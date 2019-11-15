С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен Украине в 158 раз больше, чем имел

Инсценировавший свою смерть и сбежавший с Украины журналист Аркадий Бабченко пожаловался, что оказался должен украинскому ПриватБанку в 158 раз больше, чем у него было на счету. Пользователи Twitter вдоволь поиронизировали по этому поводу.

По словам Бабченко, у него на счету в ПриватБанке находился 1 доллар США. Однако этим утром он узнал, что ещё сам должен украинскому банку 158 долларов. Беглый журналист потребовал через соцсети объяснений по данному поводу.

"Каким именно образом я оказался должен вашему многоуважаемому банку сумму, превышающую мои долларовые активы примерно так в 158 раз?" - написал Бабченко в Twitter. "За проживание (на Украине) и списали", - шутит в комментариях Пётр Давыдов @sersedoff. "Це налоговый сбор на Абрамс", - добавил Сергей Зотин @zotinSE. "А не ты ли Аркадий номер своей карты тут сам выкладывал с просьбой помочь финансово?" - припоминает Константин @konstantin00077.

Напомним, что в прошлом году Бабченко "прославился" инсценировкой собственного убийства, полностью дискредитировав тем самым Украину. Также беглый журналист не раз грозил вернуться в Россию на американском танке "Абрамс". После прихода к власти на Украине президента Владимира Зеленского, Бабченко сбежал в Израиль, но оставил реквизиты, на которые ему можно посылать деньги.

Фото: скриншот Twitter/@StarshinaZapasa