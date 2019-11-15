Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стрельба в Благовещенске: идеология наживы набирает обороты
Владимир Путин встретился с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового ...
Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС
Смешные сказки и важные цифры о газовом рынке. Борис Марцинкевич
Главная / Политика

С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен Украине в 158 раз больше, чем имел

15 ноября 2019, 01:09  •  74 • Политика
Журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свою смерть в 2018 году, пожаловался, что после побега из Украины оказался ей должен в 158 раз больше, чем у него было. "Це налоговый сбор на Абрамс", - смеются над ним в соцсетях.
Инсценировавший свою смерть и сбежавший с Украины журналист Аркадий Бабченко пожаловался, что оказался должен украинскому ПриватБанку в 158 раз больше, чем у него было на счету. Пользователи Twitter вдоволь поиронизировали по этому поводу.
По словам Бабченко, у него на счету в ПриватБанке находился 1 доллар США. Однако этим утром он узнал, что ещё сам должен украинскому банку 158 долларов. Беглый журналист потребовал через соцсети объяснений по данному поводу.
"Каким именно образом я оказался должен вашему многоуважаемому банку сумму, превышающую мои долларовые активы примерно так в 158 раз?" - написал Бабченко в Twitter.
"За проживание (на Украине) и списали", - шутит в комментариях Пётр Давыдов @sersedoff.
"Це налоговый сбор на Абрамс", - добавил Сергей Зотин @zotinSE.
"А не ты ли Аркадий номер своей карты тут сам выкладывал с просьбой помочь финансово?" - припоминает Константин @konstantin00077.
Напомним, что в прошлом году Бабченко "прославился" инсценировкой собственного убийства, полностью дискредитировав тем самым Украину. Также беглый журналист не раз грозил вернуться в Россию на американском танке "Абрамс". После прихода к власти на Украине президента Владимира Зеленского, Бабченко сбежал в Израиль, но оставил реквизиты, на которые ему можно посылать деньги.
Фото: скриншот Twitter/@StarshinaZapasa

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
15 ноября 2019, 01:09
Моралес готов вернуться спасать Боливию
14 ноября 2019, 15:24
В ответ на войну: Россия потребовала от британского МИДа объясниться за генерала-провокатора
14 ноября 2019, 21:54
Медведев назначил Константина Румянцева на должность замглавы Минприроды
14 ноября 2019, 15:24
"Мозг умер", но НАТО ещё шевелится: Минобороны Франции пояснило за Макрона
14 ноября 2019, 18:39
Граница "прохудилась"? Минск хочет усилить работу с Россией по охране рубежей
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен Украине в 158 раз больше, чем имел
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2019, 01:09
"Это же какой-то абсурд": Захарова отказалась обсуждать новый вброс междуна...
15 ноября 2019, 01:09
Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу Росси...
15 ноября 2019, 01:09
"Я двумя руками челюсть держал": Соловьёв рассказал, как из-за Украины чуть...
15 ноября 2019, 00:54
До новых выборов: Россия признала Жанин Аньес временно исполняющей обязанности презид...
15 ноября 2019, 00:54
«Не исполнил должностные обязанности»: на судмедэксперта по делу кировского «пьяного ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
08 ноября 2019, 06:24
Неозвученные детали испытаний С-400 на полигоне Капустин Яр. Что имитировали ракеты-мишени «Фаворит-РМ»?
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции
08 ноября 2019, 16:09
Сбросить "социальный балласт": Зеленский сдаст пенсионеров ради МВФ - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.