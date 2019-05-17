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С какой стати отдавать своих потребителей им? В Минэнерго России отказались продавать газ Украине для ЕС

17 мая 2019, 01:39  •  62 • Политика
В Минэнерго России отказались продавать газ Украине на границе для поставок в Евросоюз. "С какой стати отдавать своих потребителей им?" - подчеркнули в ведомстве.
Российская сторона готова к переговорам с Украиной и Еврокомиссией, посвящённым поставкам газа. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, посетивший конференцию "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект".
Однако Москва выступает против замены транзита газа через ГТС Украины на прямые продажи топлива Киеву на границе (для последующих поставок в Европу). Это связано с нежеланием России терять имеющихся клиентов.
"С какой стати я буду отдавать своих потребителей им? Ради чего, если я им 30 лет уже поставляю?" - заявил политик ТАСС, указав на то, что пролонгирование существующего контракта способно сохранить транзит.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев признал, что корпорация "Газпром" имеет все возможности для отказа от транзита голубого топлива через украинскую ГТС.

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