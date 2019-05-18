С Аленой на Ибице под алкоголь: Spiegel загнал в "русскую ловушку" вице-канцлера Австрии

В немецких СМИ появилась информация о том, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с гражданкой России помощь на выборах. Издание, ссылаясь на полученную от анонима видеозапись, отмечает, что встреча лидера Австрийской партии свободы Штрахе, который на тот момент еще не занимал пост вице-канцлера, а также политика АПС Йоханна Гуденуса с некой Аленой Макаровой состоялась в июле 2017 года.

Разговор состоялся на вилле на Ибице. Однако, как пишет Spiegel, встреча оказалась "ловушкой", поскольку вилла, на которой обсуждались "миллионные сделки", была оснащена несколькими скрытыми камерами.

Журналисты немецкого издания утверждают, что сведения о встрече с Макаровой являются "политически взрывоопасными" и допускают вероятность, что австрийские политики были готовы "повысить результаты АПС на выборах с помощью российских денег".

Суть сговора, в котором журналисты заподозрили австрийских политиков, заключается в том, что Макарова могла бы купить австрийское издание Kronen Zeitung, чтобы оказать АПС помощь на предстоящих парламентских выборах.

Штрахе, Гуденус, комментируя информацию немецких СМИ изданию Süddeutsche Zeitung сообщили о том вечере, что тогда "было употреблено большое количество алкоголя". Кроме того, они отметили, что на встрече был ощутим "значительный языковой барьер", передает РИА Новости.

Вице-канцлер Автсрии также подчеркнул, что с упоминаемой встречи на вилле ни он, ни АПС не получали "никаких выгод" и никаких обещаний от людей, запечатленных на видеозаписи.