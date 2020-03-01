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С айфоном в руке: верный способ отличить злодея от хорошего человека

01 марта 2020, 17:39  •  145 • Аналитика
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сценарист и режиссер фильма "Звездные войны: Последние джедаи" – восьмого эпизода культовой саги "Звездные войны" Райан Джонсон раскрыл страшную тайну. Для многих обычных зрителей, разумеется, а не представителей самой индустрии. Оказывается, знаменитая американская корпорация лояльно относится к съемкам своей продукции в кино, но с одним жестким условием. Ей должны пользоваться исключительно положительные герои. Собственно, и отличить-то такого персонажа, даже начав смотреть фильм с середины, можно по этому надежному признаку – гаджету с символикой Apple, пишет Daily Mail.
Какой-нибудь отвратительный bad guy таковым просто не может пользоваться. В его руках должен быть любой другой смартфон, планшет или ноутбук. Ровно это и происходит в "Последних джедаях". Райан Джонсон сетует, что такой подход может испортить весь сюжет. Особенно в детективах, где загадка – а кто же главный злодей – по закону жанра должна сохраняться до самого конца. Впрочем, есть выход: лишить вообще всех героев гаджетов, чтобы сохранить интригу. Но выглядеть происходящее тогда будет малоубедительно. Господин Джонсон в шутку заметил, что теперь, после того, как он приоткрыл завесу тайны вокруг кинематографических пользователей Apple, любой режиссер, в ленте которого был плохой парень, но об этом никто не должен был догадаться, теперь захочет его "прибить". В каждой шутке есть доля правды, добавим мы.
Западная пресса обращает внимание, что в последние пару десятилетий знаменитая корпорация охотно сотрудничала со многими популярными кинофильмами и сериалами, размещая свою продукции в кадре. И в руках ее, как правило, держали, естественно, классные парни и положительные девушки и дамы. Собственно, это записано и в рекламных инструкциях Apple: мол, продукция должна подаваться "в лучшем свете, чтобы это позитивно отражалось" на имидже компании.
Однако надо заметить, что такой точки зрения придерживаются далеко не все именитые корпорации и бренды. Некоторые, наоборот, приплачивают за то, чтобы режиссеры сажали в их автомобили или давали их напитки отъявленным мерзавцам. Каким-нибудь боссам мафии или мошенникам. Правда, и тут есть условие: персонаж по-своему должен вызывать симпатию, быть интересным, интеллектуально развитым и стильным. Так что кино – это большие и малые хитрости, которые можно узнавать чуть ли не каждый день. Но лучше их не знать, а просто наслаждаться происходящим на экране. Если оно, конечно, того стоит.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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