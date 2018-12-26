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″С Ельциным бы получилось″: Экс-президент Польши рассказал о своих планах на Россию
26 декабря 2018, 14:54 • 221 • Политика
Экс-президент Польши Лех Валенса рассказал о том, какие планы у него были на Россию. По его словам, он хотел добиться хороших отношений с Москвой. ″С Ельциным бы получилось″, - уточнил Валенса.
Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса озвучил свои нереализованные планы на Россию. Он рассказал, что в годы его президентства он якобы хотел добиться хороших отношений с Москвой. Но все откладывал это на свой второй срок.
А переизбрания не случилось. Вот, мол, идеи дружбы с Россией и были похоронены.
При этом Валенса обращает внимание на то, что его планы на Россию могли бы быть реализованы только с прежним президентом страны - Борисом Ельциным.
″С Ельциным мы действительно добились бы хороших отношений с Россией. У меня были такие планы, и с ним это получилось бы″, - полагает поляк.
Он утверждает, что до сих пор корит себя за то, что тогда отложил планы на дружбу с Россией на второй президентский срок.
Экс-президент также проговорился, что в диалоге между Варшавой и Москвой существовал некто третий. Валенса указывает на него прямо, рассказывая о непростом диалоге с Ельциным.
"Если мы вдвоем ссоримся, то третий на нас зарабатывает, - отметил бывший президент Польши. - Нужно как можно быстрее сойти с этой дороги″.
Сейчас же между Варшавой и Москвой отношения не просто натянутые. Польские власти придерживаются откровенно русофобской политики, стараясь при любой возможности вставлять палки в колеса в планы России. Например, активно пропагандируют идею строительства газопровода ″Северный поток - 2″ как политического, а не сугубо экономического проекта, сочиняя ″страшилки″ про якобы имеющийся у Москвы план давления на Европу.
Что касается Валенсы, то он признается, что мог бы в годы своего правления сыграть на ″открытости″ Ельцина.
"Ельцин был открыт. Ельцин принимал аргументы, - цитирует экс-президента Польши РИА Новости. - Если ему давали хорошие аргументы, то он был открыт".
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