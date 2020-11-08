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"С этим уже ничего не сделаешь": Россия станет главным врагом США с приходом новой власти

08 ноября 2020, 15:30  •  202 • Политика
Джо Байден. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Последствия выборов президента в США для нашей страны раскрыл политолог
По мнению эксперта, противостояние Америки с Китаем уйдет на второй план.
Главным врагом Вашингтона при Джо Байдене станет Москва. Она займет место Пекина, торговые войны с которым долгое время были для США в приоритете. Об этом заявил глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.
Политолог считает, что китайцы теперь могут перевести дух. А вот усиление давления на Россию вполне в духе Байдена. Подобной политики он придерживался на протяжении последних лет. Поэтому ждать отмены санкций бессмысленно. Кроме того, Злобин предложил отказаться от использования термина "санкции". Эксперт в беседе с "Интерфаксом" пояснил, что ограничительные меры уже давно стали традицией. Злобин добавил, что "с этим уже ничего не сделаешь".
Собеседник агентства указал, что львиная доля рестрикций в отношении нашей страны была введена как раз в бытность Байден вице-президентом. Шансы, что он сменит свой политический курс, ничтожно малы.
Напомним, Байдена накануне досрочно объявили главой США. Официальных результатов голосования еще нет.

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