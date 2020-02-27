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С днем рождения, «вежливые люди»!

27 февраля 2020, 03:24  •  11 • В России

Помню, как спецы, знающие все о Силах спецопераций, удивлялись, - ведь рождение этого уникального формирования случилось на несколько лет раньше. Но изначально оно замышлялось в другом виде.

А в 2013 году Минобороны и Генштаб решили, что надо создать «спецназ спецназов» (!) - в котором должны быть собраны лучшие из лучших бойцов, способные быстро решить любые задачи в любой точке России и зарубежья. Любые!

И уже через год, в феврале 2014-го этот «спецназ» такую задачу решил.

После госпереворота в Киеве, возникла угроза передачи гаваней в Крыму под базы НАТО. К тому же на полуострове начинала искрить гражданская война, - украинские националисты грозили утопить в крови местных жителей, решивших возвратиться в состав России. В конце февраля власть в Крыму оказалась парализованной - парламент и правительство были заблокированы противниками «курса на Москву». Референдум был под угрозой срыва.

Именно в тот день, 27 февраля 2014 года, спецназ провел операцию, которая навсегда войдет в историю Крыма, России и нашей армии. Они не только взяли под контроль все стратегически важные объекты, но и разблокировали Верховный Совет Крыма, позволив ему создать новую власть на полуострове. Именно в тот день крымский народ дал им красивое название «вежливые люди». И сейчас вы поймете, почему.

"Вежливые люди" возле военной базы у села Перевальное, Крым, 2014 год.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вот как о той операции вспоминал один из бойцов спецназа рядовой Андрей Скворцов:

- В час ночи сигнал тревоги вырвал нас из теплых кроватей в казарме бригады морской пехоты. Три новеньких, крытых брезентом КАМАЗа, рванули по дороге на Симферополь.

Когда мы подъехали к зданию Верховного Совета, я взглянул на часы. Было 4:20 утра. Первое, что поразило меня в тот момент – неоглядная толпа народа вокруг Верховного Совета. Она тянулась из темени ближайших улиц, упиралась в стены парламента. Я подумал, что трем взводам нашей роты невозможно добраться до здания сквозь такое «оцепление». Но происходило странное: эти люди покорно расступались перед нами. Милиционер в украинской форме кричал:

– Народ, дайте дорогу военным!

И помню тихий женский голос в спину нашим бойцам:

– Мальчики, благослови вас Бог…

Где-то за углом оглушительно бухнули три шумовых гранаты.

Условный сигнал…

Хрустнуло под прикладом оконное стекло. Мы ворвались в здание. Моя группа взяла под контроль подвал. Я посветил фонариком. Там на топчане спал человек. Из- под покрывала видна была лишь его седая голова. Я потормошил спящего. Тот вскинулся:

– Где я? Вы хто? Откуда?

– Русские, мы, батя, русские.

Мужчина – недоверчиво:

– А бандеры с татарами где? Они ж меня домой три дня не выпускают!

– Все, нет их тут больше.

Голос человека дрожал:

– Мальчики… русские… родные мои! Я ж вас 20 лет ждал!

Я помог мужчине выйти из здания. Там к нему бросилась блондинка в пальто, следом за ней семенил парень с телекамерой.

– Побачте, будь ласка, – сказала блондинка. – Это правда, что в подвале пытают утюгом и расстреливают людей?

Мужчина удивленно взглянул на нее:

– Брехня. Я вот из подвала. Живой.

– А эти люди сказали вам, кто они?

– Сказали, что русские.

– И какое впечатление они на вас произвели?

– Да вежливые они какие-то… Вежливые люди!.

Так и приросло к спецназовцам это название. И стало своего рода брендом. 27 февраля 2014 года у Сил спецопераций было в Крыму много трудных задач. И все они были решены без единого выстрела.

Электронный адрес автора: baranez@kp.ru

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