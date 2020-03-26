С демпингом пора заканчивать: Саудовский принц вновь получил важный звонок из США

Госсекретарь США Майкл Помпео намекнул наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что пора заканчивать с демпингом цен на нефть. Подробности их разговора сообщила в среду, 25 марта, пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что переговоры американского госсекретаря и саудовского принца прошли по телефону. Помпео призвал наследного принца "успокоить" мировые энергетические и финансовые рынки.

Как председатель G20 и важный лидер в энергетической отрасли Саудовская Аравия обладает реальной возможностью показать себя с наилучшей стороны и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Напомним, что ранее стало известно о другом телефонном разговоре. В нём участвовали президент США Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман. Глава Белого дома заявил, что не имеет ничего против планов саудитов вытеснить Россию с нефтяных рынков за счёт увеличения добычи чёрного золота. Однако Трамп попросил саудовского наследного принца, чтобы он внимательно следил за ценами на энергоноситель и не допускал ситуации, при которой стоимость нефти снизится настолько, что причинит ущерб американским производителям.