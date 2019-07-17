С бледными розами и аплодисментами: Родня украинских моряков встречала их в суде стоя

В Лефортовском суде Москвы в среду, 17 июля, началось судебное заседание по продлению ареста украинским морякам, участвовавшим в ноябрьской провокации в Керченском проливе.

Группа поддержки, состоящая из родни обвиняемых в незаконном пересечении госграницы, прибыла в российскую столицу поездом из Одессы с бледными розами в руках. Жена мичмана Юрия Будзыло Ирина в комментарии "Евроньюс" призналась, что у них нет надежды на то, что фигурантов громкого дела отпустят из-под ареста.

Тем не менее в коридорах суда арестантов встречали стоя и аплодисментами, отмечает журналистка Ольга Скабеева в своём телеграм-канале. Она опубликовала 15-секундное фото, на котором видно, какими довольными выглядят провокаторы.

Власти Украины отказались обсуждать вопрос освобождения своих моряков и возвращения арестованных военных кораблей, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Киеву не нужны моряки. Киеву нужен шум вокруг моряков", - пояснила она.

Три корабля ВМСУ - "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" - в конце ноября 2018 года попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться. Погранслужбе пришлось арестовать корабли и их экипажи за нарушение государственной границы РФ.

Фото: телеграм/Ольга Скабеева