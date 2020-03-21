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С днем рождения, мой любимый министр!

21 марта 2020, 01:00  •  82 • В России

Я, как и большинство нормальных людей, политиков не люблю. Сколько среди них надутых и самодовольных индюков! Но этот политик - особенный. Я к нему очень неравнодушна, в чем откровенно признаюсь.

Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, - один из немногих настоящих мужчин в политике. Наши встречи во время интервью похожи на битвы. Иногда мне кажется, что он в ответ на мой очередной подковыристый вопрос просто швырнет в меня чем-нибудь тяжелым.

У нас очень привлекательные (для меня!) отношения. Я люблю борьбу, столкновения характеров, противоречия. Я - как дикая взъерошенная кошка, которая в любой момент готова выпустить когти (но может и замурлыкать, когда погладят). Он (но только с виду) - огромный добродушный пес, который якобы терпит нападки взбалмошной журналистки, но может внезапно укусить. Мне кажется, он наслаждается борьбой. Она его заводит. Терпеть не может скукоты. Я помню, как он бесился, когда мы ему задавали банальные вопросы от читателей. (И я тоже, если честно, бесилась.) Ну как можно (при всем уважении к читателям) тратить драгоценное время министра на вопросы типа, ест ли он борщ и пьет ли виски. Да он нормальный человек! Конечно, пьет, но очень хороший виски! И сигарету выкурить любит. Исключительно под интересную беседу.

Он самый нестандартный политик из всех, кого я знаю. Он любит жизнь. Ему интересно все. Он ненавидит пафос, как ненавижу его я. Он любит красоту. И женскую в том числе. Он галантен и одновременно способен на резкость, если его что-то раздражает. Он мужчина - каким и должен быть мужчина.

Лавров - блестящий дипломат, но я прекрасно понимаю, сколько разных мнений он вынужден учитывать, хотя, безусловно, его собственное мнение тоже имеет огромный вес. Также по своему опыту знаю и об острой нехватке стоящих кадров в наших зарубежных представительствах. (Старая советская школа ушла, а новая система с трудом «рожает» профессионалов. Появилось много циников, карьеристов, людей холодных и равнодушных, временщиков.) И за всем этим хозяйством нужен глаз да глаз. А ведь помимо этой рутины у главы МИДа задачи высокого полета. И я хорошо знаю, как уважают его во всем мире профессиональные политики.

Сергей Викторович, я нежно храню в памяти ваши слова в адрес «Комсомолки»: «Берегите Дарью! Без нее будет скучно». А вы берегите себя ради всех нас. Без вас нам будет трудно.

С юбилеем!

Всегда Ваша

Дарья Асламова.

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