С-400 и F-35 совместимы? Турция готова привести США технические доказательства

Озабоченность американцев совместимостью российских ЗРК С-400 и новейших истребителей США пятого поколения F-35 в Турции сами же турки готовы снять. В частности, с подобным успокаивающим Вашингтон заявлением выступил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Мы технически готовы решить все проблемы с американской стороны относительно соответствия С-400/ F-35", - подчёркивается в Twitter Минобороны Турции.

Глава военного ведомства напомнил о том, что американцы ранее отстранили Турцию от программы по истребителям F-35, что в результате привело к ряду рисков. Они коснулись как производства, так и стоимости.

При этом министр подчеркнул, что и для Анкары, и для Вашингтона важна безопасность технологии F-35.

Напомним, что С-400 стали камнем преткновения в турецко-американских отношениях. Вашингтон под угрозой санкций требовал, чтобы Турция отказалась от закупки российской техники. Формальным предлогом американского давления было то, что российские С-400 несовместимы с натовской системой ПВО.

Турция в ответ заявила, что решать вопросы, связанные с национальной безопасностью, - это её суверенное право. По словам турецких политиков, натовские аналоги С-400 намного дороже и уступают по качеству, а скидку Турции, которая является действующим членом Альянса, никто не предоставил. Поэтому выбор пал на российскую технику. После этого США заморозили передачу Турции самолётов F-35 и остановили программу по обучению турецких пилотов навыкам пилотирования этих истребителей.