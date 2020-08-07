Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киев...
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посов...
Главная / Политика

С августовскими выплатами на детей могут возникнуть проблемы: Сенатор рассказал, кто виноват

07 августа 2020, 12:20  •  38 • Политика
Более 700 тысяч российских детей получат пособия после 17 августа. Сенатор перечислил препятствия для получения "детских" выплат.
Правительство РФ выделило Министерству труда из резервного фонда 18,4 миллиарда рублей на новые пособия. Предполагается, что после 17 августа их получат более 700 тысяч детей. Однако возможны некоторые проблемы, предупредил российский сенатор Валерий Рязанский.
По его словам, механизм электронных баз ещё не полностью отлажен и в некоторых регионах ещё плохо работает. Тем не менее сенатор заверил, что абсолютно все, кому положены выплаты, получат их.
Проблемы возникают только там, где не отлажена работа с электронными базами. Там, где ещё не успели привести эти базы в порядок, - сказал Валерий Рязанский в интервью Nation News.
Напомним, что размер выплаты нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет в среднем по стране составляет 11 тысяч рублей. На них претендует порядка 718 тысяч детей по всей России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
07 августа 2020, 08:40
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
07 августа 2020, 01:20
"Из-за неё сутки сидели": Лукашенко назвал Меркель "волчицей", от переговоров с которой можно устать
07 августа 2020, 03:10
В ход пойдут любые методы: На Михалкова и Малофеева готовится атака
07 августа 2020, 10:30
СМИ: задержанных в Белоруссии россиян завербовали спецслужбы Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
04 августа 2020, 11:00
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
05 августа 2020, 22:45
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного
04 августа 2020, 00:25
Зачем Батька злит Москву? Потому что играет в поддавки
01 августа 2020, 05:05
Деньги из бюджета России получают американские миллиардеры: Мардан о "вопиющем скандале"
02 августа 2020, 07:40
"Действуем по обстановке, бабки после митинга": Слита тайная запись с хабаровским провокатором
03 августа 2020, 21:15
Путин нашёл для себя новый Крым: CNBC готовят США к "большому сюрпризу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.