередную порцию наставлений накануне планируемого военного обострения). Фактически, глава военной разведки не будет нести прямой ответственности за военные преступления, и Буданов об этом знает. Залужный же, в свою очередь, знает о том, что именно на него в случае обострения повесят всех собак. Одно дело было задирать «сепаратистов», когда министерство возглавлял военный, генерал Таран, с которого был бы и спрос. Но теперь, когда его заменили штафиркой Резниковым, основной спрос будет, конечно же, не со штатского, а с Залужного. Ситуация изменилась самым решительным образом. А Буданов продолжает провоцировать, ставя тем самым Залужного в неудобное положение.

Сама по себе постановка вопроса – «кто врёт, главком Залужный или глава военной разведки Буданов?» – представляется для Минобороны Украины проблемой. Ведь кто-то один точно врёт, а это, как нынче можно говорить в Киеве, «зашквар». И этот «зашквар» при любом раскладе очерняет военное ведомство. Накануне под Киевом, на полигоне Широкий лан, проходили учение боевой авиации (украинских военных лётчиков, по их словам, натаскивают для атаки на Крым). Генштаб МО Украины в этой связи сообщил, что «Джавелины» применялись именно в ходе этих учений, а не на передовой на Донбассе. Но кому и зачем применять противотанковые «Джавелины» на учениях по нанесению воздушно-ракетных ударов?! Зато понятно, кто именно темнит в этой ситуации – Залужный (и наверняка его новый шеф, Резников). Кстати, повторим ещё раз, на всякий случай – на полигонах под Киевом отрабатывались действия ударной авиации (Су-24М и Су-25) по наземным целям в Крыму. Понятно, что никакой российско-украинской войны нет и не будет, но факт есть факт. Как говорится, Минобороны России на заметку.