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С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год

21 сентября 2019, 18:24  •  24 • Политика
Изначально планировалось, что закупленные у России зенитно-ракетные установки С-400 Турция сможет ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако теперь оказалось, что пока это невозможно, поскольку управлять "зенитками" в Турции еще некому - военные проходят обучение. В связи с этим сроки сдвинулись на апрель 2020 года.
При этом установят российские C-400 до конца декабря, пояснил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По его словам, пока поставки C-400 продолжаются, но взять их на вооружение невозможно - вопрос подготовки персонала, который будет обслуживать "зенитки", а также еще несколько технических моментов остаются нерешенными.
"Когда это все будет завершено, системы будут полностью готовы в апреле", - цитирует Демира телеканал CNN Turk.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

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