С Эрдоганом что-то не так? Приведено три доказательства проблем со здоровьем президента Турции

В интернет выложили ролик выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед народом. На кадрах он заканчивает речь, а потом медленно, покачиваясь, уходит. Причем идёт он за ближайший баннер.

В Telegram-канале "Стамбульский волк" привели доказательства предположения, что со здоровьем Эрдогана что-то не так. Само выступление было ещё 30 марта. Во-первых, на кадрах видно, как Эрдоган пошатывается. А со сцены он уходит за баннер: его путь "сокращён", как отметили в Telegram-канале.

"Трансляцию дают сразу с его появлением у трибуны, а обычно он заходит в зал, его приветствуют, он поднимается на сцену, проходит к трибуне и начинает говорить", - написал источник.

Кроме того, эту же трансляцию на сайте президента опубликовали без последних кадров, где он нетвёрдой походкой уходит со сцены.

Фото: Telegram.

Напомним, ранее в интернете уже высказывали предположения о недомогании турецкого лидера. Это было ещё в начале марта, когда шли переговоры президентов России и Турции, в результате которых стороны смогли прийти к соглашению по ряду важнейших вопросов. При этом пользователи Сети обратили внимание на некоторые странности в поведении Эрдогана. К примеру, не ускользнуло от внимания пользователей то, как президент Турции по ошибке стал здороваться с членами собственной делегации, протянув руку главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу, хотя в этот момент Эрдоган общался с Сергеем Лавровым.

Врач-невролог Александр Комаров тогда комментировал Царьграду, что турецкий лидер уже относится к старшей возрастной группе, поэтому у него становятся всё более заметны признаки двигательных нарушений, которые могут быть связаны с болями в суставах, слабостью мышц, нарушением координации в целом.