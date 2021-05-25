|
С-500 успешно завершают испытания и готовятся к поставке в войска - Путин
25 мая 2021, 16:25 • 127 • Политика
Зенитно-ракетные комплексы С-500 успешно завершают испытания. Оружие готовится к поставкам в войска, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что все мероприятия, которые были запланированы в армии и на флоте, успешно состоялись, несмотря на эпидемию коронавируса.
Отметим, что С-400 считаются лучшим в мире зенитно-ракетным комплексом по своим боевым характеристикам, который при этом стоит дешевле натовских аналогов. С-500 должен стать следующим, ещё более продвинутым поколением средств ПРО. Предполагается, что комплексы С-500 позволят перехватывать цели не только в небе, но и на низкой орбите. Это позволит сбивать ракеты, выходящие в околоземное пространство, а также спутники. Эксперты утверждают, что с выходом новых комплексов Россия сможет построить единую систему ПРО, объединив С-500, С-400 и "Панцири", что даст возможность прикрыть не только стратегические объекты и города-миллионники, но и всю остальную территорию страны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 мая 2021, 01:40
|
23 мая 2021, 20:25
|
21 мая 2021, 02:25
|
23 мая 2021, 03:55
|
18 мая 2021, 23:05
|
24 мая 2021, 00:05
|
23 мая 2021, 18:35