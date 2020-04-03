Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / В мире

С Эрдоганом что-то не так? Приведено три доказательства проблем со здоровьем президента Турции

03 апреля 2020, 21:35  •  16 • В мире
В интернете появилось видео выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Пользователи предположили, что со здоровьем турецкого лидера что-то не так. В Telegram-канале "Стамбульский волк" привели три доказательства недомогания президента Турции.
В интернет выложили ролик выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед народом. На кадрах он заканчивает речь, а потом медленно, покачиваясь, уходит. Причем идёт он за ближайший баннер.
В Telegram-канале "Стамбульский волк" привели доказательства предположения, что со здоровьем Эрдогана что-то не так. Само выступление было ещё 30 марта. Во-первых, на кадрах видно, как Эрдоган пошатывается. А со сцены он уходит за баннер: его путь "сокращён", как отметили в Telegram-канале.
"Трансляцию дают сразу с его появлением у трибуны, а обычно он заходит в зал, его приветствуют, он поднимается на сцену, проходит к трибуне и начинает говорить", - написал источник.
Кроме того, эту же трансляцию на сайте президента опубликовали без последних кадров, где он нетвёрдой походкой уходит со сцены.
Фото: Telegram.
Напомним, ранее в интернете уже высказывали предположения о недомогании турецкого лидера. Это было ещё в начале марта, когда шли переговоры президентов России и Турции, в результате которых стороны смогли прийти к соглашению по ряду важнейших вопросов. При этом пользователи Сети обратили внимание на некоторые странности в поведении Эрдогана. К примеру, не ускользнуло от внимания пользователей то, как президент Турции по ошибке стал здороваться с членами собственной делегации, протянув руку главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу, хотя в этот момент Эрдоган общался с Сергеем Лавровым.
Врач-невролог Александр Комаров тогда комментировал Царьграду, что турецкий лидер уже относится к старшей возрастной группе, поэтому у него становятся всё более заметны признаки двигательных нарушений, которые могут быть связаны с болями в суставах, слабостью мышц, нарушением координации в целом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
03 апреля 2020, 02:35
"Массовое истребление": В Италии не знают, "куда класть тела", врачи мечутся в панике
03 апреля 2020, 10:35
Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие
03 апреля 2020, 14:35
"Это преступление": Таинственные смерти итальянцев профессор объяснил чудовищными решениями
03 апреля 2020, 04:35
Трамп решил вмешаться? Саудовская Аравия призывает к встрече по ОПЕК+
03 апреля 2020, 01:30
«Не белорусский рубль и не российский»: Лукашенко рассказал о возможной единой валюте Союзного государства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
29 марта 2020, 08:36
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
31 марта 2020, 17:35
Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
28 марта 2020, 14:00
У границы толпы ходят хмуро: Украина не пускает домой тысячи своих рабочих из Польши
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
31 марта 2020, 04:35
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.