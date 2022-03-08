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С-500 признали "убийцей" F-22 и F-35: Системе даже не нужно по ним стрелять - MWM
08 марта 2022, 20:40 • 137 • Политика
Новый С-500 ПВО России является убийцей истребителей F-22 и F-35 ВВС США и НАТО, пишет MWM. Издание пишет, что русской системе даже нет надобности стрелять по истребителям, достаточно уничтожить воздушные заправщики и спутники связи.
Дальность русских комплексов С-500 в три раза превышает показатели американских THAAD и Patriot, пишет Military Watch Magazine. Также издание называет русскую систему убийцей американских истребителей F-35 и F-22.
Американские эксперты отмечают, что зенитные ракетные комплексы С-500 обладают уникальной способностью осуществлять перехват высокоманевренных гиперзвуковых ракет на скоростях, превышающих десять Махов. Кроме того, система способна обнаружить самолёт на расстоянии 800 километров, а также перехватывать спутники и межконтинентальные баллистические ракеты. А сетевая совместимость с С-400 позволяет раскрыть потенциал ЗРК на максимум.
При этом американские специалисты считают, что С-500 будет уничтожать не сами F-35 и F-22, а самолёты-заправщики. Дело в том, что дальность полёта этих американских истребителей ниже, чем у русских самолётов. Без дозаправки в воздухе, F-35 и F-22 просто физически не смогут вернуться на аэродромы.
- пишет MWM.
Риск уничтожения самолетов-заправщиков будет серьезно ограничивать возможности ведения боевых действий. Так как без топлива пилотам F-35 и F-22 придётся сажать свои истребители на вражеской территории.
В добавок к этом, если С-500 начнёт сбивать спутники связи, то это также лишит американских пилотов способности эффективно вести боевые действия. То есть русские могут эффективно бороться с F-35 и F-22 даже без стрельбы по ним.
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