Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Главная / Политика

С-500 признали "убийцей" F-22 и F-35: Системе даже не нужно по ним стрелять - MWM

08 марта 2022, 20:40  •  137 • Политика
Новый С-500 ПВО России является убийцей истребителей F-22 и F-35 ВВС США и НАТО, пишет MWM. Издание пишет, что русской системе даже нет надобности стрелять по истребителям, достаточно уничтожить воздушные заправщики и спутники связи.
Дальность русских комплексов С-500 в три раза превышает показатели американских THAAD и Patriot, пишет Military Watch Magazine. Также издание называет русскую систему убийцей американских истребителей F-35 и F-22.
Американские эксперты отмечают, что зенитные ракетные комплексы С-500 обладают уникальной способностью осуществлять перехват высокоманевренных гиперзвуковых ракет на скоростях, превышающих десять Махов. Кроме того, система способна обнаружить самолёт на расстоянии 800 километров, а также перехватывать спутники и межконтинентальные баллистические ракеты. А сетевая совместимость с С-400 позволяет раскрыть потенциал ЗРК на максимум.
При этом американские специалисты считают, что С-500 будет уничтожать не сами F-35 и F-22, а самолёты-заправщики. Дело в том, что дальность полёта этих американских истребителей ниже, чем у русских самолётов. Без дозаправки в воздухе, F-35 и F-22 просто физически не смогут вернуться на аэродромы.
А поскольку С-500 может поражать самолеты-заправщики на удалении до 600 километров, это все меняет,
- пишет MWM.
Риск уничтожения самолетов-заправщиков будет серьезно ограничивать возможности ведения боевых действий. Так как без топлива пилотам F-35 и F-22 придётся сажать свои истребители на вражеской территории.
В добавок к этом, если С-500 начнёт сбивать спутники связи, то это также лишит американских пилотов способности эффективно вести боевые действия. То есть русские могут эффективно бороться с F-35 и F-22 даже без стрельбы по ним.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


137
Источник
Похожие новости
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
08 марта 2022, 05:30
Белый дом пригрозил Китаю "ответными мерами" за отказ от уничтожения экономики России
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
08 марта 2022, 13:05
Яна Поплавская объяснила бегство "страдальцев" в Израиль: "Родину вы свою предали"
08 марта 2022, 09:00
Трамп-младший поднял на смех Байдена и украинскую пропаганду
08 марта 2022, 03:10
Стреляют по своим: в ООН назвали последствия раздачи оружия на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 20:15
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
04 марта 2022, 01:45
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
07 марта 2022, 17:50
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Осташко]
05 марта 2022, 13:55
Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"
06 марта 2022, 17:55
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
02 марта 2022, 17:20
Генерал-майор озвучил просочившиеся разведданные по Украине: "Я знал об этом давно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.