С-400 против господства в воздухе F-35: В США объяснили, почему покупка Турцией российских ЗРК так беспокоит Пентагон

Об этом заявил во время слушаний в американском сенате потенциальный глава Пентагона Марк Эспер. По его мнению, это также может в дальнейшем лишить F-35 господства в воздухе.

"Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе", — сказал он.

В связи с этим Экспер планирует провести очень серьезные переговоры с министром оборонного ведомства Турции. По его словам, именно это он обязательно сделает, как только будет утвержден на пост министра обороны США. В этом случае, отметил Экспер, "разговор пойдет на равных".

Объясняя свою принципиальную позицию, Экспер отметил, что у Турции "может быть или С-400, или F-35". Одновременно иметь и то, и другое у Анкары не получится, пишет телеканал "360".

На фоне начала поставок в Турцию российских комплексов С-400 в Вашингтоне разрабатывают пакет ограничительных мер против Анкары в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций".

Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. По ее словам, над вариантами "ответа" Турции в настоящее время работают президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

При этом Ортагус отметила, что пока не может точно сказать, о каких именно санкциях идет речь. "Не будут забегать вперед", - сказала она.