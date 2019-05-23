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С-400: Вырвется ли Эрдоган из американского капкана?

23 мая 2019, 00:39  •  50 • В мире
Госдепартамент потребовал, чтобы к концу первой недели июня Турция аннулировала сделку с Россией по С-400. Устоит ли Реджеп Эрдоган перед давлением Вашингтона?
Автор:
Гасанов Камран
Соединённые Штаты уже не раз угрожали Турции из-за покупки ею российских систем ПВО С-400 «Триумф». Администрация Дональда Трампа говорила даже о санкциях. Однако реальных шагов до сих пор Белый дом не предпринимал – боялся. Но с сегодняшнего дня пути назад практически нет.
Госдепартамент дал Анкаре срок до конца первой недели июня на то, чтобы аннулировать договор с Россией по С-400. Иначе Турцию ожидают самые негативные последствия. Анкару могут исключить из программы создания истребителей пятого поколения F-35, ввести против неё санкции и не вернуть ей средства за купленные, но не поставленные американские F-35, за которые турки заплатили 900 млн долларов. Об этом телеканалу CNBC сообщил анонимный источник в Госдепе.
Мантры Госдепа
Мотивация Госдепа всё та же – российские системы несовместимы с натовскими, которыми оборудована турецкая армия. Ранее американские генералы, в частности верховный главнокомандующий объединёнными Вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Кёртис Скапаротти, предъявляли другую претензию. Они опасались, что Турция, имея в руках и С-400, и F-35, будет изучать их возможности друг против друга и передаст эти данные российской стороне.
Процесс переговоров вокруг приобретения Турцией С-400 зашёл слишком далеко, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Ахметов.
Истребитель пятого поколения F-35. Фото: jgorzynik / Shutterstock.com
«США и Турция сейчас стремятся направить переговоры по отмене сделки в выгодное русло. Очевидно, что обе стороны пытаются создать условия, при которых будет легче обвинить партнёра в подрыве союзнических отношений. Турция до сих пор настаивает на том, что С-400 не будут угрожать интересам США и что использование российских комплексов не повлечёт утечку ценной технической информации о современных самолётах. Анкара до последнего пытается сохранить образ стороны, которая до конца сохраняла курс на компромисс», – рассказал он в беседе с Царьградом.
Время поджимает
Ситуация накаляется потому, что поджимают сроки. Первые F-35 на турецкой авиабазе Малатья ожидаются в ноябре. Российские ЗРК прибудут на месяц раньше. Как только первые С-400 будут развёрнуты в Турции, пути назад уже не будет. США придётся ввести санкции и аннулировать продажу F-35. Такие меры не заставят Эрдогана прогнуться перед натовским партнёром. Турецкий президент уже говорил, что решение по С-400 окончательное и изменениям не подлежит.
«Решение на введение санкций будет вредить духу союзничества, важность которого столь упорно подчёркивали американские делегации, находясь в Турции. В любом случае, кризис вокруг С-400 будет серьёзным вызовом для руководства страны, он подстегнёт усилия Анкары к более независимой политике», – говорит Ахметов.
На какие шаги может пойти Эрдоган? Ему нужно укреплять оборону, ибо ситуация в Сирии и северном Ираке повышает спрос на армию. Альтернативой США может быть только Россия. Если США прервут поставки F-35, Москва может предложить Анкаре свои Су-35 и Су-57, не уступающие американским прототипам. Параллельно будут укрепляться политические и экономические контакты России и Турции, и можно будет смело делать ставки на дату выхода Турции из НАТО и срок, когда товарооборот достигнет 100 млрд долларов.
Истребитель пятого поколения Су-57. Фото: Baranov E / Shutterstock.com
Стравить Турцию и Россию в Сирии
Однако пока ещё рано строить иллюзии о расколе между двумя союзниками по НАТО. Оптимальный выход из ситуации для США – стравить Россию и Турцию. И быстрее всего это можно сделать в Сирии. За последние сутки из провинции Идлиб в сторону российской базы ВВС Хмейим выпущено две дюжины снарядов. Правительственная армия Сирии наступает на позиции боевиков и взяла под контроль несколько деревень, испытывая терпение Эрдогана. Глава минобороны Турции Хулуси Акар в интервью Habertürk отметил, что ситуация в Идлибе очень сложная. Асад хочет вернуть контроль над последним оплотом оппозиции. А по некоторым вопросам турецкой стороне не удалось договориться с российской.
Турецкая сторона понимает, что сочинские договорённости пока что полностью не реализованы. Те обязательства, которые Анкара взяла на себя в попытках хоть как-то сохранить влияние в Идлибе, оказались трудновыполнимыми. В этих условиях турецкая сторона пытается публично представить договорённость по Идлибу в другой плоскости, сместив груз ответственности на других участников конфликта,
– полагает Тимур Ахметов.
Визит Трампа в Турцию – последний шанс
По мнению Ахметова, Россия и Турция не заинтересованы в эскалации ситуации в регионе, поэтому стоит ожидать нового раунда переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, «в рамках которых Турция смогла бы переформулировать свои обязательства».
Между Турцией и США существует достаточно проблем, чтобы две страны окончательно разругались. Вашингтон поддерживает курдов, укрывает организаторов путча и ограничивает контакты Турции с Россией и Ираном. Однако, учитывая исторические военно-политические связи, две страны будут пытаться свести на нет разборки из-за С-400. Акар сегодня заявил, что турки предложили американцам компромисс – выключать радары С-400, когда в небе F-35, и наоборот. В этот же день Турция вдвое снизила торговые пошлины на ввоз 22 американских наименований. Со своей стороны, Эрдоган сделал жест доброй воли. Ответит ли взаимностью Вашингтон?
В следующем месяце Эрдоган и Трамп едут на саммит G20 в японскую Осаку. В июле глава Белого дома приедет в Турцию. Возможно, Трамп попытается в личной встрече решить спор по С-400. Если ему это не удастся, США бросят Турцию в объятия своего главного геополитического соперника – России. Ультиматумы Госдепа – выстрел себе же в ногу.

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