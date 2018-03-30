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С дороги, мелюзга!

30 марта 2018, 19:54  •  119 • Карикатуры

ЕС в ближайшие два года проверит все мосты и железные дороги в союзе на предмет пригодности к транспортировке военной техники НАТО, поскольку выяснилось, что с этим есть проблемы.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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