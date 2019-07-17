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С-400 против господства в воздухе F-35: В США объяснили, почему покупка Турцией российских ЗРК так беспокоит Пентагон

17 июля 2019, 06:39  •  75 • В мире
Сделка между Анкарой и Москвой по приобретению ракетных установок С-400 не просто так обеспокоила американских военных. В Вашингтоне опасаются, что именно из-за этого будет серьезно подорван потенциал американского истребителя пятого поколения F-35.
Об этом заявил во время слушаний в американском сенате потенциальный глава Пентагона Марк Эспер. По его мнению, это также может в дальнейшем лишить F-35 господства в воздухе.
"Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе", — сказал он.
В связи с этим Экспер планирует провести очень серьезные переговоры с министром оборонного ведомства Турции. По его словам, именно это он обязательно сделает, как только будет утвержден на пост министра обороны США. В этом случае, отметил Экспер, "разговор пойдет на равных".
Объясняя свою принципиальную позицию, Экспер отметил, что у Турции "может быть или С-400, или F-35". Одновременно иметь и то, и другое у Анкары не получится, пишет телеканал "360".
На фоне начала поставок в Турцию российских комплексов С-400 в Вашингтоне разрабатывают пакет ограничительных мер против Анкары в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций".
Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. По ее словам, над вариантами "ответа" Турции в настоящее время работают президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.
При этом Ортагус отметила, что пока не может точно сказать, о каких именно санкциях идет речь. "Не будут забегать вперед", - сказала она.

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