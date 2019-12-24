С какими проблемами могут столкнуться «Панцири-С1/2»? О недостатках радиокомандного метода наведения • 116 • Аналитика

В нашем предыдущем обзоре, касающемся оценки противоракетного потенциала перспективных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов 96К6 «Панцирь-С1», мы смогли прийти к окончательному выводу о том, что «детище» А. Г. Шипунова и специалистов тульского АО «Конструкторское бюро машиностроения» вполне способно парировать массированные ракетные и ракетно-авиационные удары противника, предусматривающие задействование сверхзвуковых 1,3—1,5-маховых многоцелевых тактических ракет семейства «Hellfire / JAGM», входящих в боекомплекты ударных вертолётов AH-64D/E «Longbow/Guardian» армейской авиации СВ США, а также беспилотных ударно-разведывательных дронов семейства MQ-9A «Predator-B» и MQ-9 «Reaper» ВВС США и Объединённых ВВС НАТО.



Эффективность, подтверждённая в реальной боевой обстановке

Между тем тщательный анализ опубликованных в справочных изданиях технических параметров системы управления вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», а также обнародованных деталей первого этапа боевого крещения строевых «Панцирей», состоявшегося в близ сирийского города Масьяфа 1 октября 2017 года (в момент попытки нанесения ракетно-артиллерийского удара по накануне развёрнутому близ города дивизиону ЗРК С-400 со стороны батареи РСЗО исламистского террористического формирования «ИГ», запрещенного в РФ), позволил выявить ещё одно уникальное качество тульских ЗРПК, недоступное, к примеру, войсковым самоходным ЗРК «Тор-М1В/2У».







Речь идёт о способности «Панцирей» перехватывать малоразмерные 122-мм неуправляемые реактивные снаряды типа 9М22У системы «Град», 227-мм управляемые реактивные снаряды M31A1 GMLRS систем MLRS/HIMARS, а также оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-140B/M57 (ATACMS Block IA), приближающиеся к прикрываемым объектам под углами пикирования порядка 80—85 градусов со скоростями от 600 до 1300 м/с. Перехват вышеперечисленных высокоскоростных элементов высокоточного оружия, атакующих непосредственно сами ЗРПК или прикрываемые ими объекты под столь крутыми углами отвесного пикирования (80—82 градуса), стал возможен благодаря интеграции в системы управления вооружением «Панцирей-С1» не только двухдиапазонных сантиметрово-миллиметровых РЛС наведения 1РС2 / 1РС2-1Е «Шлем», отличающихся весьма посредственной угломестной зоной обзора (в диапазоне от 0 до 45°), но и мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов 10ЭС1 / 10ЭС1-Е.



Данные многодиапазонные оптико-электронные визиры функционируют в средневолновом инфракрасном (3—5 мкм; обеспечивает обнаружение теплоконтрастных целей на удалении в несколько десятков километров), телевизионном, а также видимом оптическом диапазонах волн, и могут похвастаться громадной угломестной зоной обзора: от -5 до +82 градусов. Вывод: оснащение оптико-электронными визирами 10ЭС1 / 10ЭС1-Е не только увеличило помехозащищённость ЗРПК «Панцирь-С1», но и частично избавило их от критического недостатка, присущего ЗРСК «Тор-М2У», — наличия огромной «мёртвой воронки» верхней полусфере над позицией комплекса. Данная «воронка» представляет собой конусовидный сектор воздушного пространства, находящийся вне зоны сканирования оптико-электронных и радиолокационных средств наведения ЗРК. У «Панциря-С1» данная «воронка» имеет лишь 16-градусный угол раствора, в то время как у комплексов семейства «Тор-М1В/2У» её угловой растр может достигать 52 градусов!



Логично предположить, что рассредоточенные на обширном участке театра военных действий ЗРСК «Тор-М2У», действующие в одиночку, без полноценного эшелонирования со стороны других типов дружественных ЗРК, будут полностью беззащитны перед средствами воздушного нападения, атакующими «в макушку». К подобным средствам можно отнести не только вышеперечисленные неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, но и противорадиолокационные ракеты ALARM от британской компании «BAe Dynamics», терминальный участок траектории полёта которых проходит в несколько этапов:



— подъём на высоту 12 км после выгорания твердотопливного заряда РДТТ разгонно-маршевой ступени, выход в зенит над предполагаемым (по целеуказанию) местоположением ЗРК противника;



— раскрытие парашюта и медленный спуск с барражированием и одновременным сканированием земной поверхности посредством пассивной радиолокационной ГСН на предмет наличия «боковых лепестков» источника электромагнитного излучения (РЛС обнаружения или наведения вражеского ЗРК);



— отстрел парашюта, запуск разгонного РДТТ боевой (2-й) ступени с последующим пикированием на обнаруженный источник излучения.[/u][/i]



Логично предположить, что коэффициент выживаемости «Панцирей-С1» в случае удара противорадиолокационными ракетами ALARM будет на несколько порядков превышать аналогичный коэффициент самоходных ЗРК «Тор-М1/2В». Что же касается отражения удара, к примеру, оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS или «Deep Strike», изначально пикирующих на цель из глубин мезосферы и стратосферы (без входа в угломестную зону «панциревского» радиолокационного обнаружителя РЛМ СОЦ), то в данном случае главным подспорьем для заблаговременного целеуказания «Панцирям-С1» может стать интеграция в единую сетецентрическую систему ПВО посредством сопряжения с автоматизированными системами управления смешанными зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» и «Байкал-1МЭ».



Данный шаг позволит операторам систем управления вооружением «Панцирей-С1» получать своевременное целеуказание от сторонних удалённых средств радиолокационной и оптико-электронной разведки (радаров «Шмель-М» и инфракрасных пеленгаторов самолётов ДРЛОиУ А-50У, а также РЛС ДРЛО «Противник-Г» и «Гамма-С1»), которые будут без особых проблем обнаруживать и сопровождать пикирующие на ЗРПК баллистические объекты, на что неспособны «панциревские» обнаружители РЛМ СОЦ. Вследствие этого оптико-электронные модули сопровождения и наведения 10ЭС1, наклонные транспортно-пусковые модули с зенитными ракетами 57Э6, а также спаренные 2x30-мм автоматические пушки 2А38М могут быть заблаговременно довёрнуты в направлении точки предполагаемого входа высокоскоростных баллистических целей противника в зону обнаружения и поражения ЗРПК «Панцирь-С1»; таким образом существенно сократится время реакции, а следовательно и эффективность огневой работы комплекса.



«Метеозависимость» оптико-электронного визира 10ЭС1, малая угломестная зона обзора радара наведения «Шлем» и радиокомандный метод наведения внесли негативный вклад в способность «Панцирей-С1» работать в сложных метеорологических условиях

К огромному сожалению, несмотря на все вышеперечисленные достоинства, тульский ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1», а также его более перспективная и дальнобойная модификация «Панцирь-С2» (включая безэкипажный роботизированный вариант, начало НИОКР в рамках разработки которого было анонсировано компетентным источником в оборонном ведомстве РФ 2 декабря 2019 года), так и не были лишены критических технологических недостатков. В середине нашего сегодняшнего обзора мы намеренно сфокусировали внимание обозревателей на том, что оснащение ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» оптико-электронными визирами 10ЭС1 лишь частично избавит их от недостатка, заключающегося в зияющей «мёртвой воронке» в верхней полусфере над позицией комплекса. Почему?



В сложных метеорологических условиях (обильный снегопад, ливень, туман) либо при повышенной запылённости/задымлённости тропосферы, коэффициент проницаемости средневолнового ИК-излучения (3-5 мкм) может снижаться в 3—5 раз (в зависимости от интенсивности осадков и концентрации пыли/дыма в атмосфере), что было неоднократно подтверждено в ходе ряда натурных испытаний опытного образца ИК-визира от компании «Philips», интегрированного в корабельный оптико-электронный прицельный комплекс типа 9LV-200, разработанный военно-промышленным подразделением шведской компании «Saab AB». В ходе данных испытаний удалось выяснить тот факт, что при проникновении через тропосферу 5—10% световых волн видимой части спектра излучения, количество пропускаемого средневолнового ИК-излучения может составлять от 18 до 36% соответственно. Происки русской разведки: буря в стакане воды от CNN



Логично предположить, что если, к примеру, дальность захвата на автосопровождение пикирующих оперативно-тактических БР ATACMS / «Deep Strike» посредством «панциревского» ИК-визира 10ЭС1 при нормальной метеорологической дальности видимости (МДВ = 20 км) будет составлять около 19—16 км, то при плохой метеовидимости (МДВ = 1—2 км) дальность захвата на автосопровождение будет уменьшаться до 7—3 км соответственно. Столь ничтожная дальность пеленгования ОТБР ATACMS / «Deep Strike» в сложных метеорологических условиях, учитывая подлётную скорость последних в 700 — 800 м/с, предоставит расчётам «Панцирей-С1» лишь 3—8 секунд на немедленную подготовку системы управления вооружением к огню с последующим залповым пуском двухступенчатых ЗУР 57Э6Е. И, как вы уже поняли, на повторный залп (в случае ухода «в молоко» первых зенитных ракет) временного «окна» уже не останется, поскольку баллистические цели окажутся в «мёртвой зоне» «Панцирей-С1», составляющей 1200 метров для ЗУР 57Э6Е.









Мультиспектральный оптико-электронный визир 10ЭС1

К сожалению, интегрированная сантиметрово-миллиметровая РЛС наведения «Шлем», обладающая недостаточным угломестным сектором обзора в диапазоне от 0 до +45 градусов, не сможет заменить ТВ/ИК-визир 10ЭС1 и заблаговременно обеспечить наведение ЗУР-перехватчиков на атакующие под критическими углами баллистические ракеты. Стало быть, в противостоянии с современными средствами воздушно-космического нападения зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» по-прежнему являются ещё и метеозависимыми средствами ПВО, действенной панацеей от чего может стать разработка новой модификации ЗУР 57Э67, оснащённой активной радиолокационной головкой самонаведения, а также модернизация угломестного механизма доворота радиолокационного модуля 1РС2 «Шлем» (с реализацией углов возвышения лучей более 80 градусов).



Реализация подобной модернизационной программы специалистами АО «Конструкторское бюро машиностроения» позволит не только перекрыть «мёртвые воронки» над позициями «Панцирей» в любых метеоусловиях, но и добиться огневой работы по низковысотным объектам, скрывающимся за радиогоризонтом, либо складками рельефа местности. На сегодняшний день эталонными образцами мобильных ЗРК, способных вести огонь по загоризонтным воздушным объектам и перехватывать цели в зените («мёртвой воронке»), являются британский «Land Ceptor», оснащённый ЗУР CAMM-ER с активными радиолокационными ГСН, а также израильский SPYDER-MR, располагающий зенитной модификацией ракет воздушного боя «Derby» с аналогичным принципом наведения. В нашем предыдущем обзоре, касающемся оценки противоракетного потенциала перспективных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов 96К6 «Панцирь-С1», мы смогли прийти к окончательному выводу о том, что «детище» А. Г. Шипунова и специалистов тульского АО «Конструкторское бюро машиностроения» вполне способно парировать массированные ракетные и ракетно-авиационные удары противника, предусматривающие задействование сверхзвуковых 1,3—1,5-маховых многоцелевых тактических ракет семейства «Hellfire / JAGM», входящих в боекомплекты ударных вертолётов AH-64D/E «Longbow/Guardian» армейской авиации СВ США, а также беспилотных ударно-разведывательных дронов семейства MQ-9A «Predator-B» и MQ-9 «Reaper» ВВС США и Объединённых ВВС НАТО.Между тем тщательный анализ опубликованных в справочных изданиях технических параметров системы управления вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», а также обнародованных деталей первого этапа боевого крещения строевых «Панцирей», состоявшегося в близ сирийского города Масьяфа 1 октября 2017 года (в момент попытки нанесения ракетно-артиллерийского удара по накануне развёрнутому близ города дивизиону ЗРК С-400 со стороны батареи РСЗО исламистского террористического формирования «ИГ», запрещенного в РФ), позволил выявить ещё одно уникальное качество тульских ЗРПК, недоступное, к примеру, войсковым самоходным ЗРК «Тор-М1В/2У».Речь идёт о способности «Панцирей» перехватывать малоразмерные 122-мм неуправляемые реактивные снаряды типа 9М22У системы «Град», 227-мм управляемые реактивные снаряды M31A1 GMLRS систем MLRS/HIMARS, а также оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-140B/M57 (ATACMS Block IA), приближающиеся к прикрываемым объектам под углами пикирования порядка 80—85 градусов со скоростями от 600 до 1300 м/с. Перехват вышеперечисленных высокоскоростных элементов высокоточного оружия, атакующих непосредственно сами ЗРПК или прикрываемые ими объекты под столь крутыми углами отвесного пикирования (80—82 градуса), стал возможен благодаря интеграции в системы управления вооружением «Панцирей-С1» не только двухдиапазонных сантиметрово-миллиметровых РЛС наведения 1РС2 / 1РС2-1Е «Шлем», отличающихся весьма посредственной угломестной зоной обзора (в диапазоне от 0 до 45°), но и мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов 10ЭС1 / 10ЭС1-Е.Данные многодиапазонные оптико-электронные визиры функционируют в средневолновом инфракрасном (3—5 мкм; обеспечивает обнаружение теплоконтрастных целей на удалении в несколько десятков километров), телевизионном, а также видимом оптическом диапазонах волн, и могут похвастаться громадной угломестной зоной обзора: от -5 до +82 градусов. Вывод: оснащение оптико-электронными визирами 10ЭС1 / 10ЭС1-Е не только увеличило помехозащищённость ЗРПК «Панцирь-С1», но и частично избавило их от критического недостатка, присущего ЗРСК «Тор-М2У», — наличия огромной «мёртвой воронки» верхней полусфере над позицией комплекса. Данная «воронка» представляет собой конусовидный сектор воздушного пространства, находящийся вне зоны сканирования оптико-электронных и радиолокационных средств наведения ЗРК. У «Панциря-С1» данная «воронка» имеет лишь 16-градусный угол раствора, в то время как у комплексов семейства «Тор-М1В/2У» её угловой растр может достигать 52 градусов!Логично предположить, что рассредоточенные на обширном участке театра военных действий ЗРСК «Тор-М2У», действующие в одиночку, без полноценного эшелонирования со стороны других типов дружественных ЗРК, будут полностью беззащитны перед средствами воздушного нападения, атакующими «в макушку». К подобным средствам можно отнести не только вышеперечисленные неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, но и противорадиолокационные ракеты ALARM от британской компании «BAe Dynamics», терминальный участок траектории полёта которых проходит в несколько этапов:— подъём на высоту 12 км после выгорания твердотопливного заряда РДТТ разгонно-маршевой ступени, выход в зенит над предполагаемым (по целеуказанию) местоположением ЗРК противника;— раскрытие парашюта и медленный спуск с барражированием и одновременным сканированием земной поверхности посредством пассивной радиолокационной ГСН на предмет наличия «боковых лепестков» источника электромагнитного излучения (РЛС обнаружения или наведения вражеского ЗРК);— отстрел парашюта, запуск разгонного РДТТ боевой (2-й) ступени с последующим пикированием на обнаруженный источник излучения.[/u][/i]Логично предположить, что коэффициент выживаемости «Панцирей-С1» в случае удара противорадиолокационными ракетами ALARM будет на несколько порядков превышать аналогичный коэффициент самоходных ЗРК «Тор-М1/2В». Что же касается отражения удара, к примеру, оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS или «Deep Strike», изначально пикирующих на цель из глубин мезосферы и стратосферы (без входа в угломестную зону «панциревского» радиолокационного обнаружителя РЛМ СОЦ), то в данном случае главным подспорьем для заблаговременного целеуказания «Панцирям-С1» может стать интеграция в единую сетецентрическую систему ПВО посредством сопряжения с автоматизированными системами управления смешанными зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» и «Байкал-1МЭ».Данный шаг позволит операторам систем управления вооружением «Панцирей-С1» получать своевременное целеуказание от сторонних удалённых средств радиолокационной и оптико-электронной разведки (радаров «Шмель-М» и инфракрасных пеленгаторов самолётов ДРЛОиУ А-50У, а также РЛС ДРЛО «Противник-Г» и «Гамма-С1»), которые будут без особых проблем обнаруживать и сопровождать пикирующие на ЗРПК баллистические объекты, на что неспособны «панциревские» обнаружители РЛМ СОЦ. Вследствие этого оптико-электронные модули сопровождения и наведения 10ЭС1, наклонные транспортно-пусковые модули с зенитными ракетами 57Э6, а также спаренные 2x30-мм автоматические пушки 2А38М могут быть заблаговременно довёрнуты в направлении точки предполагаемого входа высокоскоростных баллистических целей противника в зону обнаружения и поражения ЗРПК «Панцирь-С1»; таким образом существенно сократится время реакции, а следовательно и эффективность огневой работы комплекса.К огромному сожалению, несмотря на все вышеперечисленные достоинства, тульский ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1», а также его более перспективная и дальнобойная модификация «Панцирь-С2» (включая безэкипажный роботизированный вариант, начало НИОКР в рамках разработки которого было анонсировано компетентным источником в оборонном ведомстве РФ 2 декабря 2019 года), так и не были лишены критических технологических недостатков. В середине нашего сегодняшнего обзора мы намеренно сфокусировали внимание обозревателей на том, что оснащение ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» оптико-электронными визирами 10ЭС1 лишь частично избавит их от недостатка, заключающегося в зияющей «мёртвой воронке» в верхней полусфере над позицией комплекса. Почему?В сложных метеорологических условиях (обильный снегопад, ливень, туман) либо при повышенной запылённости/задымлённости тропосферы, коэффициент проницаемости средневолнового ИК-излучения (3-5 мкм) может снижаться в 3—5 раз (в зависимости от интенсивности осадков и концентрации пыли/дыма в атмосфере), что было неоднократно подтверждено в ходе ряда натурных испытаний опытного образца ИК-визира от компании «Philips», интегрированного в корабельный оптико-электронный прицельный комплекс типа 9LV-200, разработанный военно-промышленным подразделением шведской компании «Saab AB». В ходе данных испытаний удалось выяснить тот факт, что при проникновении через тропосферу 5—10% световых волн видимой части спектра излучения, количество пропускаемого средневолнового ИК-излучения может составлять от 18 до 36% соответственно.Логично предположить, что если, к примеру, дальность захвата на автосопровождение пикирующих оперативно-тактических БР ATACMS / «Deep Strike» посредством «панциревского» ИК-визира 10ЭС1 при нормальной метеорологической дальности видимости (МДВ = 20 км) будет составлять около 19—16 км, то при плохой метеовидимости (МДВ = 1—2 км) дальность захвата на автосопровождение будет уменьшаться до 7—3 км соответственно. Столь ничтожная дальность пеленгования ОТБР ATACMS / «Deep Strike» в сложных метеорологических условиях, учитывая подлётную скорость последних в 700 — 800 м/с, предоставит расчётам «Панцирей-С1» лишь 3—8 секунд на немедленную подготовку системы управления вооружением к огню с последующим залповым пуском двухступенчатых ЗУР 57Э6Е. И, как вы уже поняли, на повторный залп (в случае ухода «в молоко» первых зенитных ракет) временного «окна» уже не останется, поскольку баллистические цели окажутся в «мёртвой зоне» «Панцирей-С1», составляющей 1200 метров для ЗУР 57Э6Е.К сожалению, интегрированная сантиметрово-миллиметровая РЛС наведения «Шлем», обладающая недостаточным угломестным сектором обзора в диапазоне от 0 до +45 градусов, не сможет заменить ТВ/ИК-визир 10ЭС1 и заблаговременно обеспечить наведение ЗУР-перехватчиков на атакующие под критическими углами баллистические ракеты. Стало быть, в противостоянии с современными средствами воздушно-космического нападения зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» по-прежнему являются ещё и метеозависимыми средствами ПВО, действенной панацеей от чего может стать разработка новой модификации ЗУР 57Э67, оснащённой активной радиолокационной головкой самонаведения, а также модернизация угломестного механизма доворота радиолокационного модуля 1РС2 «Шлем» (с реализацией углов возвышения лучей более 80 градусов).Реализация подобной модернизационной программы специалистами АО «Конструкторское бюро машиностроения» позволит не только перекрыть «мёртвые воронки» над позициями «Панцирей» в любых метеоусловиях, но и добиться огневой работы по низковысотным объектам, скрывающимся за радиогоризонтом, либо складками рельефа местности. На сегодняшний день эталонными образцами мобильных ЗРК, способных вести огонь по загоризонтным воздушным объектам и перехватывать цели в зените («мёртвой воронке»), являются британский «Land Ceptor», оснащённый ЗУР CAMM-ER с активными радиолокационными ГСН, а также израильский SPYDER-MR, располагающий зенитной модификацией ракет воздушного боя «Derby» с аналогичным принципом наведения. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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