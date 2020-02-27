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С днем рождения, «вежливые люди»!
27 февраля 2020, 03:24 • 11 • В России
Помню, как спецы, знающие все о Силах спецопераций, удивлялись, - ведь рождение этого уникального формирования случилось на несколько лет раньше. Но изначально оно замышлялось в другом виде.
А в 2013 году Минобороны и Генштаб решили, что надо создать «спецназ спецназов» (!) - в котором должны быть собраны лучшие из лучших бойцов, способные быстро решить любые задачи в любой точке России и зарубежья. Любые!
И уже через год, в феврале 2014-го этот «спецназ» такую задачу решил.
После госпереворота в Киеве, возникла угроза передачи гаваней в Крыму под базы НАТО. К тому же на полуострове начинала искрить гражданская война, - украинские националисты грозили утопить в крови местных жителей, решивших возвратиться в состав России. В конце февраля власть в Крыму оказалась парализованной - парламент и правительство были заблокированы противниками «курса на Москву». Референдум был под угрозой срыва.
Именно в тот день, 27 февраля 2014 года, спецназ провел операцию, которая навсегда войдет в историю Крыма, России и нашей армии. Они не только взяли под контроль все стратегически важные объекты, но и разблокировали Верховный Совет Крыма, позволив ему создать новую власть на полуострове. Именно в тот день крымский народ дал им красивое название «вежливые люди». И сейчас вы поймете, почему.
"Вежливые люди" возле военной базы у села Перевальное, Крым, 2014 год.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Вот как о той операции вспоминал один из бойцов спецназа рядовой Андрей Скворцов:
- В час ночи сигнал тревоги вырвал нас из теплых кроватей в казарме бригады морской пехоты. Три новеньких, крытых брезентом КАМАЗа, рванули по дороге на Симферополь.
Когда мы подъехали к зданию Верховного Совета, я взглянул на часы. Было 4:20 утра. Первое, что поразило меня в тот момент – неоглядная толпа народа вокруг Верховного Совета. Она тянулась из темени ближайших улиц, упиралась в стены парламента. Я подумал, что трем взводам нашей роты невозможно добраться до здания сквозь такое «оцепление». Но происходило странное: эти люди покорно расступались перед нами. Милиционер в украинской форме кричал:
– Народ, дайте дорогу военным!
И помню тихий женский голос в спину нашим бойцам:
– Мальчики, благослови вас Бог…
Где-то за углом оглушительно бухнули три шумовых гранаты.
Условный сигнал…
Хрустнуло под прикладом оконное стекло. Мы ворвались в здание. Моя группа взяла под контроль подвал. Я посветил фонариком. Там на топчане спал человек. Из- под покрывала видна была лишь его седая голова. Я потормошил спящего. Тот вскинулся:
– Где я? Вы хто? Откуда?
– Русские, мы, батя, русские.
Мужчина – недоверчиво:
– А бандеры с татарами где? Они ж меня домой три дня не выпускают!
– Все, нет их тут больше.
Голос человека дрожал:
– Мальчики… русские… родные мои! Я ж вас 20 лет ждал!
Я помог мужчине выйти из здания. Там к нему бросилась блондинка в пальто, следом за ней семенил парень с телекамерой.
– Побачте, будь ласка, – сказала блондинка. – Это правда, что в подвале пытают утюгом и расстреливают людей?
Мужчина удивленно взглянул на нее:
– Брехня. Я вот из подвала. Живой.
– А эти люди сказали вам, кто они?
– Сказали, что русские.
– И какое впечатление они на вас произвели?
– Да вежливые они какие-то… Вежливые люди!.
Так и приросло к спецназовцам это название. И стало своего рода брендом. 27 февраля 2014 года у Сил спецопераций было в Крыму много трудных задач. И все они были решены без единого выстрела.
Электронный адрес автора: baranez@kp.ru
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