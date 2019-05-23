«С использованием техники и «джихадмобилей»: боевики в Сирии осуществляют атаки на позиции правительства

Террористы из зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб ведут массовое наступление на позиции правительственных войск. Об этом сообщили в Минобороны России. В ходе отражения атак были ликвидированы около 150 боевиков, три танка, более 20 пикапов с тяжёлым вооружением и два «джихадмобиля». Также обстрелам подверглась российская авиабаза Хмеймим, однако все долетевшие до неё ракеты были сбиты силами ПВО. По мнению экспертов, урегулирование в этом регионе осложняется числом противоборствующих сторон, а ситуацию также усугубляет позиция западных стран.

Правительственные войска Сирии с вечера 21 мая отражают наступление боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* из зоны деэскалации в Идлибе. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«С вечера 21 мая боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам») в южной части идлибской зоны деэскалации осуществляют массированные атаки на позиции правительственных сил на направлениях Хабит — Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта — Хамамият с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня и «джихадмобилей», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что только с утра 22 мая были отражены три массированные атаки на населённый пункт Кафр-Нбуда.

«Только с утра 22 мая сирийские правительственные войска отразили уже три массированные атаки боевиков «Джхабхат ан-Нусры» на населённый пункт Кафр-Нбуда, в которых участвовало до 500 боевиков, семь танков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и два автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками», — подчеркнули в Минобороны.

Ещё около 200 террористов при поддержке четырёх БМП, четырёх танков и четырёх пикапов при тяжёлом вооружении начали наступление на Эль-Хайрат.

Всего при отражении этих атак были ликвидированы 150 боевиков, три танка, более 20 пикапов и два «джихадмобиля». Особо отмечается, что террористы осуществили неудачную попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим.

«22 мая боевики осуществили 17 пусков реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб в направлении российской авиабазы Хмеймим. Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетело. Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы», — заключили в Минобороны.

Напомним, 18 мая правительственные войска в одностороннем порядке прекратили вести огонь. Несмотря на это, позиции сил Дамаска оставались под обстрелом.

«С 18 мая зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения боевых действий, в том числе с использованием миномётов и реактивных систем залпового огня, запрещённых астанинскими договорённостями от 2017 года и сочинскими соглашениями от 2018 года к размещению в демилитаризованной зоне», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Идлибская зона деэскалации

Москва и Анкара поддерживают постоянные контакты между друг другом по вопросу мирного процесса как в Идлибе, так и в Сирии в целом.

Так, министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар соответственно провели 20 мая телефонный разговор по снижению эскалации в Идлибе.

«Министр Акар обсудил со своим российским коллегой Шойгу вопросы региональной безопасности в контексте сочинских договорённостей, в особенности последние события в сирийской провинции Идлиб, и меры по снижению напряжённости в этой зоне», — говорится в заявлении турецкого Минобороны.

Урегулирование в Идлибе серьёзно осложняется большим количеством сторон, находящихся внутри зоны деэскалации, отметил старший сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Аватков. Так, в регионе, помимо террористов, находятся также представители вооружённой оппозиции, курдских формирований и других организаций и сторон конфликта.

«Основной проблемой в этом контексте является большое количество государственных и негосударственных акторов, которые присутствуют в этом регионе. Между ними существуют разногласия, а уж на уровне взаимодействия с внешним миром очень сложно отделить умеренных от неумеренных», — сказал он RT.

Аватков подчеркнул, что Анкара также преследует свои собственные цели, касающиеся курдов. Турция считает курдские вооружённые формирования террористическими, а потому между сторонами долгое время продолжается конфликт.

«Турция выдвигает собственные условия относительно нахождения групп курдов в этом районе и просит максимально не вмешиваться в процесс исходя из того, что она может сделать всё самостоятельно. В контексте активности внешней политики Турции, наверное, ей пришло время думать не только о своих правах, но и об обязанностях по поддержанию мира», — подчеркнул эксперт.

Западное участие

В России неоднократно отмечали, что процессу мирного урегулирования в Идлибе мешает позиция западных стран.

«США и их союзники последовательно проводят курс на разрешение сирийского кризиса исключительно с целью обеспечения своего долгосрочного присутствия в Сирии, — говорится в комментарии МИД РФ от 3 мая. — Для этого задействуется часть сепаратистски настроенных курдских боевых формирований, в своё время сыгравших определенную роль в борьбе с ИГИЛ**, а в настоящее время добивающихся при поддержке США создания «квазигосударственного образования» на восточном берегу реки Евфрат».

11 мая Россия была вынуждена заблокировать заявление Совбеза ООН по Идлибу, так как оно искажало реальное положение вещей в арабской республике.

«По Сирии мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные Бельгией, Германией и Кувейтом, смысл которых сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе», — сказал зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков.

Отметим, что 17 мая Россия предупредила членов Совбеза ООН о готовящейся в Сирии террористами провокации с применением химоружия. Согласно задумке боевиков, обвинить в инсценированной атаке собираются российские ВКС.

Однако США и их союзники не принимают во внимание предоставляемую российской стороной информацию, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«У нас есть сведения о постоянно готовящихся провокациях со стороны боевиков и террористов с использованием химических веществ. На эти сведения наши американские коллеги, а также их союзники демонстративно не реагируют», — сказал он в среду, 22 мая.

Более того, в США заявили, что Дамаск якобы мог 19 мая совершить атаку с применением химоружия. Однако спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри признал, что Вашингтон не может подтвердить эту информацию.

«Мы следим за этим очень внимательно — как и за сообщениями о применении химического оружия. Подтвердить их мы пока не можем. Однако мы за этим следим», — сказал он.

Главная задача западных стран в Сирии — свержение законного президента Башара Асада либо же развал арабской республики на отдельные государства — осталась неизменной с начала конфликта в этой стране, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Главная цель США и их союзников — это устранение неугодного Асада. Хотя сейчас об этом открыто не говорится, но эта цель остаётся. Либо расчленение Сирии, что мы и наблюдаем частично, когда создана американская база в Эт-Танфе и часть территории Сирии контролируется проамериканскими группировками, сирийской оппозицией либо курдскими формированиями», — сказал он RT.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.