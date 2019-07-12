С-400 уже доставляются на авиабазу Мюртед под Анкарой

Россия начала поставки ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию, вооружение доставляется на авиабазу Мюртед под Анкарой, заявили 11 июля в Минобороны Турции. Погрузка ЗРС на два грузовых самолёта была осуществлена 8 июля, отмечает газета Haberturk.

При этом, по информации Haberturk, в Турцию прибудут девять технических специалистов из РФ, которые будут задействованы в развертывании систем. На первом этапе будет доставлен один комплекс, отмечают турецкие СМИ.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия, сообщают РИА-Новости.

«29 июня на встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 президент Турции заявил об отсутствии отсрочек в реализации оборонного контакта с Москвой. «Никаких изменений с поставкой российских ЗРК С-400 Турции нет, данный проект реализуется в согласованные сторонами сроки», - сообщили ещё в мае в пресс-службе «Рособоронэкспорта», отвечая, очевидно, на искусно муссируемые слухи о вероятной «отсрочке» уже перешедшей «точку невозврата» сделки. Для турецких партнёров весьма важна частичная передача им технологий производства оборонительных систем, на что специально обращал внимание президент Эрдоган. После всех ранее выданных авансов, патриотических речей и громких заявлений о решимости расширять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой уступка бесцеремонному давлению Америки означала бы для него дальнейшее обрушение рейтинга и снижение поддержки со стороны населения, отражением которого уже стала, в частности, убедительная победа Экрема Имамоглу на повторных выборах крупнейшего мегаполиса – Стамбула. Чувство самосохранения в очередной раз не подвело искушённого в политике турецкого лидера, а прагматичное продвижение интересов крупного национального бизнеса позволит ему ещё более уверенно вести диалог с переменчивым и хаотичным заокеанским союзником. Особенно – в случае, если реальной альтернативой хвалёным F-35 для Турции станут-таки их более привлекательные по ряду параметров российские аналоги Су-57. «…Российский истребитель будет лучшим выбором, если партнеры из США поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос наше участие в совместной программе ударного самолета», – цитирует Defence News слова высокопоставленного представителя турецкого военного ведомства. И с этим сложно не согласиться», – прокомментировал события «Кавказскому геополитическому клубу» политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев . Что касается реакции США, по мнению эксперта, «уже ближайшее будущее покажет, готовы ли американские «ястребы» идти до конца в своём стремлении наказать Турцию, примеру которой могут последовать (и уже следуют) иные «привилегированные партнёры» США, такие, как Индия и или даже некоторые аравийские монархии. На всех санкций не напасёшься, а пустые угрозы рано или поздно сделают из сыплющей их направо и налево «сверхдержавы» посмешище. Тем более в ситуации усугубляющихся внутренних раздоров в Америке, в том числе – благодаря стараниям так называемого «глубинного государства» (Deep State), по причине которых Трампу и его сторонникам остаётся искать обходные пути или выступать с ничего не значащими Twitter-прокламациями».