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С какими странами Россия откроет авиасообщение в первую очередь? Эксперт подсказал ответ

27 мая 2020, 11:55  •  77 • Политика
Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок. Какие международные направления будут открыты в первую очередь, рассказал эксперт Илья Зотов.
Авиакомпании и аэропорты России находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, которые смогут более активно выполняться после снятия регионами ограничительных мер, заявил первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько. Ситуацию с авиаперевозками прокомментировал эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам пассажиров и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
По его информации, открытие авиасообщения планируется во второй половине июля. Однако есть одно важное условие - стабилизация эпидемиологической ситуации. Эксперт напомнил, что Россия всё ещё находится в тройке мировых лидеров по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом.
Он добавляет, что в первую очередь будет открыто авиасообщение со странами, для которых приоритетно начало курортного сезона. По словам Зотова, Турция уже объявила о готовности организовать чартерные рейсы на свои курорты. Но, учитывая ситуацию, в первую очередь будет восстановлено авиасообщение с Европой, а позднее - со странами Юго-Восточной Азии.
"У руководства страны определённые опасения, что будет вторая волна эпидемии, и в связи с этим господин Мишустин заранее рекомендует россиянам не торопиться и перенести отдых на как можно более поздние даты", - добавил Илья Зотов в интервью Nation News.

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