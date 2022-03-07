Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Главная / Политика

С АЭС не вышло, взялись за ГТС? Новак предупредил о подготовке Украиной газовой провокации

07 марта 2022, 23:40  •  148 • Политика
Вице-премьер России Александр Новак сообщил о том, что у нашей стороны есть сведениями о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины. С диверсией на Запорожской АЭС у украинских боевиков не вышло - взялись за ГТС?
"По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций", - уточнил для журналистов вице-премьер России Александр Новак.
Чиновник тут же сделал предупреждение о том, что "это крайне опасно".
Новак сразу сделал важную оговорку, подчеркнув, что наша страна в подобном не заинтересована и пообещал сделать всё зависящее, чтобы не допустить провокации с ГТС.
Судя по всему на план провокации с ГТС украинская сторона переметнулась после того, как у неё не вышло с диверсией на Запорожской АЭС. Новак упомянул и о ней, назвав фейком заявления о том, что это наши военные якобы атаковали АЭС.
Политик уточнил, что вооруженные силы России "работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции". С МАГАТЭ также поддерживается постоянный контакт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


148
Источник
Похожие новости
07 марта 2022, 19:35
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром России
07 марта 2022, 17:15
Кремль поставил три условия Киеву. И спецоперация прекратится мгновенно
07 марта 2022, 17:15
Усмирите Киев! Глава Евросовета получил прямой наказ от Путина
07 марта 2022, 17:15
Это вам не Голливуд: Украине прописали сценарий ИГИЛ*. Happy End – задача России
07 марта 2022, 15:30
Кулебе придётся выслушать Лаврова: Глава МИД Турции назвал дату и место встречи
07 марта 2022, 19:35
Захарова разоблачила ложь ОБСЕ: "Функционеры убивают организацию"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 марта 2022, 19:35
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром России
07 марта 2022, 17:50
День ИКС. Россия идет во вторую фазу наступления? [CТРИМ в 12.00]
07 марта 2022, 20:10
84-летняя поэтесса Юнна Мориц не боится расправы майданщиков и продолжает жечь их гла...
07 марта 2022, 19:35
Захарова разоблачила ложь ОБСЕ: "Функционеры убивают организацию"
07 марта 2022, 21:15
«Ущерб американцам и их союзникам»: к чему может привести возможный запрет США на имп...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2022, 11:15
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
06 марта 2022, 06:50
Секретный разговор Путина и Шойгу в досье Максаковой. Не верьте
02 марта 2022, 14:00
Что произойдёт на Украине в ближайшее время. Обзор текущего момента и прогноз
03 марта 2022, 05:05
Казнили мэра Кременной: украинские нацисты начали расправы
01 марта 2022, 16:45
Минобороны: удары высокоточным оружием нанесены по объектам СБУ и ПСО в Киеве
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
07 марта 2022, 00:20
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.