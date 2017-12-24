«С этой войной наши дети стареют»: родственники пленных из Донбасса рассказали RT о надеждах на скорый обмен

До конца 2017 года между Киевом и самопровозглашёнными республиками должен состояться обмен пленными — первый в этом году. Его планируется провести в формате «всех на всех». Инициатором обмена выступил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, который обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в этом вопросе. Дата и место пока не согласованы, однако уже известно, что украинская сторона намерена отпустить 306 человек, а ДНР и ЛНР — 74. RT пообщался с родственниками тех, кого удерживают силовики, и узнал истории попавших в плен жителей Донбасса.

В Донбассе до конца года должен состояться обмен пленными в формате «всех на всех». Украинские силовики готовы отпустить 306 человек, власти самопровозглашённых республик — 74. Договорённости удалось достичь, после того как представитель Киева в гуманитарной подгруппе, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой повлиять на лидеров ДНР и ЛНР.

Пока до конца не согласованы дата и место обмена, однако известно, что за процедурой будут наблюдать члены миссии ОБСЕ и Красного Креста. Между тем в ДНР уже успели обвинить Киев в затягивании процесса и даже попытке сорвать его.

При этом жители самопровозглашённых республик надеются, что обмен пленными наконец состоится: ведь предыдущий проводился более года назад, в сентябре 2016-го.

«Надеюсь, всё получится»

Так, возвращения своего сына домой очень ждёт Наталья Венгер. Как она рассказала RT, её Богдана взяли в плен вместе с тремя его товарищами 24 июня 2017 года. Мать узнала об этом спустя два дня из телевизионных новостей.

«Я потом по телевизору увидела, как они лежат, как сидят. Глаза у них замотанные. Через два дня об этом узнали», — сказала она.

Наталья Венгер: я по телевизору увидела, как они лежат

Наталья рассказала, что сын ушёл служить три года назад, когда ему ещё не было 18 лет. Остановить она его не смогла.

«Он просто ушёл из дому. Я начала ходить, искать, а через два месяца он сказал: «Мама, я служу». Поставил перед фактом», — пояснила женщина.

По её словам, она попросилась на работу в часть своего сына. Её взяли туда поваром, хотя по профессии она металлург. Наталья и сегодня продолжает работать в этой воинской части. Именно поэтому она не может съездить к сыну: на Украине её сразу же арестуют как «боевика».

Наталья сказала, что общаться с сыном легально ей не дают, однако ей всё же удаётся связываться с ним по телефону. Она также отметила, что некоторые из находящихся в плену не верят, что их когда-нибудь отпустят. Так, один из сослуживцев её сына после задержания согласился сотрудничать со следствием и признал себя виновным по статье «Терроризм».

«Уже и суд состоялся. Его осудили на шесть лет, и он сейчас едет на зону. Хотя он есть в списке на обмен», — сказала женщина.

Поэтому, призналась собеседница RT, она живёт надеждой, что обмен всё-таки состоится.

«Я очень надеюсь, что после этих переговоров всё получится. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Если уж Путин вмешался, то точно должны до Нового года всех вернуть домой», — подытожила Наталья. «С этой войной наши дети стареют», — посетовала она.

Наталья Венгер: если уж Путин вмешался, до Нового года всех должны вернуть домой

Шёл за пенсией

Если Богдан Венгер попал в плен, находясь на военной службе, то мужа Любови Рубан, по её словам, задержали ни за что. Мужчину арестовали, когда он отправился за пенсией в станицу, которая находится под контролем украинских силовиков.

«10 февраля 2015 года мой муж пошёл в станицу Луганская за своей пенсией. И оттуда уже не вернулся. Там его забрали, осудили и посадили. Причём осудили его по видео-конференции — никаких свидетелей даже не вызывали. И ему дали 15 лет. И вот уже три года он находится на той территории, отбывая наказание», — рассказала Рубан.

Любовь Рубан: мой муж три года отбывает наказание

Она отметила, что её супруг уже пожилой человек, ему 66 лет и он испытывает проблемы со здоровьем. Поэтому ситуация, в которой он оказался, — это прямая угроза для его жизни.

«У него с ногами проблемы. Он там четыре месяца вообще не ходил. Не знаю, вернётся ли он живой. И вообще вернётся ли. Он говорит, что так жить не хочет и 15 лет не вытерпит. Иногда мы общаемся по телефону. Он пишет заявление на имя начальника, и тот даёт ему телефон на пять минут», — рассказала Любовь.

По её словам, он не имел никакого отношения к каким-либо военным силам самопровозглашённых республик. «Он служил в армии, но ещё в 1970-х годах, когда был Советский Союз. А ему теперь инкриминируют статью «Терроризм». Якобы он там устроил какой-то подрыв, в результате которого погибли военные ВСУ. Мол, какие-то свидетели видели кого-то похожего на него. Но конкретных доказательств нет», — рассказала женщина.

По её словам, она продолжает надеяться на возвращение супруга. «Он был в списках прежних обменов, однако его просто не отдавали. Но надежда на то, что он вернётся, конечно, есть», — подчеркнула Рубан.

Не могли договориться

Как ранее пояснил в интервью RT представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, ситуация с пленными не могла разрешиться из-за разногласий сторон о принципе обмена «всех на всех». К тому же, отметил он, возникла проблема с формированием списков.

«Главная проблема для украинской стороны — в вопросе освобождения тех, кого разыскивали, запрашивали представители ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Луганской и Донецкой областей, находящихся по контролем силовиков. — RT)», — отметил Медведчук.

По его словам, сегодня на Украине в местах заключения находятся 386 человек и республики требуют вернуть всех. Однако Киев готов освободить только 306 и утверждает, что остальные 80 — «это лица, которые привлекаются к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления».