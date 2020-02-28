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С чего начинается наша безопасность

28 февраля 2020, 10:24  •  23 • Аналитика

Новая дорога жизни


Вроде бы все неплохо понимают, с чего начинается национальная безопасность: не с Совета безопасности, а прямо с обороны. И с этим у России всё обстоит вполне пристойно, однако в XXI веке на первый план выходят совсем иные трудности и глобальные вызовы. Основными проблемными трендами стали глобальное потепление и экологическая нагрузка на планету, вызванная деятельностью человека.

За столь пафосным вступлением последует разговор о строительстве, который, вообще-то, можно было бы считать локальным. Кого сейчас удивишь или напугаешь очередной стройкой в Подмосковье? Да, где-то неподалёку от Звенигорода, в деревне с характерным названием Грязи Одинцовского района запланирован ещё один загородный квартал, снова без школ и поликлиник.




Вот так и строим, вот так и живём

И уже далеко не в первый раз – прямо в одной из природоохранных зон. Там, где осуществляется водозабор в систему, снабжающую столицу довольно чистой Н2О. Пока ещё довольно чистой.

Но может пройти всего несколько лет, будет построено ещё несколько десятков посёлков или кварталов, которые всё ещё именуют «элитными», а Москва вдруг останется вообще без источников чистой воды. А всё потому, что строят уже не только в зонах, но и на пойменных землях. А они – самый надёжный фильтр для сточных вод. Последний, а зачастую и единственный.

Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян, ныне возглавляющий академический Институт водных проблем, отметил на брифинге в среду, что опасность строительства на пойменных землях связана прежде всего с тем, что именно поймы служат самым надёжным фильтром от попадания в воду загрязнений самого разного рода. Причём и естественных, и тех, которые вызваны людьми, вплоть до химических.


Виктор Данилов-Данильян возглавляет Институт водных проблем РАН

Очевидно, именно поэтому пойменные земли были когда-то превращены в запретные зоны санитарной охраны (ЗСО) под водозабор для Москвы. В соответствии с серией специальных постановлений 1940-1974 годов они составили до 18 процентов территории области. На всех этих территориях, несмотря на то, что с 1980 года их в несколько заходов урезали.

В итоге площади ЗСО сократились в шесть раз, но вплоть до последнего времени в них по-прежнему осуществлялся регулярный и весьма жёсткий контроль за экологической обстановкой. Всё изменилось совсем недавно. Точнее, 19 декабря 2019 года, когда два региональных лидера (столичный и подмосковный) приняли постановление «О зонах санитарной охраны источников водоснабжения не территории Москвы и области» за номером 1705.

Этим постановлением, то есть парой росчерков пера, все нормативные акты РСФСР были объявлены не подлежащими применению на территории столицы и области. Вплоть до установления новых ЗСО – зон санитарной охраны, а по сути, ещё и очистки. В силе осталось только постановление 1980 года, то самое, с которого началось шестикратное урезание.


А ещё за год до 1705-го постановления господа Собянин и Воробьёв отменили согласование земель под строительство с органами санитарного надзора. Отменили напрочь, и ни о каких новых ЗСО не вспомнили. Строительный бум теперь может только нарастать, и где и что будут строить, кажется, одному богу известно.

Жажда


Столичных и подмосковных застройщиков так и тянет к воде. Жажда, по всей видимости, мучит. Приведём здесь лишь выдержки из очень краткого списка самых крупных строек, либо уже завершающихся, либо намеченных в Подмосковье, которые (все до одной) не только грубо нарушают Водный кодекс, но и, пусть косвенно, затрагивают санитарные зоны. Некоторые и вовсе располагаются прямо в ЗСО.

1. «Мытищи-lite» — 12 малоэтажных (не более 5-7) корпусов на 22,65 га болот с камышами.
2. «Императорские Мытищи» — 19 домов на 11,28 га, которые обещано дополнить школой, двумя детскими садами и… о, чудо! – водозаборным узлом с фильтром. Благо есть откуда воду брать.
3. «Пироговская Ривьера» — 27 корпусов в 6-9 этажей всего в 80 метрах от берегов Пироговского (а как иначе) водохранилища. Территория уже в 51,3 га была незаконно выведена из состава земель сельхозназначения, а первые дома уже построены без очистных сооружений.
4. Болтино – более 100 малоэтажек и дуплексов на 13 га без подключения к очистным сооружениям.
5. ЖК «Афродита» с торгово-развлекательным комплексом и подключением к очистным сооружениям мебельной фабрики, стоки от которых идут непосредственно в речку Чанка, впадающую в Клязьму.

Все пять объектов строятся в ЗСО Восточной и Северной станций водоочистки, откуда поступает до 40 процентов водопроводной воды столицы. Не меньше десятка строек размещены в зоне москворецкого источника водоснабжения, а это остальные 60 процентов московской воды. Среди них особо стоит отметить три:

1. Ильинские луга — 60 домов на 200 га, непосредственно прилегающих к живописной старице Москвы-реки.
2. ЖК «Новая Рига» из 9 восьмиэтажек на 37,6 га заповедной земли.
3. Наконец, ЖК «Лайково» из 62 домов на 4-12 этажей и 111 таунхаусов. Объект был наполовину заморожен после банкротства СУ-155 и нуждается в 14 млрд. рублей бюджетного финансирования. Спасение обманутых дольщиков было куплено «Урбан-Групп» ценой разрешения незаконного строительства целого города на 30 тысяч жителей. Непосредственно в природоохранной зоне, разумеется!



Амнистия.net


Впрочем, пока всё ещё не так плохо, как может показаться из первой части нашего комментария. Упомянутое постановление 1705, кажется, можно забыть, как страшный сон. Дело в том, что всего две недели назад президент страны подписал адресованное кабинету министров поручение, которое можно считать чем-то вроде вето в адрес двух незадачливых региональных руководителей.


Владимир Путин фактически потребовал от чиновников «обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих усиление правового режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в том числе в части, касающейся ограничения использования земельных участков в границах этих зон для жилищного строительства».

Далее в поручениях президента идёт прямое обращение не только к федеральным министрам, но и к руководству Москвы и области — подготовить поправки в законодательство и «установить границы новых зон санитарной охраны (тех самых ЗСО. — Авт.) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения столичного региона». Причём подготовить не вместо, а вместе с академиками из РАН.

Однако что такое у нас в стране поручение президента? На взгляд чиновников, не приказ, обязательный к исполнению, а не более чем инструмент, чтобы построить систему. Систему, как вы понимаете, для вытягивания средств из бюджета. А средств может понадобиться очень много.
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На это и обратил внимание член-корреспондент РАН Данилов-Данильян, когда-то занимавший пост федерального экологического министра. Он напомнил, что «нагрузка на водные объекты, в том числе на источники питьевого водоснабжения, всё время растёт в силу целого комплекса причин. Растёт население, меняется, и не к лучшему, химический состав сточных вод, всё хуже и хуже люди ведут себя в отношении территорий водосбора».

В итоге на очистку воды для Москвы и пригородов приходится тратить всё больше денег, но скоро и это уже не поможет, считает авторитетный эколог. Виктор Данилов-Данильян справедливо считает, что в таких условиях границы зон санитарной охраны и законы должны быть ещё строже и соблюдаться беспрекословно, но в жизни приходится принимать как данность сокращение площадей ЗСО, которое кому-то очень нужно для извлечения запредельных прибылей.

Ещё один представитель РАН, академик Валерий Тишков, научный руководитель ИЭА РАН, обратил внимание на то, что

«проблема охватывает не только водные ресурсы, но и наше историко-культурное наследие. Застройка полностью разрушает местность, никто не соблюдает закон об обязательных археологических раскопках, особенно со стороны частных владельцев. Это преступно».



Академик Валерий Тишков руководит Институтом этнологии и антропологии

Академиков в полной мере поддержал известный телеведущий Максим Галкин, который, впрочем, надеется, что будет разработан некий свод требований, соответствующих времени. Ведь никто не говорит, что надо жить по принятым в 1940 году законам, нужно их модернизировать.


Максим Галкин: у меня давно не было такого плотного контакта с аудиторией

Однако чиновники всеми силами пытаются "замылить" любое поручение президента, которое может затронуть их интересы. Пугая массовым сносом многоквартирных домов в случае, если не будет амнистии по не менее массовым нарушениям Водного кодекса.

Максим Галкин отнюдь не случайно оказался на экологическом брифинге. Он напомнил пишущей и снимающей братии, что просто живёт в том месте, где все заинтересованы в отсутствии любых строек. Надо ли объяснять, что имелись в виду заповедные подмосковные земли, которые теперь с большой долей вероятности могут быть выведены из-под государственной охраны.

Но и он тоже против драконовских мер и предлагает провести избирательную амнистию объектов, которые уже существуют в природоохранных зонах. Большинство жителей Подмосковья, оказавшихся жителями природоохранных зон, нарушали нормативы ЗСО не по своей воле, а по вине властей.

Но из федеральных и местных властных структур почему-то уже не стесняясь говорят: не жили по закону десятки лет, вот и не надо начинать! А это неправильно! Надо выстроить систему, принять разумные законы и правила и жить по ним.

Как «прокатили» академиков


Пресс-конференция в среду, посвящённая проблемам с московской водой, оказалась, пожалуй, самой неординарной за многие годы. Только в 90-е «братва» могла устроить нечто подобное с катанием на «Гелендвагенах» и даже бронетранспортёрах. Экологам пришлось высказываться и отвечать на вопросы в салоне ультрасовременного автобуса, который почти два часа неторопливо колесил по изрядно загаженным «зимней химией» улицам и особенно набережным столицы.


Почему? Не потому, что в Москве большие проблемы с парковкой, о чём знают уже в самых дальних углах страны. А потому, что в стационарных пресс-центрах экологов и журналистов решили не принимать. Сначала отказал правительственный официоз, сославшись на перегруженность зала, потом – уже столичный почти официоз, когда-то бивший все рекорды по тиражам.
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Там, рядом со станцией метро «Улица 1905 года», с чьей-то подачи поступили вообще весьма изящно, ответив «нет» поздним вечером накануне брифинга. По всей видимости, чтобы экологическая тусовка с участием СМИ уже точно сорвалась. Один из почти оппозиционных сайтов тут же поспешил с кричащим заголовком «В Москве запретили пресс-конференцию по проблеме, которой губернатору Подмосковья и мэру столицы поручил заняться президент».

Может быть, и запретили, но сорвать всё-таки не смогли. Высказаться сумели и академики, и представители экологической общественности, в том числе Альбина Дударева, председатель экологической комиссии в Общественной палате РФ.


Альбина Дударева: какую воду будут пить наши дети?

Она напомнила, что сегодня общественный контроль в области экологии в нашей стране фактически запрещён.

«Почему такой запрет? Чего боятся те, кто писал этот закон? В мире экологическая безопасность стоит на первом месте, а у нас то, что мы сами себя травим при попустительстве наших властей, игнорируется. И это надо менять».


Вот почему и хочется напоследок выразить сожаление, что президент своими поручениями пока не отменил другое странное постановление – то, из 2018 года, где речь шла об отмене необходимости согласовывать разрешение на строительство с экологами. Неужели академиков и тут «прокатили»? Зачем? Чтобы застроить всё так, что ничего не то что заповедного — живого вокруг не останется. Даже воды?

А пить, вообще-то, всем хочется. И пить нормальную чистую воду. Пусть не из Москвы-реки, это мэр Женевы может себе позволить утолять жажду чистейшей Н2О из одноименного с городом озера, но хотя бы из-под крана.
Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор

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