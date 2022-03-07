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С АЭС не вышло, взялись за ГТС? Новак предупредил о подготовке Украиной газовой провокации
07 марта 2022, 23:40 • 148 • Политика
Вице-премьер России Александр Новак сообщил о том, что у нашей стороны есть сведениями о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины. С диверсией на Запорожской АЭС у украинских боевиков не вышло - взялись за ГТС?
"По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций", - уточнил для журналистов вице-премьер России Александр Новак.
Чиновник тут же сделал предупреждение о том, что "это крайне опасно".
Новак сразу сделал важную оговорку, подчеркнув, что наша страна в подобном не заинтересована и пообещал сделать всё зависящее, чтобы не допустить провокации с ГТС.
Судя по всему на план провокации с ГТС украинская сторона переметнулась после того, как у неё не вышло с диверсией на Запорожской АЭС. Новак упомянул и о ней, назвав фейком заявления о том, что это наши военные якобы атаковали АЭС.
Политик уточнил, что вооруженные силы России "работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции". С МАГАТЭ также поддерживается постоянный контакт.
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