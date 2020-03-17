«С его уходом закончилась целая эпоха»: в Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. О причине смерти пока не сообщается. Соболезнования в связи со смертью писателя выразили известные политики и публицисты. По их словам, с уходом Лимонова завершилась «целая эпоха, в том числе и в политике».

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Он рассказал, что писатель умер в одной из столичных больниц, но не стал называть причину смерти.

«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — рассказал депутат ТАСС.

Информацию о смерти Лимонова также подтвердил его помощник.

Стоит отметить, что в октябре 2018 года Лимонов в своём блоге пожаловался на ухудшение состояния здоровья и рассказал, что сбежал «из одной клиники в другую, где у него друзья».

«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно», — написал он.

Писатель также сообщил, что перед тем, как попасть в клинику, он успел написать книги «Азбука» и «Философия подвига».

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13 марта 2020 года Лимонов опубликовал свою последнюю запись в Facebook, в которой рассказал, что заключил договор на издание своей новой книги.

«Я заключил договор на новую книгу. Книга называется «Старик путешествует». Она уже написана», — рассказал он.

Режиссёр Владимир Бортко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Лимонова, отметив, что тот был человеком «со своим взглядом на всё».

«Я очень огорчён этим сообщением. Очень жаль. Он был оригинальным, замечательным и талантливым человеком со своим взглядом на всё. Его книги очень талантливо написаны. У него были свои взгляды на то, как всё должно быть. Мне очень жаль», — сказал Бортко.

Соболезнования близким Лимонова выразил также публицист Анатолий Вассерман.

«Многое из того, что он делал, представляется мне хотя и крайним по форме, но очень серьёзным по содержанию. Он ставил много вопросов, важных, но нерешённых», — сказал Вассерман.

Он также высказал мнение, что как писатель Эдуард Лимонов будет по достоинству оценён «ещё через несколько десятилетий».

«Сейчас в литературной среде такая неразбериха, что ясно одно — нынешние критерии оценки писателей долго не проживут», — заключил он.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Друг Эдуарда Лимонова, военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин, в свою очередь, отметил, что с уходом Лимонова закончилась целая эпоха.

«Русская литература потеряла одного из последних великих писателей XX века, мировых писателей с заслуженной славой. Он всему назло оставался собой и смог прожить именно ту жизнь, которую себе запланировал. С его уходом закончилась целая эпоха, в том числе и в политике. Эту потерю можно будет осознать, только когда мы останемся наедине с собой и поймём, сколько всего вместе с ним ушло», — сказал Шурыгин.

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко. — RT) родился в 1943 году в Дзержинске (на территории нынешней Нижегородской области), детство провёл в Харькове. С раннего возраста увлекался поэзией, потом занялся прозой и журналистикой. С 1967-го жил в Москве, в 1974 году эмигрировал в США, после чего власти СССР лишили его гражданства. Работал в Нью-Йорке, позже перебрался во Францию, где был издан его дебютный роман «Это я — Эдичка».

Эдуард Лимонов также известен благодаря романам «История его слуги» (1982), «Дневник неудачника» (1982), «Смерть современных героев» (1985) и другим.

В 1991 году он вернулся в Россию, через год получил российское гражданство.

Эдуард Лимонов также известен политической деятельностью. В 1994 году вместе с единомышленниками создал Национал-большевистскую партию*. В июле 2010 года возглавил партию «Другая Россия». В январе 2011 года Минюст отказал в её регистрации.

В 2013 году, когда начался кризис на Украине, Эдуард Лимонов выступил против «евромайдана», позднее поддерживал присоединение Крыма к России.

Соболезнования в связи со смертью Лимонова выразил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что уход писателя стал большой утратой для русской культуры. По его словам, Лимонов был «факелом», который шокировал и Советский Союз, и Европу, и новую Россию.

«Он успел побывать и диссидентом-эмигрантом, и возвращенцем, и писателем-провокатором, профессиональным революционером, честным, неподдельным оппозиционером», — отметил Жириновский.

* Экстремистская организация, запрещённая в России.