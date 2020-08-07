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С августовскими выплатами на детей могут возникнуть проблемы: Сенатор рассказал, кто виноват
07 августа 2020, 12:20 • 38 • Политика
Более 700 тысяч российских детей получат пособия после 17 августа. Сенатор перечислил препятствия для получения "детских" выплат.
Правительство РФ выделило Министерству труда из резервного фонда 18,4 миллиарда рублей на новые пособия. Предполагается, что после 17 августа их получат более 700 тысяч детей. Однако возможны некоторые проблемы, предупредил российский сенатор Валерий Рязанский.
По его словам, механизм электронных баз ещё не полностью отлажен и в некоторых регионах ещё плохо работает. Тем не менее сенатор заверил, что абсолютно все, кому положены выплаты, получат их.
Напомним, что размер выплаты нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет в среднем по стране составляет 11 тысяч рублей. На них претендует порядка 718 тысяч детей по всей России.
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