«С бедными никто не считается»: Украина потеряла субъектность в «нормандском формате»

Народный депутат Верховной рады Виктор Балога заявил, что в «нормандском формате» его страна потеряла свою субъектность в пользу Франции и Германии.

Депутат украинской Верховной рады Виктор Балога подверг критики работу «нормандской четверки». Так, по мнению парламентария, переговоры в данном формате показали свою неэффективность.

Главное, обсуждая ситуацию в Донбассе подобным образом, Украина фактически теряет свою политчиескую субъектность. Все же, отмечает Балога, в «нормандском формате» за нее больше говорят Франция и ФРГ.

При этом обе страны прежде всего руководствуются не интересами Украины, а своими собственными. Для них российский рынок и российских газ важнее позиции Киева, настаивает депутат.