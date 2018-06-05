С-400: сокрушительный удар по гегемонии США • 195 • Аналитика







Напомним, что одним из важнейших итогов встречи президента РФ Владимира Путин и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза аль-Сауда может стать контракт на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Сообщения об этом появились как в российских, так и в арабских СМИ.





Как мы видим, Вашингтон предпринимает беспрецедентные усилия, чтобы сорвать российско-турецкую сделку (принявшую уже вполне отчетливые очертания), явно выходящие за рамки обычного противодействия российским конкурентам на оружейном рынке. Давление на Анкару достигло такого уровня, что высшее руководство Турции публично высказывает сомнения в дружественности США и их верности союзническим обязательствам.



Понятно, что американцы и их военно-промышленный комплекс привыкли считать, по словам О. Генри, «личным оскорблением каждый доллар в чужом кармане». Но в данном случае вопрос идет не только о потере потенциальной прибыли.



Важным аспектом глобального американского доминирования является гарантия безопасности, которую Вашингтон предоставляет своим союзникам и вассалам в обмен на лояльность и выполнения всех американских требований, в том числе и по участию в военных авантюрах, направленных против третьих стран.



Особое значение имеет то, что американцы обещают защитить своих сателлитов от угроз любого уровня. От кого бы они ни исходили. Ведь участие в военных программах США, направленных против кого-то, в том числе и размещение на своей территории американских военных баз, превращает эту страну в потенциальную цель для противников Вашингтона. Но пока есть уверенность в том, что американцы собьют все вражеские ракеты и самолеты и перемолотят танковые клинья неприятеля. Польша даже готова платить американцам за размещение военной базы на свое территории.



Конечно, американские дипломаты и сотрудники спецслужб блестяще владеют искусством помогать иностранным руководителям, принимать «правильные решения», в том числе и с помощью банальных взяток. Но при этом общественность этих стран все же должна верить, что американское присутствие несет безопасность, а не создает угрозу.







Сегодня, как известно, одним из самых главных составляющих обороны являются системы ПВО. И соответственно, от американских зенитно-ракетных комплексов ожидают способности перехватить любые неприятельские ракеты.



Информация о новейших российских системах, озвученная Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, серьезно поколебала эту уверенность не только среди американских союзников, но и в самих Штатах.



Усилия западной пропаганды, направленные на «нейтрализацию» информационного эффекта от анонса новых российских разработок, вызвали несколько неожиданный и нежелательный для США эффект.



В частности, в завязавшейся дискуссии стали вспоминать, что события иракской войны показали, что ЗРК Patriot вовсе не обеспечивает непробиваемой защиты даже от такой устаревшей ракеты, как Scud-B.







В СМИ появились материалы, которые опровергают или ставят под сомнение бравурные рапорта о потрясающих успехах комплекса против иракских «СКАДов».



Так, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол, признанный в США специалист по вопросам противоракетной обороне, проанализировал данные по иракской войне, пришел к выводу, что в реальности процент перехваченных Patriot ракет не превышал 10 процентов. «Российская газета» сообщает, что исследование Постола было подтверждено данными, полученными в том числе от сотрудников подрядчика, ответственного за производство Patriot.



Полсотни ракет для победы над Россией



Впрочем, у американского комплекса есть еще более свежие провалы. Так, несколько раз ЗРК Patriot, состоящий на вооружении армии Саудовской Аравии, не сумел перехватить крайне примитивные баллистические ракеты, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами. В частности, в конце 2017 года одна такая ракета, целью которой был международный аэропорт саудовской столицы Король Халид, взорвалась недалеко от терминала, вызвав панику среди пассажиров. Данные, полученные со спутников, подтвердили, что ракета не была перехвачена.







То, что жертв удалось избежать, связано не с успехом ПВО, а с крайним несовершенством ракеты повстанцев и с ошибкой в расчетах ракетчиков.



Западные СМИ сообщили о том, что все ракеты успешно перехвачены. Однако тот факт, что после этих обстрелов Эр-Рияд решил покупать С-400, невзирая на раздражение Вашингтона, говорит о том, что Patriot не в силах справиться даже с ракетами повстанцев.



Таким образом, факт неэффективности американских ПВО становится очевидным для всех, а миф о способности американцев защититься самим и защитить своих союзников от ракет тех, кого они назначили своими врагами, оказывается разрушенным.



Вашингтон предпринимает титанические усилия для поддержания иллюзии своей неуязвимости, однако его аргументация относительно недопустимости приобретения союзниками «Тримфа», поскольку она «нарушает оперативную совместимость с оружейными системами США и других стран», не выдерживает критики.



И даже если США сумеют сорвать упомянутые сделки, рано или поздно страны, которые Вашингтон втягивает в свои военные авантюры, поймут, что он не в состоянии их защитить от ответных шагов тех, против кого он заставлял «дружить». В нижней палате конгресса США прозвучало утверждение, что перспектива приобретения ЗРК С-400 Турцией, Индией и особенно Саудовской Аравией является прямой угрозой интересам США в мире.Напомним, что одним из важнейших итогов встречи президента РФ Владимира Путин и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза аль-Сауда может стать контракт на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Сообщения об этом появились как в российских, так и в арабских СМИ.Как мы видим, Вашингтон предпринимает беспрецедентные усилия, чтобы сорвать российско-турецкую сделку (принявшую уже вполне отчетливые очертания), явно выходящие за рамки обычного противодействия российским конкурентам на оружейном рынке. Давление на Анкару достигло такого уровня, что высшее руководство Турции публично высказывает сомнения в дружественности США и их верности союзническим обязательствам.Понятно, что американцы и их военно-промышленный комплекс привыкли считать, по словам О. Генри, «личным оскорблением каждый доллар в чужом кармане». Но в данном случае вопрос идет не только о потере потенциальной прибыли.Важным аспектом глобального американского доминирования является гарантия безопасности, которую Вашингтон предоставляет своим союзникам и вассалам в обмен на лояльность и выполнения всех американских требований, в том числе и по участию в военных авантюрах, направленных против третьих стран.Особое значение имеет то, что американцы обещают защитить своих сателлитов от угроз любого уровня. От кого бы они ни исходили. Ведь участие в военных программах США, направленных против кого-то, в том числе и размещение на своей территории американских военных баз, превращает эту страну в потенциальную цель для противников Вашингтона. Но пока есть уверенность в том, что американцы собьют все вражеские ракеты и самолеты и перемолотят танковые клинья неприятеля. Польша даже готова платить американцам за размещение военной базы на свое территории.Конечно, американские дипломаты и сотрудники спецслужб блестяще владеют искусством помогать иностранным руководителям, принимать «правильные решения», в том числе и с помощью банальных взяток. Но при этом общественность этих стран все же должна верить, что американское присутствие несет безопасность, а не создает угрозу.Сегодня, как известно, одним из самых главных составляющих обороны являются системы ПВО. И соответственно, от американских зенитно-ракетных комплексов ожидают способности перехватить любые неприятельские ракеты.Информация о новейших российских системах, озвученная Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, серьезно поколебала эту уверенность не только среди американских союзников, но и в самих Штатах.Усилия западной пропаганды, направленные на «нейтрализацию» информационного эффекта от анонса новых российских разработок, вызвали несколько неожиданный и нежелательный для США эффект.В частности, в завязавшейся дискуссии стали вспоминать, что события иракской войны показали, что ЗРК Patriot вовсе не обеспечивает непробиваемой защиты даже от такой устаревшей ракеты, как Scud-B.В СМИ появились материалы, которые опровергают или ставят под сомнение бравурные рапорта о потрясающих успехах комплекса против иракских «СКАДов».Так, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол, признанный в США специалист по вопросам противоракетной обороне, проанализировал данные по иракской войне, пришел к выводу, что в реальности процент перехваченных Patriot ракет не превышал 10 процентов. «Российская газета» сообщает, что исследование Постола было подтверждено данными, полученными в том числе от сотрудников подрядчика, ответственного за производство Patriot.Впрочем, у американского комплекса есть еще более свежие провалы. Так, несколько раз ЗРК Patriot, состоящий на вооружении армии Саудовской Аравии, не сумел перехватить крайне примитивные баллистические ракеты, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами. В частности, в конце 2017 года одна такая ракета, целью которой был международный аэропорт саудовской столицы Король Халид, взорвалась недалеко от терминала, вызвав панику среди пассажиров. Данные, полученные со спутников, подтвердили, что ракета не была перехвачена.То, что жертв удалось избежать, связано не с успехом ПВО, а с крайним несовершенством ракеты повстанцев и с ошибкой в расчетах ракетчиков.Западные СМИ сообщили о том, что все ракеты успешно перехвачены. Однако тот факт, что после этих обстрелов Эр-Рияд решил покупать С-400, невзирая на раздражение Вашингтона, говорит о том, что Patriot не в силах справиться даже с ракетами повстанцев.Таким образом, факт неэффективности американских ПВО становится очевидным для всех, а миф о способности американцев защититься самим и защитить своих союзников от ракет тех, кого они назначили своими врагами, оказывается разрушенным.Вашингтон предпринимает титанические усилия для поддержания иллюзии своей неуязвимости, однако его аргументация относительно недопустимости приобретения союзниками «Тримфа», поскольку она «нарушает оперативную совместимость с оружейными системами США и других стран», не выдерживает критики.И даже если США сумеют сорвать упомянутые сделки, рано или поздно страны, которые Вашингтон втягивает в свои военные авантюры, поймут, что он не в состоянии их защитить от ответных шагов тех, против кого он заставлял «дружить». Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 195 Источник Похожие новости Демократия — власть демагогов. Защита либералов Бывшие союзники разорвут экономику США в клочья! Кто остановит поток патриофантастической бредятины в России?

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