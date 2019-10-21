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С глаз долой
21 октября 2019, 16:39 • 12 • Карикатуры
Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня" — портала Arctic.ru. В пресс-службе агентства заявили, что и ранее сталкивались с цензурой со стороны социальной сети – модераторы блокировали страницы журналистов и радио Sputnik .
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