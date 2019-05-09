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С Днём Победы!

09 мая 2019, 11:24  •  40 • Аналитика
День Победы. Россия отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.



То была самая кровопролитная война и в истории Советского Союза, и в истории планеты. Нацистское чудовище потерпело крах; гитлеровская военная машина встретила героический отпор, была сломана и повержена. Советский народ совершил величайший подвиг. Не родилась ещё в мире та сила, что сумела бы одолеть единство народа, вставшего на защиту Отечества.

Акт о безоговорочной капитуляции Германия подписала 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по времени Центральной Европы, или в 00 часов 43 минуты 9 мая по времени московскому. Знакомый каждому советскому человеку голос Левитана возвестил о Победе, которую ждали 1418 дней.

В ходе военных действий враг разрушил в СССР 1.710 городов, свыше 70.000 деревень, 32.000 фабрик и заводов. Было подвергнуто разграблению 98.000 колхозов. СССР потерял от 25,6 млн. до 29,6 млн. человек (данные разнятся).

Первый День Победы отметили в 1945 году на Красной площади. Но не 9 мая, а 24 июня. В тот день состоялся военный парад, который принимал Г. Жуков.

Сегодня, 9 мая 2019 года, в Москве запланированы парад Победы, марш «Бессмертного полка», минута молчания, возложение венков к воинским мемориалам.

Россия велика. Если в столице только собираются отметить День Победы, то во Владивостоке 74-ю годовщину Победы уже отпраздновали. По городским улицам центра промаршировали колонны военнослужащих. Вслед за военным парадом состоялся гражданский, народный: прошёл по улицам «Бессмертный полк». В числе участников — китайцы, пронесшие фотографии с именами родных, погибших в той страшной войне.

День Победы отмечают по всей планете. Это не преувеличение. Добровольцы и энтузиасты, сотрудники дипмиссий РФ и культурных центров в разных странах организуют праздник и выставки. И всё большее число участников в самых разных присоединяется к акции «Бессмертный полк». Акция известна в Испании, Ирландии, Швеции, Италии, государствах Латинской Америки и Азии.

Память о погибших воинах, память о героях войны и гордость за подвиг ветеранов будут жить в сердцах людей вечно.

С Днём Победы, дорогие читатели «Военного обозрения»!

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