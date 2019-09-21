С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год

При этом установят российские C-400 до конца декабря, пояснил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, пока поставки C-400 продолжаются, но взять их на вооружение невозможно - вопрос подготовки персонала, который будет обслуживать "зенитки", а также еще несколько технических моментов остаются нерешенными.

"Когда это все будет завершено, системы будут полностью готовы в апреле", - цитирует Демира телеканал CNN Turk.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.