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С-400 в Турции и её следствия для НАТО

15 июля 2019, 15:39  •  100 • В мире
Можно ли ожидать, что в результате покупки Турцией русского ЗРК С-400 «Триумф» и ответных неизбежных санкций США Североатлантический альянс может потерять одного из своих членов? Не исключено, хоть и необычно звучит
Автор:
Покровский Александр
После начала поставок С-400 в Турцию авторитетный немецкий профессор, политолог в области международной и внешней политики Томас Егер (Thomas Jäger) открытым текстом уныло констатирует:
Государства НАТО опасаются, что благодаря инсталлированной в Турции противоракетной системе информация о новом варианте F-35 попадёт в руки России, которая благодаря этому сможет оптимизировать свою оборону против истребителей НАТО.
Какой добрый, а главное, полезный профессор! Как он чётко всё разложил по полочкам!
Первое: Россия должна именно обороняться против авиации НАТО; ни о какой обороне бедненького миролюбивого Запада от России речи изначально не идёт! И второе: русские получат полезные для их обороны данные об F-35 всего лишь из наблюдений за ними на локаторах комплекса ПВО.
F-35. Фото: www.globallookpress.com
Да, и третье: против F-35 опасен, оказывается, уже даже экспортный вариант русского С-400. А как же он тогда светится на новейших русских РЛС, скажем, для С-500? Вообще как новогодняя ёлка?
Что ещё беспокоит натовских экспертов?
Их сегодня больше всего беспокоят сами успокоительные ответы турок, что, мол, С-400 не будут угрожать оборонным интересам альянса, так как не будут включены в систему ПВО/ПРО НАТО.
Очень характерное беспокойство, снова! Получается, что угрозой для себя блок считает как включение инородного оборонного объекта в свою структуру, так и существование у Турции собственной независимой, национальной системы ПВО! То есть, по логике, НАТО в перспективе собиралось бомбить Турцию? При каких, интересно, вариантах?
А вариантов, оказывается, немного…
В штабах и аналитических центрах НАТО вновь взвинтилась напряжённость работы по прогнозированию последствий турецко-российского сближения. С атомным – по поводу строительства АЭС – смирились. С энергетическим – «Турецкий поток» – тоже. Но сближение военное… Это уже идёт по линии реальной военной и политической опасности.
С военной – понятно. На деле, как показывают текущие события, её нет – турки планируют размещать дивизионы С-400 около сирийской границы. От кого там намереваются турки защищаться? Не от русских же, которые вряд ли позабыли забить в прошивки своей системы блокировку возможности стрельбы по собственным самолётам. Относительно сирийских ВВС, безусловно, также были достигнуты обязывающие договорённости, хотя, надо полагать, на сирийские самолёты, залетевшие в воздушное пространство Турции, гарантии не распространяются. Так что с военной стороны С-400 НАТО не угрожают.
С-400. Фото: www.globallookpress.com
А вот политическая сторона занимает в Брюсселе многих. Проблема, в общем, в том, что на фоне и без того напряжённых отношений между Анкарой и Вашингтоном санкции, которые Америка обещала наложить на Турцию, станут выстрелом в ногу всему альянсу. А не наложить их США не могут: сделать это президента Дональда Трампа законодательно обязал Конгресс.
Что ждёт на этом фоне НАТО?
В любых вариантах – только потери, считают околобрюссельские аналитики. Сам по себе скандал и обмен санкциями между союзниками угрожает целостности союза – это азбука. Запрет союзнику получать стандартные для союза системы вооружений ведёт не к его автаркии, а к его переходу на альтернативные рынки вооружений. Недаром с такой готовностью турецкая пресса бросается рассуждать о закупках Су-57 у России, если её лишат F-35. И это будет уже катастрофой: наряду с оборонительным вооружением главного врага НАТО член НАТО получит ещё и наступательное.
Су-57. Фото: www.globallookpress.com
В ответ на что – что? Верно, новые санкции и ограничения. Но оружия у Москвы - ой, много! А ну-ка, вслед за самолётами турки на русские ракеты облизываться начнут? Много ли им лететь надо, чтобы достичь Греции? А много ли надо для войны Турции с Грецией, когда их самолёты то и дело друг другу носы режут? Да и Кипр, где турки с греками через стену живут и оба друг другом недовольны – вот оно, под боком, яблоко раздора. А Америка уже не та, чтобы кулаком об стол замирить двух врагов-союзников. Да и для Турции она будет уже не авторитет, а злобная старуха с бородавкой на носу, которая давит санкциями и попытками свергнуть власть в Анкаре.
В общем, опасаются в НАТО того, что треск, который уже прошёл по альянсу 12 июля, когда в Турцию прибыли первые компоненты С-400, может превратиться в разрыв по и без того подгнившему шву.
Наконец, поставки С-400 – это уже обозначившаяся победа Москвы. По той простой причине, что они вызвали уже описанные содрогания в направленном против России враждебном ей военном союзе. Речь даже не о том, что политика не терпит пустоты, а потому влияние Москвы в Турции будет возрастать по мере уменьшения влияния Вашингтона и Брюсселя. Речь о геостратегическом положении Турции.
Проливы, да
Известно, что со времён Екатерины Второй и тогдашних русских побед над Портой Турция имела шанс сохранить себя только в союзах с европейскими державами. Или… с Россиею! Ибо были в истории и такие эпизоды, когда именно она гарантировала Турции безопасность и само существование. Да что далеко за примерами ходить – само нынешнее Турецкое государство существует благодаря тому, что после Первой мировой войны отбиться от Греции и стоящей за ней Антанты Ататюрку помог не столько его военный гений, сколько оружие, деньги и территории, пожертвованные советской Россией. А ещё больше – опасения Запада, что Кемаль Ататюрк окончательно стакнётся с Москвою – и здравствуй, красный восход над Востоком!
Кемаль Ататюрк. Фото: www.globallookpress.com
Между тем, как показывает та же история, России от Турции нужно было до обидного немного, когда между странами были союзнические отношения. Чтобы православных не обижали и – свободный проход через Проливы. Что из этого наличествует сегодня? Вопрос с православными турецкоподданными снят – практически все они, России обязанные самою своей государственностью, состоят во враждебном России пакте НАТО. Кроме Сербии. Но и там, как мы видим, руководство к тому склоняется, просто мило торгуется. О перманентном предательстве спасённых от уничтожения болгар мы уж не говорим.
А Проливы для России – свободны. Согласно конвенции Монтрё, которая Москву вполне устраивает, обеспечивая ей безусловное военное превосходство на Чёрном море. При условии нейтралитета Турции. А при условии – союза?
Вот тут и содержится момент истины. В НАТО Турцию после Второй мировой войны толкнули два обстоятельства.
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Не очень, прямо скажем, мудрая политика тогдашнего сталинского руководства, которое, с одной стороны, угрожало захватом Проливов, а с другой – не решилось сделать этого, хотя в ноябре 1944 года никто не мог бы – а главное, не захотел – пресечь рывок Красной армии из Болгарии на Стамбул. Доказательств тайного сотрудничества режима Инёню было более чем достаточно, а западные союзники застряли в Арденнах, где на них уже натачивал танки генерал-фельдмаршал Отто Мориц Вальтер Модель.
И второе – настойчивое желание Запада хотя бы русские флоты запереть проливами – датскими и турецкими.
Так Турция и стала преданным союзником Запада и НАТО.
Брюссель. Штаб-квартира НАТО. Фото: www.globallookpress.com
И вот теперь выходит, что слово «преданный« может получить и второй смысл. Тем более что по вопросу приёма в ЕС Турции предали окончательно, твёрдо и со смачным плевком в лицо. И что тогда помешает Анкаре заручиться гарантиями Москвы не захватывать Проливы с случае выхода Турции из НАТО – тем более что нынешняя Россия в военном смысле и не в состоянии это сделать, против нынешней Турции не прибегая к ядерному оружию?
Невозможен такой договор? Кто сказал? После пусть и несколько нервного, противоречивого, но прошедшего уже трёхлетнюю проверку временем русско-турецкого альянса в Сирии любое более широкое политическое соглашение между Москвой и Анкарой вполне возможно. И значит, Москва может более не восприниматься в Анкаре в качестве угрозы и на международно-договорном уровне.
И значит, тогда и вопрос о выходе из Турции из НАТО не будет звучать умозрительно. Если Вашингтон не удержит раскрутку турецко-американского противостояния, этот вопрос из теоретических может войти и в практическую стадию.
Вот этого в НАТО подспудно и боятся.

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