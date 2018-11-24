С декабря интернет-пользователей лишат анонимности: В Белоруссии вступает в силу новый закон

В Белоруссии с 1 декабря вступает в силу новый закон, обязывающий интернет-ресурсы идентифицировать любого пользователя, желающего разместить свой комментарий на сайте.

С 1 декабря жители Белоруссии смогут оставлять комментарии в интернете только после предоставления номера телефона, сообщает телеканал "360" со ссылкой на информагентство "TUT.by".

Министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич пояснил, что пользователь интернета, желающий разместить на каком-либо сайте свой комментарий, должен по запросу этого сайта предоставить свой номер телефона, на который ему придет подтверждающий код.

Данная мера приравнивает виртуальные СМИ к обычным в части исполнения информационного законодательства, пояснил министр.

Принятые в Белоруссии поправки к закону, регулирующему деятельность СМИ, предполагают и передачу интернет-ресурсами частной информации пользователей государственным органам по их запросу.