Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
Главная / В мире

С-400 и F-35 совместимы? Турция готова привести США технические доказательства

30 июля 2020, 03:05  •  64 • В мире
В Минобороны Турции заверили США, что технически готовы решить все проблемы с американской стороны относительно соответствия С-400 и истребителей F-35.
Озабоченность американцев совместимостью российских ЗРК С-400 и новейших истребителей США пятого поколения F-35 в Турции сами же турки готовы снять. В частности, с подобным успокаивающим Вашингтон заявлением выступил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"Мы технически готовы решить все проблемы с американской стороны относительно соответствия С-400/ F-35", - подчёркивается в Twitter Минобороны Турции.
Глава военного ведомства напомнил о том, что американцы ранее отстранили Турцию от программы по истребителям F-35, что в результате привело к ряду рисков. Они коснулись как производства, так и стоимости.
При этом министр подчеркнул, что и для Анкары, и для Вашингтона важна безопасность технологии F-35.
Напомним, что С-400 стали камнем преткновения в турецко-американских отношениях. Вашингтон под угрозой санкций требовал, чтобы Турция отказалась от закупки российской техники. Формальным предлогом американского давления было то, что российские С-400 несовместимы с натовской системой ПВО.
Турция в ответ заявила, что решать вопросы, связанные с национальной безопасностью, - это её суверенное право. По словам турецких политиков, натовские аналоги С-400 намного дороже и уступают по качеству, а скидку Турции, которая является действующим членом Альянса, никто не предоставил. Поэтому выбор пал на российскую технику. После этого США заморозили передачу Турции самолётов F-35 и остановили программу по обучению турецких пилотов навыкам пилотирования этих истребителей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
29 июля 2020, 18:05
"Четыре Су-27 совершили плановый полёт": Паникующих финнов поправили в Минобороны РФ
29 июля 2020, 21:05
"И доллара не стоит": Билл Гейтс назвал проверку на коронавирус в США "сумасшествием"
29 июля 2020, 23:05
Пентагон запуган русскими подлодками и ракетами? Генерал ВВС США не стал скрывать правду от сената
29 июля 2020, 23:00
«Характерный приём»: почему в Пентагоне заговорили об угрозе для США со стороны российских подлодок и крылатых ракет
29 июля 2020, 20:05
Отдых в Абхазии опять откладывается: Но для некоторых иностранцев ввели послабления
29 июля 2020, 23:05
Вакцина по цене барреля нефти: FT рассекретила цену за лекарство от COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
23 июля 2020, 21:05
"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов
26 июля 2020, 17:05
Угрозу всей цивилизации нашли у берегов Антарктиды: Учёные бьют тревогу
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.