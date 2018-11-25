С чем боевики ИГИЛ идут убивать русских солдат

— Помимо того вооружения, что боевики сами захватывают во время боев в Сирии, они ещё и регулярно получают большие поставки из западных странах, — сказал «СП» Руслан Чумак, кандидат технических наук, хранитель оружейных фондов Артиллерийского музея. — Прежде всего, из тех, которые сами получали когда-то военную помощь извне. Пример — пулемет станковый Браунинга М2. Он вполне мог быть прежде на израильской технике, куда попал из США. Бандиты в Сирии используют его, правда, не на боевых машинах, а в наземных условиях. Или немецкая автоматическая винтовка Хеклер-Кох G3, «засветившаяся» в разные годы в нескольких «горячих точках» планеты, как и австрийский пистолет-пулемет Штейр MPI69. Подобным образом давно принято освобождаться от неликвида в Европе и США.

Фото: автора

«СП»: — Интересно, какую цену просят?

— В таких локальных войнах, какая сейчас идет в Сирии, стрелковое оружие на результат не влияет. Не им определяется цена войны. Другое дело, танки, авиация, боеприпасы, которых скопилось в мире на складах на миллиарды долларов. Так что, не исключено, что поставляют бесплатно. Вопросы организации войны лежат в области политики, а не экономики. Освободиться подобным образом от запасов неиспользованного, к тому же устаревшего вооружения, уже само по себе неплохое вложение.

«СП»: — То, чем занимаются сейчас американцы на Украине. Недавно сбагрили Киеву несколько старых, уже списанных ими со службы, катеров.

— Тут сравнивать нельзя. Военный корабль и стрелковое оружие — не одно и то же. Скажем, любая винтовка, после того, как её разработали (если разработка, конечно, стоящая) в принципе не меняется, требуя с годами разве что незначительных доработок. Так с русской винтовкой Мосина и с американской М-16, с нашим автоматом Калашникова, с немецким пистолетом Вальтер. Техника же, в частности, морская, гораздо более сложная и постоянно нуждается в серьёзном совершенствовании узлов, аппаратуры…

Среди предметов бандитского арсенала, выставленного в зале Артиллерийского музея, обратила внимание на французский пулемет «М-52». Оружие из этой европейской страны большая редкость в чужих руках. Просто потому, объяснил Руслан Чумак, что оно достаточно специфично по конструкции, не слишком надежно и популярностью в мире не пользуется.

Фото: автора Не брезгуют, как выясняется, экстремисты и доморощенными «смертельными игрушками». Их видно сразу. Например, бомбомет, позволяющий запускать тяжелые снаряды в сторону противника. Он небольшой, сработанный из подручных средств: труба, железные уголки, пружина. Тем не менее, способен вместить до 30 кг тротила. Или самодельная винтовка с калибром 20 мм. По мощности, скорее даже мини-пушка. К ней приварен затвор, есть курок и пусковая рукоятка. Устанавливается такая винтовка на станок. Любой — от самого примитивного, лишь бы держал, до специализированного. Используются в ней авиационные снаряды. Летят они далеко. Но попасть в цель ими сложно, так как прицел довольно примитивный. Задача, видимо, другая — разрушать строения. *Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Война в Сирии: СМИ: число пострадавших от химатаки в Сирии выросло до 107 Борьба с международным терроризмом: СК обвинил девять сирийцев в убийстве российских военных

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