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«С Дагестаном будет сейчас вся Россия»: Путин провел совещание по борьбе с эпидемией в республике

18 мая 2020, 16:20  •  84 • В России

СИТУАЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ

На фоне новостей о снижении заболеваемости по всей стране сообщения из Дагестана в последнюю неделю выглядели очень тревожно. В соцсетях писали о десятках умерших врачах, о переполненных больницах, о нехватке лекарств и аппаратуры.

Чтобы разобраться с ситуацией, Владимир Путин в понедельник собрал совещание с руководством республики, вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

- Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто, - заявил президент. - Фиксируются всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьёзной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников. Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объёме. Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому.

УРАЗА-БАЙРАМ - ДОМА

Глава государства обратился к мусульманам и Дагестана, и всей страны, призвав их встретить приближающийся праздник Ураза-байрам дома.

- Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи, - сказал он. - Знаю и то, что священнослужители призывают верующих отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе, с друзьями, большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано.

Президент выслушал доклады главы Дагестана Владимира Васильева и муфтия республики Ахмада Абдулаева. Причем именно слова муфтия были самыми резкими - о том, что заболеваемость и смертность высоки, что проблемы с лекарствами, действительно, есть, а люди и даже врачи боятся болезни.

- В Дагестане треть всех заболевших - люди старшего возраста, а 10 процентов - дети, - доложила Анна Попова. - Это говорит о том, что требования по соблюдению режима самоизоляции несвоевременно начали исполняться.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ

- минздраву организовать координацию работы, совместно с другими федеральными ведомствами и региональными властями.

- подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе ситуации,

- оказать дополнительную помощь системе здравоохранения Дагестана.

- поставить в республику дополнительно тест-системы, лекарства, оборудование и усилить кадровое обеспечение.

ГЛАВНОЕ - СБЕРЕЧЬ ЖИЗНИ

- От наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии, - обратился Путин напрямую к жителям республики. - Главное - это сберечь жизнь людей. С Дагестаном будет сейчас вся Россия. И это непростое время мы пройдем вместе.

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