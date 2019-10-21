С глаз долой

Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня" — портала Arctic.ru. В пресс-службе агентства заявили, что и ранее сталкивались с цензурой со стороны социальной сети – модераторы блокировали страницы журналистов и радио Sputnik .