С чего в Польше принялись ловить русских шпионов

Поляки нервничают

Несколько месяцев после прихода к власти администрации Байдена руководство Польши пребывало в тревожном ожидании. Трамп декларировал к Польше любовь, не раз встречался с президентом Дудой, и это создавало у политиков в Варшаве иллюзию, что они – главный союзник США в Европе. С Байденом всё иначе: с Дудой он лишь обменялся приветственными телеграммами и поговорил на апрельском саммите по климату. Это заставляет поляков нервничать. В начале мая вроде бы появилась надежда: Анджей Дуда и его румынский коллега Клаус Йоханнис пригласили Байдена принять участие в заседании лидеров «бухарестской девятки», куда кроме Польши с Румынией входят Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия и Эстония. Цель «девятки» – укрепление восточного фланга НАТО в противодействии России.

Джо Байден выступает на саммите «Бухарестской девятки». Фото: ee.usembassy.gov

Байден согласился и выступил по видеосвязи. Помимо общих слов о ценности для Североатлантического альянса государств, находящихся на его восточных рубежах, президент США заявил о важности «укрепления демократического управления и верховенства закона». Это как раз о Польше: в ЕС её постоянно критикуют за попрание ценностей ЕС (в частности, за усиление контроля исполнительной власти над властью судебной) и грозят подвергнуть наказанию. Сказанное Байденом – нехороший сигнал для Польши, показывающий, что Вашингтон недоволен режимом партии «Право и справедливость».

Официозные польские СМИ выпад Байдена постарались не заметить. Однако едва завершилась встреча «Бухарестской девятки», как от американцев пришёл следующий сигнал. 12 мая временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу предупредил поляков: американские компании, прежде чем вкладывать капиталы в вашу страну, смотрят на отношение к ЛГБТ-сообществу. А отношение не европейское: в Польше запрещены однополые «браки»; ряд муниципалитетов учреждает у себя «зоны, свободные от ЛГБТ»; гомосексуалистов, если они оскорбляют религиозные чувства католиков, привлекают к ответственности. Финансовые потери из-за такого неевропейского поведения поляков Бикс Алиу оценил в сумму более миллиарда долларов.

Тревожные для Польши сигналы идут от западных СМИ. 12 мая американский портал The Hill опубликовал обстоятельную статью Даниэля Хегедюса, аналитика «Германского фонда Маршалла» (организация, нежелательная в РФ). Статья призывает Белый дом вбить клин между Польшей и Венгрией, пытающимися создавать внутри ЕС свои альянсы. По польскому политическому бомонду у Хегедюса есть отдельная рекомендация: переформировать правительство и поставить более либеральных политиков. Статьёй в The Hill возмутилось польское издание wPolityce, написавшее, что так недолго и свалить «самое проамериканское правительство в Европе».

Варшаве непросто: польские власти служат Америке верой и правдой, а американцы недовольны. И поскольку на сигналы из Вашингтона надо реагировать, в Польше отреагировали тем, что принялись ловить русских шпионов.

17 мая Агентство внутренней безопасности (АВБ) сообщило о задержании некоего К. Марцина по обвинению в шпионаже в пользу России. Информация о нём подаётся крайне скупо: мол, дело секретное. Rzeczpospolita выяснила, что арестованный жил рядом с границей с Калининградской областью, занимался торговлей и часто бывал в РФ. Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы за то, что он, согласно заявлению АВБ, собирал сведения о польской армии и передавал их российским спецслужбам.

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности. Фото: gov.pl/web/sluzby-specjalne

Вообще, в век цифровых технологий ценность таких поездок через границу сомнительна. Например, в Седльце расположен штаб формирующейся 18-й механизированной «Железной» дивизии, чьей задачей является прикрытие восточной границы Польши. У дивизии есть страница в Интернете, в социальной сети она тоже представлена , всё это щедро иллюстрируется фотографиями, и наблюдать за жизнью соединения может любой, кому это интересно. В Польше в отношении военной тайны вообще нередки скандалы. Так, недавно стало известно , что перевод документации по немецким танкам «Леопард», состоящим на вооружении Войска Польского, был поручен сторонним организациям, не имеющим допуска к работе с секретной информацией.

В самой Польше недоверие к сообщениям о шпионской деятельности Марцина усугубляется ещё тем, что 14 мая АБВ объявило об аресте двух польских айтишников, подозреваемых в работе сразу на две разведки – российскую и белорусскую. Их обвиняют в подготовке инфраструктуры для кампании по дезинформации. Дезинформационные кампании – излюбленный конёк Станислава Жарыня, спикера министра-координатора спецслужб Польши. Жарынь разоблачает козни российских пропагандистов, хакеров и шпионов не реже раза в неделю, а то и чаще. 12 мая он выпустил доклад «Польско-американский союз под обстрелом», размещённый теперь на правительственном портале.

Основная идея доклада незамысловата и заключается в том, что РФ с помощью дезинформации пытается подорвать отношения Польши и США. И уже через день после выхода творения Станислава Жарыня пришла новость об айтишниках, хотя их задержали несколько месяцев назад. Похожая история с Марцином: его взяли под стражу 5 мая, но сообщили об этом только 17-го; информацию придерживали, ожидая удобного момента. Зато теперь Жарынь рапортует: спецслужбы пресекли российскую дезинформационную кампанию.

Станислав Жарынь. Фото: wprost.pl

Зачем польским властям понадобились эти шпионские истории, догадаться нетрудно: в апреле с подачи США Чехия раздула скандал со взрывом складов с оружием и боеприпасами, якобы устроенных полумифическими Петровым и Бошировым. Фальшивка убогая, состряпана бездарно, но это не помешало властям давить на органы следствия, из-за чего генпрокурор Чехии подал в отставку. А в фирме Imex Group, имущество которой находилось во Врбетице, заявляют, что после пожара пропали около 1000 ручных гранатомётов, 800 автоматов, 500 пулемётов и сотня пистолетов. Такое вот в Чехии самоликвидирующееся вооружение.

История с этой «диверсией» получилась шумной. Поляки приспособили её для своих целей и обвинили Петрова и Боширова… в убийстве президента Леха Качиньского, погибшего в апреле 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском. После чего ринулись ловить шпионов. Цель – продемонстрировать Вашингтону лояльность и полезность. Скорее всего, это начало новой кампании, и новые громкие «разоблачения» не замедлят последовать. Информационное поле уже подготовлено: одни польские издания убеждают, что в их стране агенты ГРУ чувствуют себя, как дома, другие требуют увеличить тюремные сроки за шпионаж.

Покуда в Польше упивались успехами контрразведки, в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот президенту России. Среди дипломатов был новый посол Речи Посполитой Кшиштоф Краевский. В своём выступлении В. Путин сказал, что отношения с Польшей могут быть содержательнее, а накопившиеся сложные вопросы можно решать, если подходить к ним прагматично, с учётом интересов друг друга. Однако прагматизм не для Польши. Сразу из Кремля посол отправился на проспект Сахарова и возложил цветы к Стене скорби – памятнику жертвам политических репрессий. Затем проследовал на Лубянку к Соловецкому камню. Эти демонстративные действия говорят о том, что в Варшаве намерены копить обиды.

Кшиштоф Краевский у Соловецкого камня

Неизвестно, однако, перевесит ли польская лояльность Америке польскую строптивость. Сейчас «права ЛГБТ» стали для Белого дома idée fixe, а Польша уверенно прописалась в числе государств, наиболее нетерпимых к извращенцам из так называемых секс-меньшинств.