С августовскими выплатами на детей могут возникнуть проблемы: Сенатор рассказал, кто виноват

Правительство РФ выделило Министерству труда из резервного фонда 18,4 миллиарда рублей на новые пособия. Предполагается, что после 17 августа их получат более 700 тысяч детей. Однако возможны некоторые проблемы, предупредил российский сенатор Валерий Рязанский.

По его словам, механизм электронных баз ещё не полностью отлажен и в некоторых регионах ещё плохо работает. Тем не менее сенатор заверил, что абсолютно все, кому положены выплаты, получат их.

Проблемы возникают только там, где не отлажена работа с электронными базами. Там, где ещё не успели привести эти базы в порядок, - сказал Валерий Рязанский в интервью Nation News.

Напомним, что размер выплаты нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет в среднем по стране составляет 11 тысяч рублей. На них претендует порядка 718 тысяч детей по всей России.