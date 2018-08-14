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«С бедными никто не считается»: Украина потеряла субъектность в «нормандском формате»
14 августа 2018, 06:24 • 138 • Политика
Народный депутат Верховной рады Виктор Балога заявил, что в «нормандском формате» его страна потеряла свою субъектность в пользу Франции и Германии.
Депутат украинской Верховной рады Виктор Балога подверг критики работу «нормандской четверки». Так, по мнению парламентария, переговоры в данном формате показали свою неэффективность.
Главное, обсуждая ситуацию в Донбассе подобным образом, Украина фактически теряет свою политчиескую субъектность. Все же, отмечает Балога, в «нормандском формате» за нее больше говорят Франция и ФРГ.
При этом обе страны прежде всего руководствуются не интересами Украины, а своими собственными. Для них российский рынок и российских газ важнее позиции Киева, настаивает депутат.
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