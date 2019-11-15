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С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен Украине в 158 раз больше, чем имел
15 ноября 2019, 01:09 • 74 • Политика
Журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свою смерть в 2018 году, пожаловался, что после побега из Украины оказался ей должен в 158 раз больше, чем у него было. "Це налоговый сбор на Абрамс", - смеются над ним в соцсетях.
Инсценировавший свою смерть и сбежавший с Украины журналист Аркадий Бабченко пожаловался, что оказался должен украинскому ПриватБанку в 158 раз больше, чем у него было на счету. Пользователи Twitter вдоволь поиронизировали по этому поводу.
По словам Бабченко, у него на счету в ПриватБанке находился 1 доллар США. Однако этим утром он узнал, что ещё сам должен украинскому банку 158 долларов. Беглый журналист потребовал через соцсети объяснений по данному поводу.
Напомним, что в прошлом году Бабченко "прославился" инсценировкой собственного убийства, полностью дискредитировав тем самым Украину. Также беглый журналист не раз грозил вернуться в Россию на американском танке "Абрамс". После прихода к власти на Украине президента Владимира Зеленского, Бабченко сбежал в Израиль, но оставил реквизиты, на которые ему можно посылать деньги.
Фото: скриншот Twitter/@StarshinaZapasa
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