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С-500 в борьбе с гиперзвуковыми ракетами

28 мая 2018, 02:54  •  46 • Война
Новая система обучена бороться с теми средствами, которые ещё не появились
Американский телеканал новостей бизнеса CNBC сообщил о новом достижении российских оборонщиков и военных: в ходе испытаний российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 поразил цель на расстоянии в 480 км. Тем самым, считают в США, почти на 100 км превышен ранее достигнутый предел дальности полёта ракеты «земля-воздух» для систем такого типа.
То, почему американский телеканал, обеспечивающий информацией бизнес, следит за состоянием дел в российской оборонке, понятно и без пояснений. Понятно и то, что в российском оборонном ведомстве и ОПК не торопятся делиться закрытой информацией о продолжающихся разработках. Не дело бить в колокола, пока испытания новой системы не завершены. Так или иначе, приведенные CNBC сведения подтвердить отечественными источниками пока не представляется возможным. Да и в целом о темпах разработки С-500 известно не так много.
В ноябре 2013 г. командующий Войсками воздушно-космической обороны (предшественниками современных Воздушно-космических сил – ВКС России) генерал-майор Александр Головко заявлял, что разработчик ЗРК С-500 ОАО «Концерн ПВО "Алмаз – Антей"» уже изготовил отдельные средства системы и приступил к их испытаниям, работы по созданию системы в целом планируется завершить в ближайшее время, так что «первый серийный образец должен поступить в войска уже через несколько лет». Опять-таки «в ближайшее время» обещал в апреле прошлого года поступление С-500 в войска тогдашний главком ВКС генерал-полковник авиации Виктор Бондарев.
Более сдержан в прогнозах недавний заместитель министра обороны, а ныне вице-премьер правительства РФ, курирующий оборонный комплекс, Юрий Борисов. В феврале того же 2017 г. на оружейной выставке в Абу-Даби он сказад, что первый опытный образец С-500 будет готов к 2020 г.
Судя по информации Кремля, разработка системы ещё продолжается. «Следует… завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С‑500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос», – поставил задачу Владимир Путин на военном совещании, состоявшемся 15 мая в резиденции президента РФ «Бочаров ручей».
Новая система в полном смысле слова имеет революционный характер. По информации из открытых источников, ЗРК С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух» и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Система способна перехватывать не только баллистические ракеты, но и аэродинамические цели (самолёты, вертолёты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Принципиальное новаторство разработчиков системы состоит в том, что применён принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Важнейшей характеристикой системы является способность перехватывать гиперзвуковые ракеты, то есть такие, которые преодолевают скоростной рубеж в 4−5 чисел Маха (до 6000 км/час).
Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. Она сможет обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с (около 20 Махов), а также боевые блоки гиперзвуковых ракет. Ожидается, что С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
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К слову, разработчики настаивают, что С-500 – именно система, решающая целую совокупность задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны, в том числе стратегической ПРО. «С-500 – это система нового поколения. По своим базовым характеристикам она превышает иностранные аналоги, которые либо уже существуют, либо создаются, – рассказывает генеральный конструктор концерна «Алмаз – Антей» Павел Созинов. – …Это система создается на элементной базе XXI века. Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения. Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться. Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от Земли».
Учёные и конструкторы стремятся «научить» новые разработки поражать все виды целей, находящихся вне плотных слоев атмосферы, за счёт реализации в ракете газодинамической системы управления. Обычно такие ракеты создавались только для стратегической ПРО, но с появлением гиперзвуковых крылатых ракет оказалось необходимым применение этих же технологий в новом парке отечественных зенитных управляемых ракет. Эти задачи и будет решать ЗРС С-500.
Новая система должна прийти на замену ныне стоящему на вооружении ЗРК С-400. Эффективность С-400 главный конструктор объясняет тем, что при его создании, как и при создании предшествующего ЗРК С-300, также стоящего на вооружении российской армии, удалось успешно решить задачу по защите от всего спектра средств воздушно-космического нападения: начиная с крылатых ракет, летящих на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, в том числе над водной поверхностью, и до высот вплоть до 27 км. Это – основная верхняя граница зоны поражения систем С-300.
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Выход С-500 «Прометей» в серийное производство станет знаковым событием для России и её военных партнеров, пишет американское издание Military Watch Magazine. Ведь западные страны сделали повышенную ставку на разработку гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет, и для отражения этих новых угроз Москве необходимы адекватные средства борьбы. «С-500 будет бесценным активом. Система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки», – подчёркивает американское издание.
Надо полагать, эту информацию приняли к сведению те, кто ещё надеются найти прорехи в системе ПРО и ПВО России.
Юрий РУБЦОВ

Фонд Стратегической Культуры

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