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«С братским приветствием, Франциск»: Папа Римский прислал письмо в Коммунарку

29 марта 2020, 18:30  •  97 • В России
Папа Римский Франциск направил письмо российской оперной певице Светлане Касьян, которая находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Её госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Как рассказала RT певица, понтифик пожелал ей и её семье здоровья, написав несколько строк на итальянском языке от руки.
 
© Пресс-служба Ватикана / Из личного архива Светланы Касьян
 

Ряды звёздных пациентов Коммунарки на днях, к сожалению, пополнила и известная оперная дива Светлана Касьян. 35-летнюю певицу, которая часто выступает в Италии, госпитализировали вместе с супругом-бизнесменом Леонидом Севастьяновым с подозрением на коронавирус. А следом в больницу пришло письмо поддержки из Ватикана: Папа Римский Франциск, будучи давним почитателем её таланта, от руки написал Светлане и её мужу несколько строк на итальянском языке.

«Леонид, дорогой брат. Молюсь за Светлану. Прежде всего за её здоровье. Молюсь также за вас и за малышку (дочь Наташу. — RT). Пусть Господь вас благословит, а Святая Мать утешит. С братским приветствием, Франциск», — говорится в послании понтифика.

  • На очередной аудиенции у папы в 2019 году
  • © Пресс-служба Ватикана

Сама Светлана призывает всех оставаться дома и соблюдать все меры предосторожности.

«Сейчас мне очень плохо. Слабость, температура и кашель, но я верю, что совсем скоро я снова буду радовать вас своим голосом и концертами. Будьте внимательны к своему самочувствию и не позволяйте эгоизму и халатности убить этот прекрасный мир! Вместе мы сможем, только каждый должен начать с себя!» — уверена певица.

Напомним, в прошлом году предстоятель Римско-католической церкви удостоил Касьян ордена Святого Сильвестра за заслуги в искусстве, а также пригласил её отметить своё 35-летие в Ватикане, где подарил ей частицу Туринской плащаницы. Переданный в Россию дар представляет собой фрагмент современной ткани, на которой образ Христа вышит нитями из Туринской плащаницы. Той самой, в которую, как считается, было обёрнуто тело распятого Христа. К частице был приложен сертификат о том, что это единственный подобный образец в мире. В дальнейшем Касьян собиралась построить в Москве часовню и выставить её на поклонение.

  • Записка от папы. Фото из личного архива Светланы Касьян

Светлана Давидовна Касьян родилась 24 июля 1984 года в Батуми. Окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. В 2010 году дебютировала на сцене Большого театра. Стажировалась у Пласидо Доминго. С 2011 года регулярно выступает в Италии, где её прозвали «новой Марией Каллас». Осенью 2019 года закрывала в Вероне престижнейший международный оперный фестиваль «Арена ди Верона» главной партией в «Аиде».

В Москве выступает на сцене театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.

Обладает рядом музыкальных международных наград. Возведена в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра.

Замужем, воспитывает дочь.

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