С американской системы слетел весь глянец: Михеев раскрыл суть "закулисы" США

Автор:

Аля Самитова

Весь мир увидел, как действующему президенту США Дональду Трампу заткнули рот. И это, считает Сергей Михеев, крайне важная история. Мы здесь власть - это и американская, и мировая закулиса доказала Америке. Ведь она, эта закулиса, контролирует и регулирует все информационные потоки, которые проходят через соцсети, мессенджеры и так далее. И то, как сегодня заставили молчать Трампа, вполне может завтра ожидать и вновь избранного главу государства Джо Байдена:

И для любого другого президента США в будущем – это совершенно чёткий сигнал, "чёрная метка": будешь вести себя плохо – мы из тебя сделаем пустое место, клоуна и идиота. При этом европейские лидеры, даже те, которые с Трампом были в напряжённых отношениях, высказались отрицательно по этому поводу. Потому что совершенно чётко осознали – это сигнал и им тоже.

Ведь действительно, сегодня все по самые уши погрязли в этих сетях: со своими людьми политики общаются через мессенджеры, через соцсети. Поэтому, считает Михеев, этот момент столь важен для понимания угрозы. Это серьёзный шаг, демонстрирующий, насколько меняется современная политическая модель. Очевидно, что власть уже в руках вовсе не у тех, кого избирал народ. Этих людей никто не контролирует, они не отчитываются ни перед кем.

И вот эти теневые люди показали свои зубы, продемонстрировав сначала свою силу на Трампе.

Что же до Байдена, продолжил обозреватель, то у него будет время "полечить свою деменцию". Именно этим он и будет заниматься в ближайшее время, полагает Сергей Михеев. В конце концов, не станет же он в самом деле руководить страной. Скорее всего, ему позволят делать что-то несложное. Скажут: а в те дела, которые тебя не касаются, вообще не лезь, продолжил рисовать образ политолог.

Я думаю, Байден прекрасно понимает, что у него единственный выход – это играть по правилам. Что он будет делать с обществом, которое, действительно, оказалось расколотым – это другой вопрос. Пока и сам Байден совершенно не понимает, что ему с этим делать. И решаться эти вопросы будут внутри этого самого американского "глубинного государства". Пока же Байден анонсировал некую "перестройку".

Что это может означать? Тут всё просто, уверен обозреватель. К примеру, в Америке давно уже обсуждают вопрос ухода от двухпартийной системы к однопартийной. И то, что теперь часть республиканцев, отрекаясь от Трампа, переметнулись на сторону демократов, показывает, что перед нами не две, а фактически одна партия. Что сможет сделать со всем этим Байден? Неизвестно...

А что будет со своим наследием делать Трамп? Если учесть его последние "миролюбивые" заявления – "мои сторонники не погромщики", "они не будут захватывать Конгресс", то очевидно – с ним ведут закулисные переговоры. Трамп отдаёт себе отчёт в том, что его могут физически уничтожить.

То, что банки или другие коммерческие организации блокируют бизнес Трампа – это тоже сигнал: мы тебя можем уничтожить, и твою семью, и твой бизнес. Поэтому он и "нажал на тормоза", чтобы дать возможность Байдену вступить в должность. Видимо, цена вопроса очень высокая. Возможно, ему пообещали, что в обмен на это Сенат не объявит импичмент, что даст ему возможность сохранить многие гарантии, которые есть у экс-президента. И самое главное: он сохранит возможность избраться на второй срок, хотя это именно то, чего демократы не хотят больше всего, предположил Михеев.

Всё это признаки глубокого кризиса американской государственности, её ослабления. И подобное происходит не только в Америке. А у нас в России? Демократы постоянно твердили: вот бы и у нас происходило всё так же, как и в Америке. В России, твердили они, всё плохо. Зато хорошо в Америке. И сейчас многим либеральным оппозиционерам приходится прощаться с иллюзиями. А ведь многие из них верили в США, как в Господа Бога. Но теперь совершенно очевидно, что приход Байдена не вернёт США в ту точку, которая была во время избрания Трампа.

– отметил Михеев. По его словам, очень многие происходящие сейчас процессы будут реализовываться по дестабилизирующему сценарию. То же самое в 2014 году происходило и на Украине, когда Киеву говорили: единожды легализовав Майдан, вы заложите возможность его многократного повторения. И если вам это можно, то почему не попробовать другим? К примеру, вашим же противникам? Ведь уже показали, как можно устроить бардак, уличные беспорядки, чтобы решить свои проблемы.

Очевидна ситуация, в целом разрушительная для американской государственности. Нам же этим надо воспользоваться, как бы странно это ни звучало.

Ещё один серьёзный вопрос: что хорошего Трамп сделал для России? Ничего хорошего, кроме плохого, на самом деле. А мы видим, как с американской системы неизбежно слетают остатки былого глянца. Мы видим, как реально там всё устроено, что всё, о чём нам рассказывали, это абсолютная 100-процентная ложь. Когда им самим надо, они сразу забывают обо всех принципах. И главное – мы наблюдаем сейчас за тем, как ослабляют свою хватку США на внешнем контуре. И этим моментом нам надо правильно воспользоваться. Кстати, я не понимаю, почему мы сидим и молчим,

– с удивлением сказал Михеев. Ведь действительно, в такой момент Госдума или Совет Федерации вполне могли бы принять резолюцию, осуждающую насилие в США. Или, к примеру, кому-нибудь из депутатов заявить, что Байден не является президентом де-юре, а только де-факто. Ведь действительно, итоги выборов у них всё ещё под вопросом.

Или, скажем, история с экономистом Андреем Илларионовым (Царьград писал о наказании бежавшего из России эксперта несколько дней назад – оказалось, Америка не готова слушать личное мнение Илларионова, если оно не совпадает с общим). Уж насколько человек верили в демократический рай, в американское общество. А вот его всё это коснулось, и Илларионову приходится срочно отказываться от своих убеждений после написания статьи, в которой он признал, что – да: выборы какие-то не те, чуть ли не сфальсифицированные. И сразу получил за это "по башке" от руководства института Катона, в котором он долгие годы работал, продолжил рассказ Сергей Михеев. Но что же должно было произойти, чтобы даже такие убеждённые поклонники американской демократии стали в ней сомневаться?

Почему бы и нам этой ситуацией не воспользоваться точно так же, как это делают сами американцы, задался вопросом Михеев. Понятно, что у нас единство внешней политики. Но и этими всеми инструментами можно гибче пользоваться.

Вашингтон наложит санкции на "Фортуну" из-за "Северного потока-2" Я бы вообще какую-нибудь зарегистрировал ассоциацию поддержки "За честные выборы в США", каких-нибудь южан можно сюда пригласить. Пусть мужик с рогами приедет. Серьёзно! Устроить им здесь конференцию. Ну почему американцы делают это, кормят оппозицию, которая в Вильнюсе собирается, "списки Путина" пишет, портит нам всем нервы. А мы вот молчим. Мы соблюдаем какие-то каноны. Какие каноны? Если американцы всё это взорвали, разорвали на части, вытерли об это ноги и выбросили. Между прочим, Царьград запросто мог бы здесь устроить конференцию всех этих людей…"

– предложил Сергей Михеев. Если того "мужика с рогами" не получиться отыскать, можно техасских конфедератов позвать, пусть приезжают. С ними даже было бы интересно пообщаться. Так что, констатирует обозреватель, гибче надо быть в этих делах. А от чиновников такой гибкости не дождаться, они в своей парадигме работают.