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С бледными розами и аплодисментами: Родня украинских моряков встречала их в суде стоя
17 июля 2019, 16:24 • 55 • Политика
Родня украинских моряков стоя встречала их в Лефортовском суде Москвы перед очередным заседанием. Поддержку участникам провокации в Керченском проливе выражали аплодисментами и бледными розами.
В Лефортовском суде Москвы в среду, 17 июля, началось судебное заседание по продлению ареста украинским морякам, участвовавшим в ноябрьской провокации в Керченском проливе.
Группа поддержки, состоящая из родни обвиняемых в незаконном пересечении госграницы, прибыла в российскую столицу поездом из Одессы с бледными розами в руках. Жена мичмана Юрия Будзыло Ирина в комментарии "Евроньюс" призналась, что у них нет надежды на то, что фигурантов громкого дела отпустят из-под ареста.
Тем не менее в коридорах суда арестантов встречали стоя и аплодисментами, отмечает журналистка Ольга Скабеева в своём телеграм-канале. Она опубликовала 15-секундное фото, на котором видно, какими довольными выглядят провокаторы.
Власти Украины отказались обсуждать вопрос освобождения своих моряков и возвращения арестованных военных кораблей, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киеву не нужны моряки. Киеву нужен шум вокруг моряков", - пояснила она.
Три корабля ВМСУ - "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" - в конце ноября 2018 года попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться. Погранслужбе пришлось арестовать корабли и их экипажи за нарушение государственной границы РФ.
Фото: телеграм/Ольга Скабеева
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