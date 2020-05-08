С-500 «Прометей»: почему у российского ЗРК нет конкурентов • 49 • Аналитика

В 2021 году Вооруженные силы России получат первые образцы ЗРК С-500. У этой системы в современном мире нет аналогов, что признают не только отечественные, но и зарубежные военные эксперты.







По заявлению заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, контракты на серийное производство новейшей зенитной ракетной системы начнут подписывать с 2025 года. Так что уже в обозримом будущем российские вооруженные силы обзаведутся комплексом, с которым до сих пор не способна конкурировать ни одна мировая система противовоздушной и противоракетной обороны.



Первое поколение систем противокосмической обороны

Напомним, что ЗРК С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем, способных раздельно решать задачи по уничтожению баллистических и аэродинамических целей, включая баллистические ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты, низкоорбитальные спутники, беспилотные летательные аппараты и самолеты противника.



Тактико-технические характеристики С-500, по мнению российских военных экспертов, позволяют отнести зенитную ракетную систему к первому поколению систем противокосмической обороны, способных отражать угрозы из ближнего космоса. Ведь ЗРК С-500 способен уничтожать цели на дальностях до 600 км и на высотах до 200 км. То есть, 90% дальности поражения ЗРК С-500 находится в космосе, как подчеркивает российский военный эксперт полковник запаса Сергей Хатылев.



Американский аналитик Дэйв Маджумдар из The National Interest пишет, что С-500 может одновременно уничтожать до 10 боеголовок из ближнего космоса. По мнению Маджумдара, С-500 вместе с С-400 и С-300 составят единую интегрированную систему противовоздушной обороны, которая сможет эффективно защищать российское воздушное пространство от самых разнообразных угроз.





Дальность, высота и превосходные радары

ЗРК С-500 будет использовать самые современные радиолокационные средства, позволяющие обнаруживать цели на большом расстоянии. Сверхмощный радар позволит увеличить дальность обнаружения цели на 150-200 км, что значительно выше, чем у такой эффективной зенитной ракетной системы как С-400.



Это обстоятельство является поводом для серьезного беспокойства американских военных, которые сомневаются в незаметности для радаров даже таких самолетов как F-22, F-35 и B-2. В свою очередь, китайский аналитик Чжоу Хунсинь из Sina, сравнивая С-500 с американским зенитным ракетным комплексом Patriot Advanced Capability-3, делает выводы далеко не в пользу последнего и утверждает, что аналогов у российской зенитной ракетной системы в современном мире пока нет. Лян Цзяньцзюнь из Sohu не видит в этом ничего удивительного, отмечая, что если США всегда были сильны в наступательном вооружении, то Советский Союз и Россия до сих пор не превзойдены в оружии обороны.



Китайские эксперты даже приписывают С-500 способность сбивать метеориты, летящие на землю из космоса. Дальность стрельбы, высота полета ракет и система самонаведения, по мнению экспертов, превращают С-500 в самое совершенное на данный момент средство противовоздушной и противоракетной обороны. Когда начнутся серийные поставки С-500 в российские вооруженные силы, можно будет говорить о появлении у российской армии полноценной системы воздушно-космической обороны.



Наконец, еще один безусловный плюс ЗРК С-500 – его стоимость, которая в любом случае меньше, чем у американской системы THAAD, при том, что последняя уступает С-500 по целому ряду параметров, так как С-500 может использоваться против самых разнообразных целей. В то же время, говорить об экспортных поставках ЗРК С-500 пока еще крайне преждевременно. Но многие хотят... не поговорить, а сразу купить. В 2021 году Вооруженные силы России получат первые образцы ЗРК С-500. У этой системы в современном мире нет аналогов, что признают не только отечественные, но и зарубежные военные эксперты.По заявлению заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, контракты на серийное производство новейшей зенитной ракетной системы начнут подписывать с 2025 года. Так что уже в обозримом будущем российские вооруженные силы обзаведутся комплексом, с которым до сих пор не способна конкурировать ни одна мировая система противовоздушной и противоракетной обороны.Напомним, что ЗРК С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем, способных раздельно решать задачи по уничтожению баллистических и аэродинамических целей, включая баллистические ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты, низкоорбитальные спутники, беспилотные летательные аппараты и самолеты противника.Тактико-технические характеристики С-500, по мнению российских военных экспертов, позволяют отнести зенитную ракетную систему к первому поколению систем противокосмической обороны, способных отражать угрозы из ближнего космоса. Ведь ЗРК С-500 способен уничтожать цели на дальностях до 600 км и на высотах до 200 км. То есть, 90% дальности поражения ЗРК С-500 находится в космосе, как подчеркивает российский военный эксперт полковник запаса Сергей Хатылев.Американский аналитик Дэйв Маджумдар из The National Interest пишет, что С-500 может одновременно уничтожать до 10 боеголовок из ближнего космоса. По мнению Маджумдара, С-500 вместе с С-400 и С-300 составят единую интегрированную систему противовоздушной обороны, которая сможет эффективно защищать российское воздушное пространство от самых разнообразных угроз.ЗРК С-500 будет использовать самые современные радиолокационные средства, позволяющие обнаруживать цели на большом расстоянии. Сверхмощный радар позволит увеличить дальность обнаружения цели на 150-200 км, что значительно выше, чем у такой эффективной зенитной ракетной системы как С-400.Это обстоятельство является поводом для серьезного беспокойства американских военных, которые сомневаются в незаметности для радаров даже таких самолетов как F-22, F-35 и B-2. В свою очередь, китайский аналитик Чжоу Хунсинь из Sina, сравнивая С-500 с американским зенитным ракетным комплексом Patriot Advanced Capability-3, делает выводы далеко не в пользу последнего и утверждает, что аналогов у российской зенитной ракетной системы в современном мире пока нет. Лян Цзяньцзюнь из Sohu не видит в этом ничего удивительного, отмечая, что если США всегда были сильны в наступательном вооружении, то Советский Союз и Россия до сих пор не превзойдены в оружии обороны.Китайские эксперты даже приписывают С-500 способность сбивать метеориты, летящие на землю из космоса. Дальность стрельбы, высота полета ракет и система самонаведения, по мнению экспертов, превращают С-500 в самое совершенное на данный момент средство противовоздушной и противоракетной обороны. Когда начнутся серийные поставки С-500 в российские вооруженные силы, можно будет говорить о появлении у российской армии полноценной системы воздушно-космической обороны.Наконец, еще один безусловный плюс ЗРК С-500 – его стоимость, которая в любом случае меньше, чем у американской системы THAAD, при том, что последняя уступает С-500 по целому ряду параметров, так как С-500 может использоваться против самых разнообразных целей. В то же время, говорить об экспортных поставках ЗРК С-500 пока еще крайне преждевременно. Но многие хотят... не поговорить, а сразу купить. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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