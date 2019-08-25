С качающим под биток Зеленским: День независимости Украины - без парада, но с рэпчиком

На Украине отметили День независимости. И событие, как и хотел президент Владимир Зеленский, получилось не таким, что было раньше. Впрочем, не факт, что изменения последовали там, где мечтал молодой президент.

Итак, рассказываем: как минимум, независимость в этом году пропустил пятый президент Петр Порошенко. Кроме того, отмечали событие под рэп и биток. На фоне всего этого, глава Евросовета Дональд Туск пригласил позвать Киев в G7 - чтобы только не Россию. А Зеленский удивлял всех своими поэтическими сравнениями в официальной речи.

Что сказал Зеленский, и как читали рэп

Обращаясь к собравшимся, Владимир Зеленский... ни разу не заговорил о России. Как мы помним, это главная забава - считать, сколько раз президент Украины (Петр Порошенко, в данном случае) вспомнит в своих заявлениях Москву, называя нас агрессором. Зеленский был оригинален. В своей речи на День независимости ни разу не упомянул слова "Россия" и "агрессор". Впрочем, темы рядом с Россией поднимались.

Например, Зеленский вспомнил русский Крым, используя занятные формулировки. Во время торжественной речи он сравнил Крым и Донбасс с детьми. Сказал, что первого ребенка украли, а второго - "закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану". Реакция в соцсетях была молниеносной:

"Это про "детей", которым перекрыли воду и свет и пожелали учиться в подвалах под обстрелами? Заботливые "родители"! - интересовались в телеграм-канале "Запрещенная Украина".

Фото: t.me/godeye_ru

Еще Владимир Зеленский рассказывал об СМС-сообщениях, которые, по его словам, он каждое утро получает от Генерального штаба ВСУ.

"За прошедшие сутки обстрелов - семь, потерь - две, - сказал Зеленский, приводя примерный текст. - Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это - ноль. Обстрелов - ноль. Потерь - ноль".

Он добавил, что надеется на появление новой памятной даты на Украине, которая будет связана с окончанием военных действий - будет означать "начало мира", пояснил Зеленский. В этом случае, как продолжил президент, его утро станет начинаться с СМС-сообщения, где будут рассказывать о рождении детей, а не о военных действиях:

"...за минувшие сутки в Украине родились тысяча мальчиков и тысяча и одна девочка".

Ни слова о том, что конфликт на юго-востоке Украины продолжается с подачи властей Киева, Зеленский говорить не стал. Известна позиция нового президента о желании прекратить войну на юго-востоке, однако и с приходом к власти Владимира Зеленского Минские соглашения не выполняются.

Забавным многим показалось включением рэпа фактически в парад по случаю Дня независимости. На плац выбежала девушка, бодро прочитала рэп под бой барабанов. Зеленский, в свою очередь, тоже покачал. Что не ушло от взгляда наблюдателей.

"Новое слово в праздновании Дня независимости. Под рэпчинку с качающимся под биток президентом", - написали в "Зрада чи Перемога".

Фото: t.me/zradaperemoga

Отметил рэп и военкор Александр Коц, написав "День независимости на Украине теперь празднуют так" и опубликовав видео.

Кто прогулял День независимости

Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве. Но... Порошенко не упустил шанса обратиться к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Тут стоит отметить, на Украине есть традиция: мероприятия, посвященные Дню независимости, посещают все бывшие лидеры страны. Но не в этот раз. Вероятно, у Петра Порошенко нашлись другие важные дела. На личной странице в социальной сети Facebook Порошенко даже написал, что, пока идут торжества, он находится у здания Минобороны Украины.

Обращаясь к Зеленскому, Порошенко сегодня использовал цитату из Библии. Причем ею он грозил коллеге. Эту часть заочной беседы с Зеленским он вел уже в Twitter. Порошенко напомнил, что у Зеленского есть возможность провести ряд экономических реформ в условиях, когда он получил однопартийное большинство в парламенте. Такой пропрезидентской фракции, по словам Порошенко, не имел ни один президент Украины.

"Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится, - продолжил Порошенко. - Вместе с широкими возможностями приходит и колоссальная ответственность".

Напомним, партия "Слуга народа", поддерживающая Зеленского, набрала по итогам выборов 43%, действительно получив таким образом большинство.

Как поздравил Запад

На празднование в Киеве пришли специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Американские дипломаты находились в зоне для почетных гостей рядом с первой леди. Позже они пообщались с президентом и украинскими военными.

О визите американских представителей поспешили сообщить в Twitter американского посольства.

"Спецпредставитель Волкер и временный поверенный в делах Тейлор желают народу Украины счастливого Дня независимости! Соединенные Штаты - преданный партнер Украины, и мы отмечаем ваш прогресс в создании процветающей демократии", - подчеркнули в посольстве.

Не забыли поздравить и зарубежные СМИ. Так, в Deutsche Welle со всем возможным пиететом говорили о торжествах.

Кстати, о российском митинге-празднике практически в ту же минуту говорили с пренебрежением, мол, согнали бюджетников.

Глава Евросовета Дональд Туск преподнес свой подарок Украине на расстоянии. Он заявил, что считает логичным участие Украины в саммите G7. И отметил, что Россия как раз участвовать в событии не должна. Мол, он не может согласиться с подобным приглашением для Москвы. Таким образом Туск оценил слова президента США Дональда Трампа о вероятном участии России в формате.