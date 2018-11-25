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С чем боевики ИГИЛ идут убивать русских солдат
25 ноября 2018, 20:54 • 106 • Война
Оружие боевиков, воюющих в Сирии, показали Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Арсенал внушительный и разнообразный. Тут и пулеметы, и пистолеты-пулеметы, и автоматы, винтовки, ружья. А ещё артиллерийские установки, мортиры, мины, минометы. Не обошлось и без восточной экзотики — холодного оружия, в частности, гравированных сабельных клинков. То есть, всё, ну, или почти всё, чем экстремисты воюют против правительственных войск и мирного населения этой ближневосточной страны. В общей сложности, более 50 наименований.
Всё это было изъято у членов так называемой ИГИЛ*. Часть в боях, часть во время перемирий, когда, покидая свои позиции, а с ними и район боевых действий по специальному «зеленому» коридору, бандиты обязаны сдавать оружие представителям сирийской армии. Вооружены они, судя даже по представленному на выставке, «до зубов». Причем, оружие в большинстве своем серийное, качественное. Хотя и не новое. В основном — второй половины ХХ века.
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Какого больше всего? Американского и советского.
Последнее — одно из самых «ходовых» на полях сражений сирийской войны. Что, в общем, не удивительно: в 1970−80 годы СССР активно снабжала вооружением союзников, в том числе, на Ближнем Востоке. Как, собственно, и США — своих. Отправляли туда те и другие не самые современные, но вполне надежные экземпляры.
Такие, как, скажем, знаменитый со времен Великой Отечественной войны ППШ — пистолет-пулемет Шпагина. Оказывается, и сейчас, спустя семьдесят с лишним лет, он весьма популярен. В руки боевиков ППШ попали, скорей всего, после захвата сирийского военного склада.
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Рядом с ним в витрине ещё один отечественный «ветеран» — разработанная в конце ХIХ века винтовка Мосина, в данном случае, модифицированная снайперская. Суд по «потрепанному» виду этой конкретной, попавшей во временную экспозицию Музея артиллерии, и лет ей немало, и в передрягах побывала серьезных. Славится винтовка Мосина точностью и надежностью. Патроны к ней, кстати, выпускаются до сих пор.
Что уж говорить про наш легендарный автомат Калашникова! Впрочем, давно уже не только «наш». Производят «калаши» теперь во многих странах. Чисто внешне их практически не отличить. Разница главным образом в деталях. Например, у автомата китайского производства иное, чем у нашего, крепление штыка. К тому же сам штык у них откидной, а у советского (и российского) съёмный.
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— Помимо того вооружения, что боевики сами захватывают во время боев в Сирии, они ещё и регулярно получают большие поставки из западных странах, — сказал «СП» Руслан Чумак, кандидат технических наук, хранитель оружейных фондов Артиллерийского музея. — Прежде всего, из тех, которые сами получали когда-то военную помощь извне. Пример — пулемет станковый Браунинга М2. Он вполне мог быть прежде на израильской технике, куда попал из США. Бандиты в Сирии используют его, правда, не на боевых машинах, а в наземных условиях. Или немецкая автоматическая винтовка Хеклер-Кох G3, «засветившаяся» в разные годы в нескольких «горячих точках» планеты, как и австрийский пистолет-пулемет Штейр MPI69. Подобным образом давно принято освобождаться от неликвида в Европе и США.
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«СП»: — Интересно, какую цену просят?
— В таких локальных войнах, какая сейчас идет в Сирии, стрелковое оружие на результат не влияет. Не им определяется цена войны. Другое дело, танки, авиация, боеприпасы, которых скопилось в мире на складах на миллиарды долларов. Так что, не исключено, что поставляют бесплатно. Вопросы организации войны лежат в области политики, а не экономики. Освободиться подобным образом от запасов неиспользованного, к тому же устаревшего вооружения, уже само по себе неплохое вложение.
«СП»: — То, чем занимаются сейчас американцы на Украине. Недавно сбагрили Киеву несколько старых, уже списанных ими со службы, катеров.
— Тут сравнивать нельзя. Военный корабль и стрелковое оружие — не одно и то же. Скажем, любая винтовка, после того, как её разработали (если разработка, конечно, стоящая) в принципе не меняется, требуя с годами разве что незначительных доработок. Так с русской винтовкой Мосина и с американской М-16, с нашим автоматом Калашникова, с немецким пистолетом Вальтер. Техника же, в частности, морская, гораздо более сложная и постоянно нуждается в серьёзном совершенствовании узлов, аппаратуры…
Среди предметов бандитского арсенала, выставленного в зале Артиллерийского музея, обратила внимание на французский пулемет «М-52». Оружие из этой европейской страны большая редкость в чужих руках. Просто потому, объяснил Руслан Чумак, что оно достаточно специфично по конструкции, не слишком надежно и популярностью в мире не пользуется.
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Не брезгуют, как выясняется, экстремисты и доморощенными «смертельными игрушками». Их видно сразу. Например, бомбомет, позволяющий запускать тяжелые снаряды в сторону противника. Он небольшой, сработанный из подручных средств: труба, железные уголки, пружина. Тем не менее, способен вместить до 30 кг тротила. Или самодельная винтовка с калибром 20 мм. По мощности, скорее даже мини-пушка. К ней приварен затвор, есть курок и пусковая рукоятка. Устанавливается такая винтовка на станок. Любой — от самого примитивного, лишь бы держал, до специализированного. Используются в ней авиационные снаряды. Летят они далеко. Но попасть в цель ими сложно, так как прицел довольно примитивный. Задача, видимо, другая — разрушать строения.
*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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