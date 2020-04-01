С COVIDом на будущее: зачем кабмину право вводить в России режим ЧС

Правительство получило право вводить в стране режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, регионам предоставили отсрочки по выплатам 78 млрд рублей бюджетных кредитов, а россиян теперь будут строго наказывать за нарушение правил самоизоляции. Это — одни из главных законодательных мер, которые во вторник, 31 марта, большинством голосов одобрила сначала Госдума, а затем и Совет Федерации. Как заявили «Известиям» парламентарии, на этом работа по антивирусным законопроектам не закончится: в ближайшие дни могут появиться и другие предложения. Эксперты считают, что режим ЧС в России будет введен только в крайнем случае, а о необходимости более строгих мер можно будет говорить по итогам этой недели.

В условиях изоляции

Коронавирус «подкосил» и ряды Госдумы: вместо 450 народных избранников 31 марта в зале присутствовали только 338. Как объяснила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савостьянова, часть из них находится на больничном, часть — на самоизоляции. Также в числе отсутствующих оказались и те, кто сдал свои мандаты. Количество последних не уточнялось, однако, как пояснили «Известиям» в парламенте, не пришли на заседание депутаты, которым больше 65 лет. Впрочем, на единогласном принятии пакета из восьми антивирусных законопроектов это никак не отразилось.

Депутаты голосовали как часы: четко, без вопросов и обсуждений — они, как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, прошли на комитетах и трех совещаниях накануне. Стойко молчали даже обычно не сдерживающие себя в критике коммунисты. В итоге на принятие важных для страны документов сразу в трех чтениях ушло всего около двух часов.

Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ 31 марта 2020 года Фото: пресс-служба Государственной думы

— Депутаты обеспечили принятие законов, направленных на реализацию мер, предложенных Владимиром Путиным в его обращении к гражданам. Несмотря на сжатые сроки, все инициативы были проработаны профильными комитетами, обсуждались фракциями, все они сошлись в необходимости их поддержать. Это важно, потому что речь идет о поддержке людей, — подчеркнул спикер Госдумы.

Особое внимание он обратил на широкий спектр полномочий, которые получит правительство РФ. А также напомнил об ужесточающих ответственность за нарушение самоизоляции и карантина поправках в КоАП и УК РФ, подчеркнув, что они будут носить «профилактический и упреждающий характер».

На заседании Совета Федерации, которое прошло спустя три часа после голосования депутатов, присутствовали 130 из 170 сенаторов. Как отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, накануне парламентарии прошли тесты на коронавирус и результаты у всех оказались отрицательные. Тем не менее кое-кто из сенаторов решил все-таки защититься на заседании маской.

Члены Совета Федерации РФ на внеочередном заседании 31 марта 2020 года Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

Как и нижняя палата, СФ проголосовал за все законопроекты единогласно. При этом сенаторов в отличие от депутатов всё-таки интересовало: как на бытовом уровне объяснить гражданам, почему они могут получить до семи лет лишения свободы, выйдя на улицу? А также — зачем нужна новая норма наказания за фейки, если ранее такой закон уже принят? И будет ли вестись по новым законам разъяснительная работа?

— После принятия этого закона должны быть подробнейшие разъяснения с учетом всех нюансов, чтобы люди, не по своей воле нарушающие режим, не попали под наказание. Вот мэр Москвы сказал, что будут пропуска, меня сенаторы уже спрашивают о том, когда им их выдадут. А я им привела пример в интернете, что самые популярные пропуска — это пятитысячная рублевая купюра. Это, конечно, шутка, но на самом деле это всё надо доводить до конца, — заявила Валентина Матвиенко, отметив, что именно поэтому не все законы, которые принимает парламент, работают.

Неделя покажет

Пока принятых мер достаточно, но у кабмина должны быть все рычаги, в том числе и для часа икс, отметили в разговоре с «Известиями» эксперты. Торопить с введением ЧС никто не будет, так как это может привести к необратимым последствиям для экономики страны. В то же время ежедневный прирост в 500 заболевших россиян говорит о том, что ничего исключать нельзя.

Неслучайно сегодня глава кабмина Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко до 1 апреля представить прогноз распространения коронавируса в региональном разрезе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Пока ответственность за ситуацию возложена на регионы, которые сами заявляют о вводе тех или иных ограничительных мер, включая самоизоляцию. Если говорить о количестве заболевших, то это число у всех субъектов разное. В Москве вирус выявлен уже у 1600 человек, но есть субъекты, которые он не затронул, — заявил «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

По его словам, именно поэтому кабмин пока будет наблюдать за ситуацией. А вот глава АПЭК Дмитрий Орлов заявил «Известиям», что в условиях эпидемии коронавируса у правительства должна быть возможность временно вводить чрезвычайное положение на отдельных территориях — естественно, с получением соответствующей санкции Совета Федерации.

— Введение режима ЧП на всей территории страны, на мой взгляд, должно происходить только в соответствии с указом президента и последующим утверждением верхней палатой парламента. Принятых мер в национальном масштабе достаточно. Однако в регионах, где ситуация обостряется, у правительства должна быть определенная свобода действий, — обратил внимание эксперт.

Принятие тех или иных мер будет зависеть от развития ситуации с количеством заболевших, согласен и глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.

— Понятно, что эта неделя станет показательной. Во многих регионах уже введены режимы строгой самоизоляции для всех жителей, вне зависимости от их возраста, — сказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Важно, что все инструменты для тех или иных действий, в том числе ввода ЧС и поддержки экономики, правительству уже предоставлены, подчеркнул политолог. Кабмин получил возможность оперативно реагировать на те или иные тенденции, но что будет дальше, покажет динамика развития событий в стране.