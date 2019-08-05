С-400 «окрылили» Эрдогана. Турция готовится выгнать союзников США из Сирии

Автор:

Гасанов Камран

Турецкий президент объявил о новой военной операции в Сирии.

«Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы пойдем на восток от Евфрата», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия автомагистрали.

Третья военная операция

В 2016–2018 годах турки провели две успешные военные кампании в арабском государстве. Сначала они вытеснили ИГИЛ* (запрещена в России) из «треугольника» Азаз – Эль-Баб – Джераблус, затем выгнали курдские «Отряды народной самообороны» из Африна. Первая операция, известная как «Щит Евфрата», вторая – «Оливковая ветвь».

Фото: www.globallookpress.com

Реджеп Эрдоган уже два года говорит о том, что его войска начнут штурм территорий за востоком реки Евфрат. Но реальных шагов Вооружённые силы Турции (ВСТ) ещё не предпринимали.

Единственным прорывом стали договорённости с Соединёнными Штатами о создании так называемых «зон безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы. О них турки и американцы договорились в начале года, сразу после объявления Дональдом Трампом о выводе ВС США из Сирии. Несмотря на весь пафос, эта сделка тоже не была воплощена в жизнь. Точно такой же профанацией оказалась идея о совместном американо-турецком патрулировании Манбиджа – самого западного города в Сирии под контролем YPG.

Обманутый Эрдоган

Эрдоган понял, что вместе с Дональдом Трампом он не решит проблему Восточного Евфрата. Что США не согласятся с выдворением отсюда YPG, с которыми бок о бок бились против «Исламского государства»* (запрещена в России). Даже если союзник американцев по НАТО Турция считает курдских ополченцев террористами, близкими к Рабочей партии Курдистана (РПК).

Фото: www.globallookpress.com

РПК в течение трёх десятилетий ведёт борьбу с ВСТ с целью отделить населённые курдами восточные провинции от Турции. В Анкаре уверены, что если позволить создать сирийский Курдистан, то обязательно появится и турецкий. Присутствие YPG – угроза национальной безопасности Турции.

Эрдоган известен своими популистскими заявлениями. Сегодня он может назвать Ангелу Меркель «фашистом», а завтра – пожать ей руку и попросить у Германии финансовой помощи. Но не стоит переоценивать его популизм. До штурма Африна отдельные эксперты тоже сомневались в том, что турецкий президент решится бомбить союзников США. Но операция «Оливковая ветвь» прошла. Вашингтон технично самоустранился, сказав, что Африн – не зона ответственности американских военных.

Стоит ли игра свеч?

Скептики могут возразить. Заевфратье – всё-таки не Африн. На территориях к востоку от Евфрата, составляющих 1/3 всей сирийской территории, на которой сосредоточены основные нефтяные богатства Сирии, расположены 17 американских военных баз. Боевые действия ВСТ могут привести к столкновениям с Пентагоном. Да, такой риск существует. Но в эскалации никто не заинтересован. Турция боится, что её отрежут от американских финансовых рынков, а США – потери военной базы Инджирлик.

В одном из интервью Царьграду военный эксперт Михаил Александров говорил, что турки могут провести операцию с «хирургической точностью», обходя опорные пункты США или окружив их. И тогда никакого риска эскалации не будет.

Почему именно сейчас?

Если Турция может самостоятельно провести операцию, почему же она этого уже два года не делает? Оттяжка связана как раз с политико-экономическими рисками. Эрдоган беспокоится не о том, остановят ли его морпехи, а о том, что будет с американо-турецкими отношениями после. Стоит ли игра свеч?

С-400. Фото: www.globallookpress.com

Ускорение операции может быть связано с двумя факторами. В прошлом месяце Россия начала поставки С-400 Турции. После их получения турки больше не нуждаются в американских системах ПВО. Эрдоган почувствовал себя увереннее, независимее от НАТО. Теоретически С-400 могут задействовать при наступлении на Заевфратье, если турки согласятся с тем, что ПВО будут управляться русскими военными инструкторами.

Второй «стимул» даёт турецкая экономика. Падение лиры на 40% и рост безработицы угрожают рейтингу президента. Поражение провластного кандидата республиканцу Экрему Имамоглу на двух выборах мэра Стамбула показало снижение доверия к власти. Новая победоносная война не даст людям хлеба, но зрелищ – определённо. Рейтинг «джмухурбашкана» в случае успешной операции в Сирии вырастет вновь.

Пока турецкие танки не перешли Евфрат, американцы делают «отчаянные попытки», чтобы не допустить ухудшения отношений. Когда десятки тысяч турецких штыков собрались вдоль границы с Сирией, в Белом доме понимают, что их визави не шутят.

Фото: www.globallookpress.com

Отчаянные попытки США и интересы России

Чтобы остановить Эрдогана от авантюрных действий, в Анкару прибыли представители Пентагона. На встрече с турецкими коллегами они сделают последнюю «отчаянную попытку» отговорить Турцию от проведения операции в Сирии. Вашингтон снова будет уговаривать сформировать зоны безопасности на севере Сирии. План США таков. Вдоль сирийско-турецкой границы военные двух стран создадут демилитаризованную зону глубиной в 15 и длиной в 140 километров. Из неё будут выведены бойцы YPG.

Чем кончатся переговоры, узнаем в ближайшие дни. Если они провалятся, Россия ничего не потеряет, а, скорее, приобретёт. Ведь Москва заинтересована в том, чтобы выгнать «американских оккупантов» из Сирии. В союзном Дамаске может сложиться впечатление, что вместо одних «оккупантов» – американцев – приходят другие – турки. И МИД России так же, как и сирийский, призвал вывести все иностранные войска из Сирии.

Однако в текущей ситуации Анкара гораздо ближе Кремлю, чем Белый дом. Во-первых, в силу миллиардных совместных контрактов по С-400, «Турецкому потоку» и АЭС «Аккую». А во-вторых, с «неудобным» Эрдоганом Владимир Путин договорится быстрее, чем с теми, кто вводит санкции в отношении его страны.