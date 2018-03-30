С глаз долой, из Петербурга вон: американские дипломаты бьют посуду и вывозят мебель

26 марта Вашингтон объявил о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть наше генкосульство в Сиэтле. Вечером 29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сделал жесткое заявление:

- Ответные меры в отношении США включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генкосульства США в Санкт-Петербурге.

Конфликт, напомним, разогрелся из-за «дела Скрипаля» - Великобритания выслала наших дипломатов из страны после отравления своего шпиона, и потребовала того же от своих союзников в Европе и Америке.

Петербургское консульство попало «под раздачу» потому, что так решили сами россияне: МИД России устроил голосование на своей страничке в Твиттере. Вариантов было три: закрыть представительство в Москве, Владивостоке или Северной столице. Петербург победил.

На то, чтобы покинуть занимаемые помещения на Фурштатской, в Гродненском и Татарском переулках, американской дипмиссии дали два дня.

Машины сновали взад-вперед, вывозя документы и мебель.Фото: Александр ГЛУЗ

«И ФЛАГ СВОЙ ЗАБЕРИТЕ»

С самого утра в пятницу, 30 марта, у здания консульства оживленно сновали машины. Автомобили с дипломатическими номерами то и дело выезжали со двора. Сотрудники консульства паковали вещи: из здания вывозили вещи и мебель. У входа дежурили охранники с непроницаемыми лицами. Над охранниками уныло висел американский флаг.

Горожане особого интереса к переезду консульства не проявили - только редкие прохожие пробегали мимо, не удостаивая консульство даже взглядом. Ажиотаж вызвал разве что разносчик пиццы: он привез к зданию добрых два десятка коробок.

- И в самом деле, не собирать же вещи на голодный желудок, - хихикали прохожие, провожая взглядом темнокожего курьера, который с видимым усилием толкал тележку, нагруженную коробками.

- Ну и давайте, валите отсюда! – ближе к полудню у стен особняка на Фурштатской все же появился неравнодушный гражданин.

Даже слишком неравнодушный. Мужчина так громко и нецензурно ругался, требуя поскорее снять со здания флаг, что на него обратили внимание полицейские. А когда он бросил в здание стакан с кофе, его задержали и увели.

«ВАМ НЕ ПОБЕДИТЬ»

Когда крики буйного мужчины затихли, на улице появился адвокат. Нет, не американский – наш, петербургский. Мужчина соорудил целую инсталляцию в честь отправки американских дипломатов на родину: звездно-полосатый флажок, сверху к нему привязана георгиевская лента. Свое творение он торжественно воткнул в грязный сугроб напротив здания консульства.

- Ираклий Джаниашвили, - представился он корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге».

Как объяснил юрист, заранее акцию он не планировал. Просто с утра копался в багажнике, нашел звездно-полосатый флажок:

- Где-то вручили, на каком-то празднике, не помню уж. И ленточка нашлась. Думаю, дай поставлю, это же символично, правда?

- Символично?

- Ну да, это как знак – вам нас не победить. Никогда. Вот, выслали они 60 человек наших дипломатов – и ничего. А когда мы делаем то же самое, они говорят: как же так, эти русские не хотят дружить. Да мы хотим дружить, ради бога!

ПЛАЧ ПО ХАМОНУ

Правда, радовались закрытию консульства не все.

- Это что же, придется в Москву ездить, - огорчился парень, узнав, что внутрь ему не попасть.

Оказывается, молодой человек приехал в Петербург из Краснодара – лечился здесь. Только сегодня его выписали, и он решил совместить приятное с полезным – подать заявление на визу. Не судьба, видно. Американских представительств в России осталось два: в Москве и во Владивостоке. В Москву все же ближе.

- А мы не успели документы забрать, - сокрушаются читатели «Комсомолки» в нашей группе в «Одноклассниках».

А вот во «ВКонтакте» более патриотичная публика:

- Плач по хамону. Эй, давай, до свидания!

Выносим вещи, бьем посуду.Фото: Елена МИХИНА

А тем временем дипломаты продолжали грузить вещи в машины. Несут коробки, сумки и огромные черные мешки. Мусор? Или чемоданов нет? Торопятся - даже разбили что-то.

- На счастье, - иронизируют собравшиеся на шоу журналисты.