С Байденом проще, но...: Эксперт оценил вероятность улучшения отношений США и России после выборов

В любом из вариантов исхода президентских выборов в США не стоит ждать особых улучшений в отношениях с Россией, считает доктор исторических наук, доцент Сибирского госуниверситета геосистем и технологий (СГУГиТ) Алексей Осипов.

В беседе с РИА Новости учёный напомнил, что проблемы, которые существуют между двумя странами, останутся при любой администрации, хоть Трампа - Пенса, хоть Байдена - Харрис.

"Думаю, что при любом раскладе шансов на значительное улучшение отношений между нами и США пока нет", - приводит информагентство слова Осипова.

Историк подчеркнул, что при республиканцах, несмотря на их внешне жёсткую риторику, отношения США и РФ обычно становились лучше, а вот с демократами, хоть их принципы более подходят для России, почему-то не складывается.

По мнению Осипова, в случае победы Байдена Кремлю будет несколько проще обсуждать с Вашингтоном вопросы социального толка. Но победа Трампа всё же чуть более желательна, поскольку он, несмотря на все свои недостатки, пока ещё "не развязал ни одной войны".

В целом от любого исхода выборов не стоит ждать ни кардинального улучшения, ни резкого ухудшения отношений России и США, заявил Осипов.