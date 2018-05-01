С дальним прицелом: как удары по Сирии могут быть связаны с заявлениями Израиля о ядерной программе Ирана

Министр обороны США Джеймс Мэттис подчеркнул, что Израиль принимает «суверенные решения» относительно ударов по Сирии. Накануне появились сообщения о ракетном обстреле Тель-Авивом территории САР. В результате пострадали, в частности, объекты, контролируемые проиранскими формированиями. Эксперты связывают эту операцию с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о разработке Ираном ядерного оружия. По мнению политологов, всё указывает на то, что Тель-Авив готов на решительные меры с целью ограничить растущее влияние Тегерана в регионе.

В ночь на 30 апреля позиции Сирийской арабской армии в районе городов Алеппо и Хама подверглись ракетному обстрелу. По информации телеканала Sky News Arabia, удары были нанесены не только по сирийским правительственным позициям, но и по базе союзников Дамаска — проиранских вооружённых формирований. Позднее стали появляться сообщения, что за этой операцией стоит Израиль, однако ЦАХАЛ воздерживался от комментариев.

Разрушения последовали значительные — со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) израильское издание «Гаарец» сообщило о землетрясении магнитудой 2,6 в окрестностях разбомблённого склада боеприпасов в Хаме.

При этом информация о гибели 18 иранских советников не подтвердилась. Тем не менее Тегеран предупредил Тель-Авив о готовности ответить на атаки израильских военных на иранские объекты в САР. Об этом 30 апреля заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Теперь на каждый свой удар вы получите ответные удары», — приводит слова Хаменеи телеканал телеканал Al Manar.

Наутро после нанесения ракетных ударов израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с обвинениями в адрес иранских властей. Политик заявил, что Тегеран якобы скрыл документы, в которых содержались технические наработки в сфере ядерных вооружений.

Нетаньяху полагает, что после заключения в 2015 году ядерной сделки Тегеран стал активно скрывать свои архивы, а в 2017-м эти документы были перемещены в «особо секретное место» в иранской столице.

Израильская разведка якобы получила доступ к этим архивам и теперь располагает сотнями тысяч секретных документов, которые, по мнению Тель-Авива, свидетельствуют о том, что власти исламской республики обманывают участников соглашения по иранской ядерной программе. Эти обвинения немедленно поддержал Вашингтон. Как заявили в Белом доме, американской стороне давно было известно, что Иран нарушает условия сделки.

В Тегеране уже отвергли обвинения Израиля, а в МАГАТЭ подчеркнули, что организация не фиксировала признаков наличия разработок по созданию ядерной бомбы в Иране после 2009 года.

Ракетный удар по объектам в Сирии

Напомним, в 2015 году Тегеран заключил со странами «шестёрки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) сделку (Совместный всеобъемлющий план действий), по условиям которой иранские власти обязались не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие международных санкций. Дональд Трамп, сменивший Барака Обаму в президентском кресле США, требует изменить условия сделки, расторгнув прежние договорённости с Ираном.

«Обвинения, которые звучат в адрес Ирана, — часть пропагандисткой подготовки к войне, они должны подготовить информационную почву для возможного наступления на иранские позиции, — считает руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. — Кроме того, Тель-Авив ещё рассчитывает привлечь на свою сторону США и, возможно, какие-то ближневосточные страны, например Саудовскую Аравию».

Следует отметить, что израильские власти обвиняли в планах по созданию ядерного оружия не только Иран. По их словам, в начале 2000-х годов Сирия занималась собственными разработками в этой сфере, а израильская сторона пресекла эти попытки, разбомбив «секретный» правительственный объект в провинции Дейр эз-Зор. Операция, получившая кодовое название «Фруктовый сад», была проведена ВВС Израиля в 2007 году.

При этом, по мнению большинства экспертов, сам Израиль располагает ядерным оружием. Израильские власти этот факт не подтверждают, но и не опровергают. Вместе с тем Тель-Авив не присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Израиль обвинялся в тайных закупках и хищениях ядерных материалов в других странах — США, Великобритании, Франции, ФРГ», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Службы внешней разведки России. Предположительно, Тель-Авив может иметь на сегодняшний день от 100 до 200 ядерных боезарядов.

По мнению экспертов, возможный ядерный статус Израиля лишь больше запутывает и осложняет и без того непростую ситуацию в регионе.

Вашингтон «внимательно наблюдает»





В свою очередь, Вашингтон поспешил заявить об отсутствии согласования ударов израильских военных по территории Сирии с ВС США. Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на пресс-конференции, сказал, что Пентагон не влияет на принимаемые израильскими властями решения о ведении военных действий в САР.

«Израиль принимает свои собственные суверенные решения, и я не вижу, чтобы мы, честно говоря, играли роль в принятии этих решений», — подчеркнул министр обороны, отвечая на вопросы журналистов. В Пентагоне считают, что Израиль отвечает на угрозу со стороны иранских и проиранских марионеточных сил, продвигающихся к израильской границе по территории Сирии.

Джеймс Мэттис

Reuters

Американская сторона «внимательно наблюдает» за действиями Тегерана, однако ВС США не принимали участия в ракетном ударе, нанесённом Израилем по территории САР, заявил Мэттис.

«Джеймс Мэттис — опытный военный, и он понимает, что не следует брать на себя чужие грехи. Если Израиль действительно не координирует свои удары с США, действуя по своему плану, то такая реакция Пентагона совершенно логична», — пояснил в интервью RT Семён Багдасаров.

Главная цель Тель-Авива

Напомним, САР и Израиль официально находятся в состоянии войны — страны воевали друг против друга в трёх крупных вооружённых конфликтах на протяжении XX века, и мир между Дамаском и Тель-Авивом так и не был заключён. Сирийские власти не признают право Израиля на существование. Cо своей стороны израильские власти также считают сирийский и иранский режимы враждебными.

Граница Голанских высот

Reuters

Есть у двух стран и территориальный спор: по итогам Шестидневной войны 1967 года под контроль Израиля перешли Голанские высоты — плодородный район, входивший прежде в сирийскую провинцию Кунейтра. Дамаск считает их своей территорией.

Во время вооружённого конфликта на территории САР израильские военные систематически наносят авиационные и ракетные удары по сирийским правительственным позициям. Например, крупная атака была осуществлена ВВС Израиля в Сирии 10 февраля 2018 года — тогда израильская сторона даже заявила о возможном уничтожении половины сирийских ПВО.

Впрочем, главный объект израильских атак в Сирии — это проиранские формирования, в первую очередь — ливанская группировка «Хезболла», участвующая в боевых действиях на сирийской территории с 2013 года.

По мнению экспертов, наибольшую тревогу Израиля вызывают планы Ирана по выстраиванию «шиитской дуги» — коридора от иранских границ до Ливана, который прокладывается через Ирак и Сирию. В случае, если Иран осуществит планы, он заметно усилит свои позиции в непосредственной близости от израильских территорий.

Тель-Авив и Вашингтон стараются препятствовать реализации этой стратегии Тегерана. В частности, США закрепились ранее в районе населённого пункта Эт-Танф, расположенного неподалёку от транспортной артерии Багдад — Дамаск. Проиранские формирования пытались летом 2017 года вытеснить американцев и их местных союзников из этого района, однако их усилия не увенчались успехом — сейчас в окрестностях Эт-Танфа закрепились американские военные.

На протяжении долгого времени для этого в основном применялись ВВС, однако после того, как в феврале 2018 года сирийские ПВО сбили израильский истребитель F-16, руководство ЦАХАЛ было вынуждено скорректировать тактику и начать активнее использовать ракетные удары.

Так, массированный ракетный удар был нанесён израильскими военными 9 апреля по сирийскому военному аэродрому Тияс (другое название — Т-4). Правда, из восьми выпущенных ракет цели достигли только три, остальные же были сбиты средствами ПВО. Тем не менее в результате удара погибли 14 военнослужащих, включая нескольких иранских военных консультантов.

Бойцы «Хезболлы», Сирия

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В Тель-Авиве считают, что Тегеран готовит в Сирии 80-тысячную группировку, состоящую из шиитских бойцов, которых израильтяне называют террористами. Об этом 26 апреля заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон.

«В Сирии находятся более 80 тыс. шиитских боевиков под контролем Ирана. На этой базе, расположенной всего в пяти милях от Дамаска, их готовят для совершения актов террора в Сирии и по всему региону», — цитирует заявление Данона ТАСС.

Как заявил 26 апреля Джеймс Мэттис, эскалация ирано-израильской напряжённости может перерасти в новую широкомасштабную войну.

«Я могу представить, что если этот конфликт вспыхнет, то он превратится в нечто большее», — заявил глава Пентагона, выступая на слушаниях в комитете сената США по делам вооружённых сил.

Израильский солдат, Голанские высоты

Reuters

Как пояснил в интервью RT Семён Багдасаров, главный вопрос заключается скорее не в том, начнётся война или нет, а в том, где развернутся основные военные действия — в Ливане или в Сирии. «Главная цель Израиля в Сирии — уничтожение баз проиранских формирований. По версии израильской стороны, на сирийской территории сейчас идёт скопление вооружений и людских ресурсов для переброски на юг Ливана, в район долины Бекаа», — пояснил он.

По мнению эксперта, сейчас всё идёт к новой большой войне на Ближнем Востоке — между Израилем и Ираном, и до этого момента израильские военные продолжат наносить ракетные удары по сирийской территории.

«Такая война очень серьёзно повлияет на расстановку политических и военных сил в регионе. Сейчас стороны занимаются концентрацией сил и средств. Израиль исходит из того, что война неизбежна, и действует в соответствии с этим прогнозом», — подвёл итог Семён Багдасаров.

При этом во вторник, 1 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив не ищет войны с Ираном.

«Никто не ищет подобного развития событий​​​. Именно Иран меняет правила в регионе», — отметил политик в интервью CNN.