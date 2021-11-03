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С днем инженерных войск, Украина! Или как уничтожили одно из лучших военно-инженерных училищ.

03 ноября 2021, 17:30  •  65 • Украина


В 1967 г. подготовку офицерских кадров для инженерных войск начали на Украине, в городе Каменец-Подольский. Начало этому положил приказ Министра обороны СССР №011 о формировании учебного заведения. Начальником училища был назначен полковник В.Ермаков. В январе 1968 г. оно было переименовано в высшее военно-инженерное командное училище.

Высокие оценки учебного процесса, дали возможность присвоить училищу имя маршала инженерных войск Харченко В.К. Многие выпускники училища прошли через афганскую войну, значительная часть молодых инженеров, в последствии, стали большими военачальниками и командирами.

После распада СССР начался постепенный процесс развала и военного учебного заведения. В 1996 г. Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище ликвидировано, на его базе сформирован военно-инженерный институт при Подольской государственной аграрно-технической академии.

Если в 1989 г. в училище насчитывалось 26 кандидатов наук, то в институте их стало только 4. В 2010 г. институт превратили в военный факультет при

Национальном университете им. Ивана Огиенко. 1 сентября 2012 г. военный факультет вообще прекратил свое существование, прославленное учебное заведение было расформировано, а его уникальная материально-учебная база просто разворована и уничтожена.

Да, это училище вспомнилось под дату, но сколько других учебных заведений, предприятий, заводов, гремевших своей славой, научными достижениями и продукцией не только на бывший СССР, но и на весь мир прекратили свое существование в Незалэжной...

И так повсюду: единственный национальный производитель грузовиков КрАЗ (банкрот), львовские автобусы ЛАЗ (завода уже не существует), запорожские ЗАЗы тоже. Корпуса заводов уже давно разрушены и заросли травой...

Что касается ВВС, то со времен обретения независимости украинские авиаторы еще ни разу не получали новых самолетов. В настоящее время летные части Украины имеют на вооружении самолеты типа МиГ и Су. Не менее проблемная ситуация складывается с боевым составом военно-морских сил, которые в настоящее время представлены всего-навсего одним более или менее боеготовым фрегатом «Гетман Сагайдачный».

Остается теперь только приглашать инструкторов и скупать подержанную военную технику из НАТО.

Некогда огромный промышленный гигант с богатейшим научным потенциалом и производством превратился в придаток, зависящий от воли и подачек Запада. За это люди выступали на Майдане? Сомневаемся... А значит, что правящие олигархи и продажные политики продолжат разворовывать и уничтожать страну. Насколько хватит воли и терпения украинскому народу покажет время, но очень хотелось бы, чтобы страна восстановила разрушенные связи со всеми соседями и люди, простые люди вновь стали жить хорошо.

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