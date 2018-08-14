Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Где CБУ может найти секретную информацию из PФ
Злоумышленники открыли огонь по прохожим на автозаправке в Канаде
В Багдаде все спокойно, а в США? Дебош в Портленде (Уставший Оптимист)
Идея фикс
Главная / Политика

«С бедными никто не считается»: Украина потеряла субъектность в «нормандском формате»

14 августа 2018, 06:24  •  138 • Политика
Народный депутат Верховной рады Виктор Балога заявил, что в «нормандском формате» его страна потеряла свою субъектность в пользу Франции и Германии.
Депутат украинской Верховной рады Виктор Балога подверг критики работу «нормандской четверки». Так, по мнению парламентария, переговоры в данном формате показали свою неэффективность.
Главное, обсуждая ситуацию в Донбассе подобным образом, Украина фактически теряет свою политчиескую субъектность. Все же, отмечает Балога, в «нормандском формате» за нее больше говорят Франция и ФРГ.
При этом обе страны прежде всего руководствуются не интересами Украины, а своими собственными. Для них российский рынок и российских газ важнее позиции Киева, настаивает депутат.
«Если мы и дальше так будем разваливать страну... то мы так субъектность никогда не получим, потому что будем бедные. А с бедными никто не считается», — резюмирует Балога.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

138
Источник
Похожие новости
13 августа 2018, 23:54
От теории к конкретным делам: Россия призвала Британию присоединиться к восстановлению Сирии
13 августа 2018, 20:39
Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко
13 августа 2018, 20:39
Жириновский решил сменить расшифровку аббревиатуры ЛДПР

13 августа 2018, 23:54
Песков подтвердил планы Путина побеседовать с Меркель в Берлине
14 августа 2018, 06:24
«С бедными никто не считается»: Украина потеряла субъектность в «нормандском формате»
13 августа 2018, 20:39
Иран припугнул США бойкотом: Аятолла Хаменеи отказал Трампу в войне и переговорах
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 августа 2018, 03:09
Американские СМИ рассказали, как Трамп изводил Абэ поздними звонками
14 августа 2018, 03:09
Многомиллиардный бюджет Пентагона растрогал сенатора Маккейна
14 августа 2018, 03:10
В Багдаде все спокойно, а в США? Дебош в Портленде (Уставший Оптимист)
14 августа 2018, 02:54
«Элемент политической борьбы»: почему на Украине заявили о возможном «реванше Кремля»
14 августа 2018, 03:09
Блокирующий регламент ЕС – инструмент защиты Европы или успокоительная таблетка?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 августа 2018, 09:24
Преданный воин полковник Буданов
08 августа 2018, 15:24
Жириновский предложил изъять имущество Петросяна в доход государства
08 августа 2018, 00:54
«Турция не спасет русских от смерти»
12 августа 2018, 16:39
На Украине признали, что страна рискует потерять государственность
10 августа 2018, 10:54
Почему Россия поддалась Западу и не освободила Новороссию?
09 августа 2018, 09:25
В Лондоне отложили банкротство России
08 августа 2018, 07:24
Демократия умерла в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.