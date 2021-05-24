Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся&quo...
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Главная / В мире

С чего в Польше принялись ловить русских шпионов

24 мая 2021, 00:05  •  30 • В мире
Поляки нервничают
Несколько месяцев после прихода к власти администрации Байдена руководство Польши пребывало в тревожном ожидании. Трамп декларировал к Польше любовь, не раз встречался с президентом Дудой, и это создавало у политиков в Варшаве иллюзию, что они – главный союзник США в Европе. С Байденом всё иначе: с Дудой он лишь обменялся приветственными телеграммами и поговорил на апрельском саммите по климату. Это заставляет поляков нервничать. В начале мая вроде бы появилась надежда: Анджей Дуда и его румынский коллега Клаус Йоханнис пригласили Байдена принять участие в заседании лидеров «бухарестской девятки», куда кроме Польши с Румынией входят Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия и Эстония. Цель «девятки» – укрепление восточного фланга НАТО в противодействии России.
Джо Байден выступает на саммите «Бухарестской девятки». Фото: ee.usembassy.gov
Байден согласился и выступил по видеосвязи. Помимо общих слов о ценности для Североатлантического альянса государств, находящихся на его восточных рубежах, президент США заявил о важности «укрепления демократического управления и верховенства закона». Это как раз о Польше: в ЕС её постоянно критикуют за попрание ценностей ЕС (в частности, за усиление контроля исполнительной власти над властью судебной) и грозят подвергнуть наказанию. Сказанное Байденом – нехороший сигнал для Польши, показывающий, что Вашингтон недоволен режимом партии «Право и справедливость».
Официозные польские СМИ выпад Байдена постарались не заметить. Однако едва завершилась встреча «Бухарестской девятки», как от американцев пришёл следующий сигнал. 12 мая временный поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу предупредил поляков: американские компании, прежде чем вкладывать капиталы в вашу страну, смотрят на отношение к ЛГБТ-сообществу. А отношение не европейское: в Польше запрещены однополые «браки»; ряд муниципалитетов учреждает у себя «зоны, свободные от ЛГБТ»; гомосексуалистов, если они оскорбляют религиозные чувства католиков, привлекают к ответственности. Финансовые потери из-за такого неевропейского поведения поляков Бикс Алиу оценил в сумму более миллиарда долларов.
Тревожные для Польши сигналы идут от западных СМИ. 12 мая американский портал The Hill опубликовал обстоятельную статью Даниэля Хегедюса, аналитика «Германского фонда Маршалла» (организация, нежелательная в РФ). Статья призывает Белый дом вбить клин между Польшей и Венгрией, пытающимися создавать внутри ЕС свои альянсы. По польскому политическому бомонду у Хегедюса есть отдельная рекомендация: переформировать правительство и поставить более либеральных политиков. Статьёй в The Hill возмутилось польское издание wPolityce, написавшее, что так недолго и свалить «самое проамериканское правительство в Европе».
Варшаве непросто: польские власти служат Америке верой и правдой, а американцы недовольны. И поскольку на сигналы из Вашингтона надо реагировать, в Польше отреагировали тем, что принялись ловить русских шпионов.
17 мая Агентство внутренней безопасности (АВБ) сообщило о задержании некоего К. Марцина по обвинению в шпионаже в пользу России. Информация о нём подаётся крайне скупо: мол, дело секретное. Rzeczpospolita выяснила, что арестованный жил рядом с границей с Калининградской областью, занимался торговлей и часто бывал в РФ. Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы за то, что он, согласно заявлению АВБ, собирал сведения о польской армии и передавал их российским спецслужбам.
Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности. Фото: gov.pl/web/sluzby-specjalne
Вообще, в век цифровых технологий ценность таких поездок через границу сомнительна. Например, в Седльце расположен штаб формирующейся 18-й механизированной «Железной» дивизии, чьей задачей является прикрытие восточной границы Польши. У дивизии есть страница в Интернете, в социальной сети она тоже представлена, всё это щедро иллюстрируется фотографиями, и наблюдать за жизнью соединения может любой, кому это интересно. В Польше в отношении военной тайны вообще нередки скандалы. Так, недавно стало известно, что перевод документации по немецким танкам «Леопард», состоящим на вооружении Войска Польского, был поручен сторонним организациям, не имеющим допуска к работе с секретной информацией.
В самой Польше недоверие к сообщениям о шпионской деятельности Марцина усугубляется ещё тем, что 14 мая АБВ объявило об аресте двух польских айтишников, подозреваемых в работе сразу на две разведки – российскую и белорусскую. Их обвиняют в подготовке инфраструктуры для кампании по дезинформации. Дезинформационные кампании – излюбленный конёк Станислава Жарыня, спикера министра-координатора спецслужб Польши. Жарынь разоблачает козни российских пропагандистов, хакеров и шпионов не реже раза в неделю, а то и чаще. 12 мая он выпустил доклад «Польско-американский союз под обстрелом», размещённый теперь на правительственном портале.
Основная идея доклада незамысловата и заключается в том, что РФ с помощью дезинформации пытается подорвать отношения Польши и США. И уже через день после выхода творения Станислава Жарыня пришла новость об айтишниках, хотя их задержали несколько месяцев назад. Похожая история с Марцином: его взяли под стражу 5 мая, но сообщили об этом только 17-го; информацию придерживали, ожидая удобного момента. Зато теперь Жарынь рапортует: спецслужбы пресекли российскую дезинформационную кампанию.
Станислав Жарынь. Фото: wprost.pl
Зачем польским властям понадобились эти шпионские истории, догадаться нетрудно: в апреле с подачи США Чехия раздула скандал со взрывом складов с оружием и боеприпасами, якобы устроенных полумифическими Петровым и Бошировым. Фальшивка убогая, состряпана бездарно, но это не помешало властям давить на органы следствия, из-за чего генпрокурор Чехии подал в отставку. А в фирме Imex Group, имущество которой находилось во Врбетице, заявляют, что после пожара пропали около 1000 ручных гранатомётов, 800 автоматов, 500 пулемётов и сотня пистолетов. Такое вот в Чехии самоликвидирующееся вооружение.
История с этой «диверсией» получилась шумной. Поляки приспособили её для своих целей и обвинили Петрова и Боширова… в убийстве президента Леха Качиньского, погибшего в апреле 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском. После чего ринулись ловить шпионов. Цель – продемонстрировать Вашингтону лояльность и полезность. Скорее всего, это начало новой кампании, и новые громкие «разоблачения» не замедлят последовать. Информационное поле уже подготовлено: одни польские издания убеждают, что в их стране агенты ГРУ чувствуют себя, как дома, другие требуют увеличить тюремные сроки за шпионаж.
Единым голосом «единой Европе» больше не звучать
Покуда в Польше упивались успехами контрразведки, в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот президенту России. Среди дипломатов был новый посол Речи Посполитой Кшиштоф Краевский. В своём выступлении В. Путин сказал, что отношения с Польшей могут быть содержательнее, а накопившиеся сложные вопросы можно решать, если подходить к ним прагматично, с учётом интересов друг друга. Однако прагматизм не для Польши. Сразу из Кремля посол отправился на проспект Сахарова и возложил цветы к Стене скорби – памятнику жертвам политических репрессий. Затем проследовал на Лубянку к Соловецкому камню. Эти демонстративные действия говорят о том, что в Варшаве намерены копить обиды.
Кшиштоф Краевский у Соловецкого камня
Неизвестно, однако, перевесит ли польская лояльность Америке польскую строптивость. Сейчас «права ЛГБТ» стали для Белого дома idée fixe, а Польша уверенно прописалась в числе государств, наиболее нетерпимых к извращенцам из так называемых секс-меньшинств.
Заглавное фото: userapi.com
Сергей ПАВЛЕНКО

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
22 мая 2021, 17:50
Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике
23 мая 2021, 02:05
Единым голосом «единой Европе» больше не звучать
23 мая 2021, 07:35
"Это ад!" Русские блогеры "прокляли" украинские дороги
22 мая 2021, 21:25
«Подмена диалога обвинениями»: в МИД России оценили заявление Вены о «нежелании» Москвы сотрудничать с ЕС
22 мая 2021, 14:10
Латвия строила памятники «оккупации» на деньги для ядерного реактора
23 мая 2021, 14:55
"Невозможно игнорировать": Американцев напугали миллиарды "харизматичных" насекомых
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
22 мая 2021, 14:10
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на границе
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
18 мая 2021, 03:50
Глава Крыма раскрыл руководителей "диванной армии" Украины
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
19 мая 2021, 10:05
"Америка, помоги!" Олигарх признался, что готовил переворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.