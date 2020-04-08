С Бандерой Украина в Европу не войдет • 11 • Украина



С 2003 года в третью субботу мая на Украине отмечается День Европы в соответствии с Указом Президента № 339/2003, Леонида Кучмы, от 19 апреля 2003 года. Главной целью данного праздника является демонстрация стремления к сближению со странами Европейского союза в связи с планами Украины вступить ЕС.



Сам же праздник на Украине был задуман и как день, когда жители страны должны отмечать день общих ценностей, общей истории всех наций континента. По традиции последних лет, к этому празднику были приурочены различные мероприятия: презентации европейских стран с выставками и дегустациями традиционных блюд, эстрадные концерты с участием украинских и европейских исполнителей, которые проходили на главных площадях всех крупных украинских городов.



Праздник не только не прижился, а так и остался не востребован, а в связи с эпидемией коронавируса, Украине явно не будет дела до этого общеевропейскоценного праздника... В этом году, этот день выпадает на 16 мая...



Однако есть несколько "но", которые вероятно никогда не подпустят эту страну к полноценному членству в ЕС, да и после пандемии, сам ЕС станет перед вопросом - будет ли он жить...



Еще в 2017 году, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина "не сможет вступить в Евросоюз со Степаном Бандерой" — украинским националистом, которого киевские власти считают национальным героем. По словам господина Ващиковского, Варшава не намерена "повторять ошибок 1990-х годов", когда она недостаточно остро реагировала на притеснение польского меньшинства в Литве и Германии. Личность националиста Степана Бандеры, которого обвиняют в геноциде польского населения Западной Украины в годы Второй мировой войны, давно служит раздражителем в отношениях Киева и Варшавы, однако столь остро этот вопрос еще не ставился...



"Ни один нарратив — ни постсоветский, ни националистический — неприемлем. Если Украина хочет присоединиться к семье европейских государств, ей придется признать правду, она должна рассчитаться со своей тяжелой историей. Наверное, с украинскими националистами и с Бандерой на флаге в Евросоюз Украина не войдет", — заявил замминистра обороны Польши Михал Дворчик.



А уже летом 2019 года, это же заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский: "Мы никогда не позволим, чтобы Украина вошла в ЕС под флагом Бандеры. Для нас это принципиальный вопрос, который мы будем решительно отстаивать. Историческая правда является для нас основой. В то же время мы хотим быть в хороших отношениях"



В 2018 году, об этом же говорили и власти Венгрии... которых до сих пор колбасит от закона о языке, который Зеленский обещал пересмотреть и исправить, но пойдя наперекор тем людям, которые его привели к власти, плюнув им смачно в физиономии, Зеленский просто уничтожил русскоязычное население...



Так, что как бы не визжала и не хрюкала Украина, рассказывая на каждом углу, что уже завтра станет членом Евросоюза, мечта эта не сбыточна... Пусть скажет спасибо своим нацикам, которых боится даже украинская власть, преклоняясь перед ними и позволяя им и дальше править бал Сатаны на Украине...



С 2003 года в третью субботу мая на Украине отмечается День Европы в соответствии с Указом Президента № 339/2003, Леонида Кучмы, от 19 апреля 2003 года. Главной целью данного праздника является демонстрация стремления к сближению со странами Европейского союза в связи с планами Украины вступить ЕС.Сам же праздник на Украине был задуман и как день, когда жители страны должны отмечать день общих ценностей, общей истории всех наций континента. По традиции последних лет, к этому празднику были приурочены различные мероприятия: презентации европейских стран с выставками и дегустациями традиционных блюд, эстрадные концерты с участием украинских и европейских исполнителей, которые проходили на главных площадях всех крупных украинских городов.Праздник не только не прижился, а так и остался не востребован, а в связи с эпидемией коронавируса, Украине явно не будет дела до этого общеевропейскоценного праздника... В этом году, этот день выпадает на 16 мая...Однако есть несколько "но", которые вероятно никогда не подпустят эту страну к полноценному членству в ЕС, да и после пандемии, сам ЕС станет перед вопросом - будет ли он жить...Еще в 2017 году, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина "не сможет вступить в Евросоюз со Степаном Бандерой" — украинским националистом, которого киевские власти считают национальным героем. По словам господина Ващиковского, Варшава не намерена "повторять ошибок 1990-х годов", когда она недостаточно остро реагировала на притеснение польского меньшинства в Литве и Германии. Личность националиста Степана Бандеры, которого обвиняют в геноциде польского населения Западной Украины в годы Второй мировой войны, давно служит раздражителем в отношениях Киева и Варшавы, однако столь остро этот вопрос еще не ставился..."Ни один нарратив — ни постсоветский, ни националистический — неприемлем. Если Украина хочет присоединиться к семье европейских государств, ей придется признать правду, она должна рассчитаться со своей тяжелой историей. Наверное, с украинскими националистами и с Бандерой на флаге в Евросоюз Украина не войдет", — заявил замминистра обороны Польши Михал Дворчик.А уже летом 2019 года, это же заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский: "Мы никогда не позволим, чтобы Украина вошла в ЕС под флагом Бандеры. Для нас это принципиальный вопрос, который мы будем решительно отстаивать. Историческая правда является для нас основой. В то же время мы хотим быть в хороших отношениях"В 2018 году, об этом же говорили и власти Венгрии... которых до сих пор колбасит от закона о языке, который Зеленский обещал пересмотреть и исправить, но пойдя наперекор тем людям, которые его привели к власти, плюнув им смачно в физиономии, Зеленский просто уничтожил русскоязычное население...Так, что как бы не визжала и не хрюкала Украина, рассказывая на каждом углу, что уже завтра станет членом Евросоюза, мечта эта не сбыточна... Пусть скажет спасибо своим нацикам, которых боится даже украинская власть, преклоняясь перед ними и позволяя им и дальше править бал Сатаны на Украине... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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