С четырьмя миллионами тех, кто сбежал за границу, не всё однозначно

По данным ООН, из Украины в западном направлении выехали порядка 4000000 граждан, более 2,3 миллиона из них через польскую границу. В обывательском представлении это, скорее, беженцы, спасающиеся от верной гибели, а как на самом деле? Попробуем разобраться. За 8 лет «антитеррористической операции» на Донбассе в ней приняли участие порядка полумиллиона украинцев. Из них две трети – с оружием в руках. На их руках кровь сограждан. Хлебнув досыта войнушки, лишь каждый 10-й готов вернуться в окопы.

Сюжет: Украинский кризис

Порядка миллиона бежавших в Европу – это участники боевых действий в АТО и ООС, а также члены их семей. На сегодняшний день покинули Украину, спасаясь от мобилизации, порядка 250000 «ветеранов». Едва ли они настроены в ближайшее время вернуться – вся документация об участниках АТО и ООС давно собрана российской военной разведкой, и, по возвращении в обновлённую денацифицированную и демилитаризованную Украину беглецов ждут суды. Хорошо, если эти суды будут российские, но, скорее всего, судить хлопцев будут там, где они наследили – в народных республиках. А тамошнее законодательство настолько сурово, что там даже действует смертная казнь в качестве высшей меры наказания (в 2014 году ДНР и ЛНР вернули в действие советское законодательство 1961 года). В общем, миллион сбежавших – потенциальные невозвращенцы.

Ещё около полумиллиона сбежавших – семейства сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, а также семьи офицеров Минобороны Украины. «Наша версия» ещё до начала операции сообщала, что семьи старших офицеров эвакуируют за границу, что и произошло. Многим загодя были выплачены крупные денежные компенсации, так что и эти сбежавшие едва ли вернутся на Украину по окончании спецоперации – слишком велик риск. Следует упомянуть ещё одну «прослойку» сбежавших – это те, кто работал в коммерческом секторе, но в тесной связке с военными ведомствами и спецслужбами. В основном, это строительный бизнес, хотя и не только. Таковых (с семьями) немало, несколько сотен тысяч человек (говорят, до полумиллиона). Вернутся они или нет, во многом будет зависеть от того, насколько они сами считают себя причастными к происходящему в стране с 2014 года. Также среди сбежавших – великое множество семейств местечкового чиновничества. Понятно теперь, отчего большинство эмигрантов разъезжает теперь по Европе на дорогих автомобилях с украинскими номерами?

Разумеется, любой массовый исход с насиженных мест – человеческая драма. Однако следует понимать, что представляют из себя те, кто сейчас эту драму переживает в связи с украинским кризисом. Если спецоперация будет продолжена в западных регионах Украины, в Европе окажутся ещё, как минимум, 2-3 миллиона граждан Украины.