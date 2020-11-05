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С Байденом проще, но...: Эксперт оценил вероятность улучшения отношений США и России после выборов

05 ноября 2020, 13:05  •  116 • Политика
Эксперт-историк оценил вероятность улучшения отношений США и России после выборов президента. По его словам, с Джо Байденом Москве было бы проще договариваться по социальным вопросам, но другие проблемы было бы легче решать с Трампом.
В любом из вариантов исхода президентских выборов в США не стоит ждать особых улучшений в отношениях с Россией, считает доктор исторических наук, доцент Сибирского госуниверситета геосистем и технологий (СГУГиТ) Алексей Осипов.
В беседе с РИА Новости учёный напомнил, что проблемы, которые существуют между двумя странами, останутся при любой администрации, хоть Трампа - Пенса, хоть Байдена - Харрис.
"Думаю, что при любом раскладе шансов на значительное улучшение отношений между нами и США пока нет", - приводит информагентство слова Осипова.
Историк подчеркнул, что при республиканцах, несмотря на их внешне жёсткую риторику, отношения США и РФ обычно становились лучше, а вот с демократами, хоть их принципы более подходят для России, почему-то не складывается.
По мнению Осипова, в случае победы Байдена Кремлю будет несколько проще обсуждать с Вашингтоном вопросы социального толка. Но победа Трампа всё же чуть более желательна, поскольку он, несмотря на все свои недостатки, пока ещё "не развязал ни одной войны".
В целом от любого исхода выборов не стоит ждать ни кардинального улучшения, ни резкого ухудшения отношений России и США, заявил Осипов.

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